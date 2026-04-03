"Biarkan dia mengambil selfie sebanyak yang dia mau!" - Thierry Henry membela Rayan Cherki yang "luar biasa" karena mengejek Arsenal setelah kemenangan Man City di Piala Carabao
Henry membantah tuduhan bahwa Cherki tidak menghormatinya
Dampak dari kemenangan telak Manchester City 2-0 atas Arsenal di final Carabao Cup sebagian besar berpusat pada tingkah laku Cherki. Gelandang kreatif yang sedang dalam performa gemilang ini menuai kemarahan para pendukung Arsenal karena apa yang dianggap banyak orang sebagai sikap arogan di lapangan dan selebrasi provokatif setelah peluit akhir dibunyikan. Namun, Henry berpendapat bahwa sang pemenang berhak sepenuhnya untuk menikmati momen tersebut.
"Yang saya tahu hanyalah tim saya kalah, dia menang, dan dia bisa mengambil selfie sebanyak yang dia mau. Bagi saya, ini bahkan bukan bahan diskusi," kata Henry kepada Betway. "Rayan adalah pemain istimewa yang akan melakukan hal-hal istimewa. Saya pernah melatihnya saat dia bermain untuk tim Olimpiade Prancis, dan dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa."
Arsenal didesak untuk mengadopsi mentalitas 'Invincibles'
Menjelang laga Carabao Cup di Manchester, Henry mendesak tim asuhan Mikel Arteta untuk melupakan kekecewaan tersebut dan fokus pada kompetisi yang tersisa. Mengambil pelajaran dari pengalamannya pada musim 'Invincibles' 2003-04, di mana Arsenal mengalami kegagalan dalam kompetisi piala dalam waktu seminggu, Henry menekankan pentingnya ketangguhan mental.
"Saya pernah berada dalam situasi seperti itu saat kami meraih treble di Barcelona. Kami tidak berhasil melakukannya bersama Arsenal, tetapi mentalitasnya selalu 'satu pertandingan demi satu'," jelas Henry. "Ini adalah kompetisi yang telah kami kalahkan, sekarang pergilah dan coba menangkan liga, serta lihat apa yang bisa kalian lakukan di Liga Champions dan Piala FA."
Langkah ke depan bagi skuad Arteta
Henry menambahkan mengenai final Carabao Cup: "City harus menunjukkan respons atas apa yang terjadi di Liga Premier, dan mereka melakukannya, sayangnya bagi kami. Sekarang, kita harus lihat apakah hasil ini akan berdampak pada perebutan gelar juara atau tidak. Saya tidak yakin apakah akan berdampak.
"Ini adalah kompetisi yang kami kalahkan, sekarang mari kita coba memenangkan liga, dan lihat apa yang bisa kita lakukan di Liga Champions dan Piala FA.
"Saya melihat para pemain berbicara setelah pertandingan dan mereka kecewa. Tidak pernah mudah kalah di final, tapi lanjutkan saja, dan pastikan saat kalian menghadapi City lagi di Etihad, kalian memperbaikinya."
Henry membalas tuduhan yang menjadikannya kambing hitam
Henry juga menyinggung sorotan yang dihadapi Martin Zubimendi, yang kesulitan meyakinkan sebagian pendukung Arsenal sejak kedatangannya. Pemain asal Prancis itu meminta agar semua pihak bersabar, sambil mencatat bahwa bahkan bintang-bintang mapan Liga Premier seperti Rodri pun sempat diragukan saat pertama kali pindah ke Inggris. Henry meyakini bahwa kritik tersebut hanyalah konsekuensi dari bermain untuk klub yang berada di puncak klasemen.
"Orang-orang suka banyak bicara tentang segala hal dan semua orang. Awalnya Bukayo Saka, lalu Odegaard, kemudian Gyokeres, Chelsea, Cole Palmer, wasit, dan sebagainya," kata Henry. "Zubimendi baru saja tiba di liga ini, dan saat Rodri pertama kali datang, saya ingat orang-orang tidak yakin padanya. Jika Anda tidak berada di puncak atau di dasar klasemen, saya tidak yakin orang-orang akan membicarakan Anda. Saya pernah mengalami hal itu, jadi terimalah kritik, dan pastikan pada akhirnya Anda bisa menunjukkan sesuatu yang mungkin membuktikan bahwa orang-orang salah."