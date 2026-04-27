Dalam debutnya sebagai starter di Bundesliga, Samuele Inacio hanya membutuhkan 74 menit untuk memukau semua orang. "Biarkan saja dia bermain sesuka hatinya di lapangan. Dia begitu hebat, jadi kita harus membiarkannya bermain," kata pemain tim nasional Maximilian Beier tentang pemain muda berbakat yang didatangkan Borussia Dortmund dari akademi muda Atalanta Bergamo hampir dua tahun lalu.
Diterjemahkan oleh
"Biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau!" Seorang pemain berbakat luar biasa membangkitkan impian besar di BVB dan membuat dirinya sendiri "terdiam"
Memang, Inacio telah menunjukkan banyak hal yang dulu dilihat oleh para pemandu bakat BVB. Pemain asal Italia itu memiliki "kemampuan mengolah bola yang baik", mampu "melakukan dribel, mencetak gol, dan memberikan umpan terakhir", puji Direktur Olahraga Ole Book setelah kemenangan 4-0 (3-0) atas SC Freiburg. Namun: "Itu adalah debut yang menjanjikan di starting eleven, tapi kita tidak boleh melebih-lebihkannya."
Inacio tidak terintimidasi oleh penonton yang membludak dalam pertandingan kandang ke-1000 BVB di Bundesliga, ia bermain dengan santai - namun Freiburg yang sangat lemah juga merupakan lawan yang mudah dikalahkan. Pada menit ke-74, pemain berusia 18 tahun itu diganti di tengah sorak-sorai penonton, sebelumnya ia turut berperan dalam gol 2-0 yang dicetak oleh Serhou Guirassy (14.). Inacio "sedikit pemalu, tapi dia semakin terbuka dari hari ke hari," kata Beier, yang mencetak gol 1-0 (menit ke-8): "Dia adalah pemain muda berbakat yang memiliki kemampuan menggiring bola yang luar biasa."
- Imago Images / Kirchner-Media
Apakah Inacio akan menjadi pengganti Julian Brandt di BVB? Kovac meredam euforia
Book dan Pelatih Niko Kovac akan mengikuti perkembangan Inacio dengan penuh kepuasan. Dengan kepastian hengkangnya Julian Brandt, yang kontraknya akan berakhir pada musim panas ini dan tidak akan diperpanjang, terdapat posisi kosong di lini serang. Jika Inacio kini mampu membuktikan penampilannya yang menjanjikan, ia berpotensi memikul tanggung jawab yang lebih besar di masa depan.
Kovac menekankan bahwa bakat sepak bola saja tidak cukup. Yang terpenting adalah kerja keras dalam latihan, disiplin, dan ketekunan. Namun, ia tidak ingin terlalu banyak membicarakan sang pemain muda. Timnya telah "menang pantas, pertandingan kandang ke-1.000 di Bundesliga, perayaan yang indah, hasil yang luar biasa," ringkas Kovac.
Berkat kemenangan ini, BVB juga memastikan tiketnya ke Liga Champions - meskipun hal itu pada dasarnya hanya formalitas belaka. "Saya tidak terlalu khawatir. Tim ini memiliki kualitas yang terlalu tinggi untuk itu," kata Book: "Saya tidak ragu, tapi rasanya berbeda ketika sudah pasti. Rasanya bagus."
Inacio juga merasa senang, meskipun ia tidak berbicara di hadapan para jurnalis yang menunggu, namun ia memposting unggahan yang sesuai di Instagram. "Saya tak bisa berkata-kata," tulisnya di sana dan menambahkan beberapa foto: "Debut di starting eleven. Di hadapan pendukung tuan rumah. Terima kasih, BVB."