‘Bias kesegaran’ memengaruhi perdebatan seputar Harry Kane dan status ‘GOAT’ Inggris, karena mantan penyerang Three Lions itu menempatkan pencetak gol terbanyak tersebut dalam ‘kelompok’ para legenda, bukan di puncak daftar

Menanggapi pertanyaan tersebut, mantan penyerang Three Lions Collymore — yang berbicara atas nama BetTOM — mengatakan kepada GOAL: “Bias kekinian memang ada, dan kita mulai melihat para pemain lalu menyebut mereka sebagai yang terhebat sepanjang masa, dan seterusnya. Menurut saya, Jimmy Greaves mencetak 44 gol dalam 57 penampilan, yang sungguh luar biasa, apalagi dengan jumlah pertandingan yang lebih sedikit—saat itu belum ada pertandingan Nations League, belum ada begitu banyak pertandingan kualifikasi, dan belum ada begitu banyak pertandingan turnamen.

“Dia akan masuk dalam jajaran penyerang hebat seperti Gary Lineker; ada juga Nat Lofthouse, Jimmy Greaves, dan Geoff Hurst. Kita tidak perlu membandingkan mereka; kita bisa menikmati kehebatan mereka apa adanya, dan Harry Kane pasti akan dikenang sebagai salah satu legenda Inggris modern.

“Apakah dia akan dikenang sebagai pemain terbaik sepanjang masa Inggris? Dia pasti masuk dalam kelompok itu. Kecuali jika Anda adalah Lionel Messi, Diego Maradona, atau Pele—yang bisa dibilang sebagai pemain terbaik sepanjang masa—maka hal itu akan selalu sulit karena semuanya menjadi subjektif.

“Namun, dia pasti akan dikenang sebagai salah satu pemain hebat Inggris, salah satu pencetak gol hebat Inggris, dan salah satu kapten hebat Inggris. Untuk yang terakhir, yaitu soal kapten, dia hanya perlu mengakhiri masa jabatannya dengan meraih trofi—yang sejauh ini sudah hampir tercapai, tetapi belum sepenuhnya terwujud.”