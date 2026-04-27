"Biarkan saja dia melakukan apa yang dia mau!" Seorang pemain berbakat luar biasa membangkitkan impian besar di BVB dan membuat dirinya sendiri "terdiam"

Book dan Pelatih Niko Kovac akan mengikuti perkembangan Inacio dengan penuh kepuasan. Dengan kepastian hengkangnya Julian Brandt, yang kontraknya akan berakhir pada musim panas ini dan tidak akan diperpanjang, terdapat posisi kosong di lini serang. Jika Inacio kini mampu membuktikan penampilannya yang menjanjikan, ia berpotensi memikul tanggung jawab yang lebih besar di masa depan.

Kovac menekankan bahwa bakat sepak bola saja tidak cukup. Yang terpenting adalah kerja keras dalam latihan, disiplin, dan ketekunan. Namun, ia tidak ingin terlalu banyak membicarakan sang pemain muda. Timnya telah "menang pantas, pertandingan kandang ke-1.000 di Bundesliga, perayaan yang indah, hasil yang luar biasa," ringkas Kovac.

Berkat kemenangan ini, BVB juga memastikan tiketnya ke Liga Champions - meskipun hal itu pada dasarnya hanya formalitas belaka. "Saya tidak terlalu khawatir. Tim ini memiliki kualitas yang terlalu tinggi untuk itu," kata Book: "Saya tidak ragu, tapi rasanya berbeda ketika sudah pasti. Rasanya bagus."

Inacio juga merasa senang, meskipun ia tidak berbicara di hadapan para jurnalis yang menunggu, namun ia memposting unggahan yang sesuai di Instagram. "Saya tak bisa berkata-kata," tulisnya di sana dan menambahkan beberapa foto: "Debut di starting eleven. Di hadapan pendukung tuan rumah. Terima kasih, BVB."