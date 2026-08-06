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Cambiaso JuventusGetty
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Bia, agen Cambiaso: "Tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan Juventus. Soal Inter..."

Juventus
Transfers
A. Cambiaso

Agen bek sayap Juventus buka suara

Giovanni Bia, agen dari Andrea Cambiaso, pemain bek sayap Juventus dan Timnas Italia, dalam wawancara dengan Sky Sport membahas kliennya: "Tidak ada alasan bagi Andrea untuk meninggalkan Juve, kecuali jika datang tawaran yang sangat penting yang memuaskan dirinya dan Juventus".

  • Bia melanjutkan: "Andrea sangat senang bermain untuk Juventus, impian setiap anak adalah bermain untuk Juventus, Inter, atau AC Milan. Pada masa lalu ada ketertarikan dari Manchester City, Andrea hanya akan berpikir untuk meninggalkan Juventus jika ada tawaran yang sangat penting dari klub top, bukan dari tim papan tengah, termasuk dari Premier League."


    Apakah pernah ada panggilan dari Inter? "Sejujurnya saya tidak pernah menerima permintaan apa pun. Terkadang ada yang bertanya kepada saya apakah benar bisa ada pertukaran dengan Frattesi. Tidak pernah ada pembicaraan soal pertukaran."



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