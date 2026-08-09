"Tidak terlihat adanya konflik kepentingan dalam penunjukan Diana Bianchedi, wakil presiden dan anggota Giunta Coni, sebagai kepala delegasi Timnas Italia." Sumber-sumber Figc menjelaskan kepada Ansa posisi federasi setelah pernyataan Coni.





Sumber-sumber Figc menegaskan, seperti dilaporkan Ansa: "Tidak ada norma negara maupun statuta yang secara tegas mengatur adanya ketidakcocokan antara peran sebagai anggota Giunta Coni dan jabatan di federasi; juga tidak diyakini bahwa jabatan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan permanen sebagaimana disebut dalam Pasal 7 statuta Coni. Ini adalah peran yang semata-mata bersifat representatif. Terlebih lagi, jabatan yang diberikan kepada Bianchedi dianggap hanya bersifat representatif dan pendampingan institusional untuk Timnas Italia dan Figc".