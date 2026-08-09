Penunjukan Diana Bianchedi sebagai kepala delegasi Timnas Italia, yang diumumkan oleh presiden FIGC, Giovanni Malagò, dalam wawancara pagi ini dengan Gazzetta dello Sport,memicu pemeriksaan terkait "kepatutan dan kemungkinan ketidakcocokan" oleh CONI.
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Bianchedi jadi kepala delegasi Timnas Italia, CONI: "Pemeriksaan soal ketidakcocokan"
Pernyataan CONI
Di situs komite olimpiade Italia, bunyi pernyataannya: "Sehubungan dengan apa yang muncul di sejumlah media terkait penugasan penting yang diumumkan di lingkungan FIGC untuk wakil presiden vicario CONI, sesuai dengan Statuta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kantor-kantor yang berwenang dan lembaga-lembaga kompeten telah segera diaktifkan guna menilai kemungkinan aspek kepatutan, ketidaklayakan penunjukan, dan ketidakcocokan, demi melindungi Giunta Nazionale".
Balasan FIGC
"Tidak terlihat adanya konflik kepentingan dalam penunjukan Diana Bianchedi, wakil presiden dan anggota Giunta Coni, sebagai kepala delegasi Timnas Italia." Sumber-sumber Figc menjelaskan kepada Ansa posisi federasi setelah pernyataan Coni.
Sumber-sumber Figc menegaskan, seperti dilaporkan Ansa: "Tidak ada norma negara maupun statuta yang secara tegas mengatur adanya ketidakcocokan antara peran sebagai anggota Giunta Coni dan jabatan di federasi; juga tidak diyakini bahwa jabatan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan permanen sebagaimana disebut dalam Pasal 7 statuta Coni. Ini adalah peran yang semata-mata bersifat representatif. Terlebih lagi, jabatan yang diberikan kepada Bianchedi dianggap hanya bersifat representatif dan pendampingan institusional untuk Timnas Italia dan Figc".
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