Bethany England yang menangis mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Tottenham pada musim panas ini

England, kapten Tottenham dan salah satu penyerang paling produktif dalam sejarah Women's Super League, akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Penyerang tersebut mengonfirmasi kabar tersebut melalui pesan video yang sangat emosional, menandai berakhirnya masa baktinya yang dimulai dengan kepindahan yang menjadi sorotan dari Chelsea pada awal 2023. Menurut The Guardian, keputusan tersebut berasal dari pihak klub, karena Spurs berencana untuk beralih ke skuad yang lebih muda di bawah strategi perekrutan baru.

Berbicara langsung kepada para penggemar, England mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dampak yang diberikan klub terhadap kariernya selama masa-masa sulit secara pribadi. Dalam pesan emosional yang diunggah di kanal media sosial resmi klub untuk para penggemar, England berkata: “Sejak awal, kalian memberi saya sesuatu yang bahkan tidak saya sadari sedang saya cari: kehangatan kalian, keyakinan kalian, dan dukungan kalian yang tak tergoyahkan. Kalian bahkan membuat saya merasa dihargai kembali. Di saat-saat ketika saya meragukan diri sendiri, kalian tidak pernah melakukannya. Saya datang ke sini dengan harapan menemukan kembali sesuatu yang telah hilang, tetapi saya pergi dengan membawa lebih banyak hal daripada yang pernah saya bayangkan.”