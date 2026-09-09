Perekrutan talenta papan atas sering terjadi di balik pintu tertutup, tetapi Giggs mengungkapkan bahwa ia mengambil pendekatan yang lebih personal ketika mencoba mendatangkan Anderson ke Manchester United. Berbicara di Rio Ferdinand Presents: The Debrief, winger ikonis itu memerinci bagaimana ia mencoba memanfaatkan pertemuan kebetulan dengan gelandang Inggris tersebut saat berlibur tepat sebelum Piala Dunia.

Giggs mengakui bahwa ia tidak menahan diri ketika menyadari dirinya berada di lapangan yang sama dengan target United saat itu. "Itu benar-benar hanya beberapa hari sebelum dia pergi ke Piala Dunia. Saya terus memberondongnya," kata Giggs kepada Ferdinand.

"Awalnya dia tidak tahu harus menyikapinya bagaimana, lalu dia sedikit lebih santai. Tetapi untuk empat atau lima hole pertama, kami benar-benar saling berpapasan. Dan pada akhirnya, dia berkata, 'bisakah kamu membiarkan saya, tinggalkan saya sendiri. Bisakah kamu membiarkan saya bermain golf, tolong? Kamu dalam masalah'."



