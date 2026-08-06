Bia melanjutkan: "Andrea sangat senang bermain untuk Juventus, impian setiap anak adalah bermain untuk Juventus, Inter, atau AC Milan. Pada masa lalu ada ketertarikan dari Manchester City, Andrea hanya akan berpikir untuk meninggalkan Juventus jika ada tawaran yang sangat penting dari klub top, bukan dari tim papan tengah, termasuk dari Premier League."





Apakah pernah ada panggilan dari Inter? "Sejujurnya saya tidak pernah menerima permintaan apa pun. Terkadang ada yang bertanya kepada saya apakah benar bisa ada pertukaran dengan Frattesi. Tidak pernah ada pembicaraan soal pertukaran."







