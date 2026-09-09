Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
'Biarkan saya sendiri!' - Ryan Giggs mengungkap bagaimana bintang Manchester City senilai £116 juta, Elliot Anderson, menolak permintaan putus asa transfer dari Manchester United saat berada di lapangan golf
Sebuah pertemuan kebetulan di lapangan golf
Perekrutan talenta papan atas sering terjadi di balik pintu tertutup, tetapi Giggs mengungkapkan bahwa ia mengambil pendekatan yang lebih personal ketika mencoba mendatangkan Anderson ke Manchester United. Berbicara di Rio Ferdinand Presents: The Debrief, winger ikonis itu memerinci bagaimana ia mencoba memanfaatkan pertemuan kebetulan dengan gelandang Inggris tersebut saat berlibur tepat sebelum Piala Dunia.
Giggs mengakui bahwa ia tidak menahan diri ketika menyadari dirinya berada di lapangan yang sama dengan target United saat itu. "Itu benar-benar hanya beberapa hari sebelum dia pergi ke Piala Dunia. Saya terus memberondongnya," kata Giggs kepada Ferdinand.
"Awalnya dia tidak tahu harus menyikapinya bagaimana, lalu dia sedikit lebih santai. Tetapi untuk empat atau lima hole pertama, kami benar-benar saling berpapasan. Dan pada akhirnya, dia berkata, 'bisakah kamu membiarkan saya, tinggalkan saya sendiri. Bisakah kamu membiarkan saya bermain golf, tolong? Kamu dalam masalah'."
- Getty Images Sport
Realitas finansial dari kesepakatan Anderson
Meski sudah ada pendekatan persuasif dari salah satu pemain terbaik United sepanjang masa, Manchester United pada akhirnya tak mampu menuntaskan kepindahan itu karena harganya terlalu tinggi. Manchester City mengamankan Anderson dengan biaya transfer £116 juta, angka yang mengubah lanskap bursa transfer musim panas.
Merefleksikan besarnya transfer tersebut, Ferdinand mendukung gaya rekrutmen agresif Giggs tetapi mengakui keterbatasan finansial di United. "Itulah yang saya lakukan ketika melihat beberapa pemain. Saya tidak peduli. Anda harus mencoba segala cara untuk menuntaskan transfer-transfer seperti ini. Ini gila. Jelas, banderol harganya sangat gila. Dan itu benar-benar uang dalam jumlah astronomis. Man United tidak punya anggaran untuk membayar sebesar itu."
Preferensi United yang mengejutkan dari Guardiola
Dalam wawancara itu, Giggs kemudian beralih ke anekdot menarik lain yang melibatkan mantan manajer Manchester City Pep Guardiola. Ia mengenang sebuah jamuan makan malam yang dihadiri sejumlah tokoh besar sepak bola, termasuk Sir Alex Ferguson, ketika topik skuad Manchester United muncul. Giggs penasaran ingin tahu pemain mana yang paling dikagumi pelatih sarat gelar itu dari jajaran rival sekota mereka.
Giggs menceritakan kembali percakapan dari beberapa tahun lalu itu, sembari mencatat bahwa pelatih asal Catalunya tersebut sangat tegas soal siapa yang ia inginkan di timnya sendiri.
"Ada sekitar delapan orang, jadi dia [Ferguson] mendudukkan saya di sebelah Pep, ini kira-kira, saya akan bilang sekitar delapan atau sembilan tahun lalu," kenang Giggs. "Saya bertanya kepada Pep, 'siapa yang Anda suka di United?', dia menjawab, 'Menurut Anda siapa?'
"Lalu saya bilang, De Gea? Dia bilang, tidak. Luke Shaw? Saya terus saja seperti, tidak. Dia berkata, 'pemain terbaik di Man United, Marcus Rashford. Saya akan merekrutnya besok'. Dan itu membuat saya [berpikir], apa yang Pep lihat? Dan itu jelas sebagai penyerang tengah."
- Getty Images Sport
Hari derby semakin dekat di Old Trafford
Pengungkapan tentang ketertarikan awal Guardiola terhadap Rashford memberikan konteks yang menarik bagi karier sang penyerang di Old Trafford. Meskipun Rashford harus membangun kembali kariernya saat dipinjamkan dalam beberapa musim terakhir, fakta bahwa ia disebut secara khusus oleh bos Manchester City sebagai "pemain terbaik" Manchester United sangat menggambarkan besarnya potensi yang ia miliki sebagai seorang profesional.
Saat Manchester United bersiap menjamu Manchester City pada Minggu ini, kisah-kisah yang dibagikan Giggs menjadi pengingat tentang tipisnya margin dalam perekrutan level elite dan rasa saling menghormati yang ada di antara para rival. Para penggemar Manchester United akan bertanya-tanya tentang apa yang mungkin terjadi seandainya pendekatan Giggs di lapangan golf berhasil, atau jika Rashford pernah melakukan kepindahan yang tak terpikirkan ke sisi biru kota itu.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami