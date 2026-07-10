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‘Bias kesegaran’ memengaruhi perdebatan seputar Harry Kane dan status ‘GOAT’ Inggris, karena mantan penyerang Three Lions itu menempatkan pencetak gol terbanyak tersebut dalam ‘kelompok’ para legenda, bukan di puncak daftar
Kane vs Haaland: Inggris bersiap menghadapi Norwegia
Setelah mencetak rekor pribadi terbaiknya dengan 61 gol untuk Bayern Munich musim lalu, ia terus mempertahankan performa luar biasa di ajang unggulan FIFA tersebut. Ia telah mencetak gol sebanyak enam kali di ajang tersebut.
Pertandingan perempat final melawan Norwegia telah dijadwalkan, di mana laga tersebut akan mempertemukan Kane dengan penyerang tangguh lainnya, yaitu Erling Haaland, penyerang nomor 9 Manchester City. Keduanya masih berpeluang meraih gelar Sepatu Emas lagi.
GOAT Inggris: Kane, Moore, dan Beckham masuk dalam perbincangan itu
Jika Kane, dalam perannya sebagai kapten, berhasil mengantarkan Inggris meraih trofi pertama sejak para legenda tahun 1966 mengangkat Piala Dunia ke udara, maka klaimnya atas gelar ‘yang terhebat sepanjang masa’ akan semakin diperkuat. Ia sudah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Tim Tiga Singa, dengan 85 gol atas namanya, dan hanya membutuhkan enam penampilan lagi untuk menyamai rekor bersejarah Peter Shilton sebanyak 125 penampilan.
Tak diragukan lagi bahwa Kane telah menjadi salah satu pemain terbaik yang pernah mengenakan seragam tim nasional yang ikonik itu, tetapi apakah ia pada akhirnya akan menempati posisi teratas dalam daftar tersebut — di atas tokoh-tokoh legendaris seperti Bobby Moore, David Beckham, Bobby Charlton, dan Wayne Rooney?
Inggris didesak untuk merayakan para legenda dan menghindari membuat peringkat di antara mereka
Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan penyerang Three Lions Collymore — yang berbicara atas nama BetTOM — mengatakan kepada GOAL: “Bias kekinian memang ada, dan kita mulai melihat para pemain lalu menyebut mereka sebagai yang terhebat sepanjang masa, dan seterusnya. Menurut saya, Jimmy Greaves mencetak 44 gol dalam 57 penampilan, yang sungguh luar biasa, apalagi dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit—saat itu belum ada pertandingan Nations League, belum ada begitu banyak pertandingan kualifikasi, dan belum ada begitu banyak pertandingan turnamen.
“Dia akan masuk dalam jajaran penyerang hebat seperti Gary Lineker; ada juga Nat Lofthouse, Jimmy Greaves, dan Geoff Hurst. Kita tidak perlu membandingkan mereka; kita bisa menikmati kehebatan mereka apa adanya, dan Harry Kane pasti akan dikenang sebagai salah satu legenda Inggris modern.
“Apakah dia akan dikenang sebagai pemain terbaik sepanjang masa Inggris? Dia pasti masuk dalam kelompok itu. Kecuali jika Anda adalah Lionel Messi, Diego Maradona, atau Pele—yang bisa dibilang sebagai pemain terbaik sepanjang masa—maka hal itu akan selalu sulit karena semuanya menjadi subjektif.
“Namun, dia pasti akan dikenang sebagai salah satu pemain hebat Inggris, salah satu pencetak gol hebat Inggris, dan salah satu kapten hebat Inggris. Untuk yang terakhir, yaitu soal kapten, dia hanya perlu mengakhiri masa jabatannya dengan meraih trofi—yang sejauh ini sudah hampir tercapai, tetapi belum sepenuhnya terwujud.”
Piala Dunia & Ballon d'Or: Kane memburu trofi-trofi bergengsi
Segalanya tampaknya mulai menguntungkan bagi Inggris pada tahun 2026, mengingat pasukan asuhan Thomas Tuchel telah berhasil mengatasi sejumlah tantangan berat. Semangat juang yang patut diacungi jempol terlihat jelas saat mereka mengalahkan Meksiko di Stadion Azteca meski hanya bermain dengan 10 pemain.
Jude Bellingham adalah sosok ikonik lainnya yang sedang berada di puncak performanya, sementara Kane membutuhkan sedikit bantuan. Namun, semua mata akan kembali tertuju padanya saat menghadapi Haaland dan kawan-kawan di Miami — dengan kemungkinan bahwa beberapa bulan ke depan akan membawa gelar Piala Dunia dan Ballon d’Or bagi pria yang tak menunjukkan tanda-tanda melambat menjelang ulang tahunnya yang ke-33 pada 28 Juli.
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