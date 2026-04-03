"Biarkan dia mengambil selfie sebanyak yang dia mau!" - Thierry Henry membela Rayan Cherki yang "luar biasa" karena mengejek Arsenal setelah kemenangan Man City di Piala Carabao

Dampak dari kemenangan telak Manchester City 2-0 atas Arsenal di final Carabao Cup sebagian besar berpusat pada tingkah laku Cherki. Gelandang kreatif yang sedang dalam performa gemilang ini menuai kemarahan para pendukung Arsenal karena apa yang dianggap banyak orang sebagai sikap arogan di lapangan dan selebrasi provokatif setelah peluit akhir dibunyikan. Namun, Henry berpendapat bahwa sang pemenang berhak sepenuhnya untuk menikmati momen tersebut.

"Yang saya tahu hanyalah tim saya kalah, dia menang, dan dia bisa mengambil selfie sebanyak yang dia mau. Bagi saya, ini bahkan bukan bahan diskusi," kata Henry kepada Betway. "Rayan adalah pemain istimewa yang akan melakukan hal-hal istimewa. Saya pernah melatihnya saat dia bermain untuk tim Olimpiade Prancis, dan dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa."