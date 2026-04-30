Bethany England yang menangis mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Tottenham pada musim panas ini
Perpisahan yang mengharukan
England, kapten Tottenham dan salah satu penyerang paling produktif dalam sejarah Women's Super League, akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Penyerang tersebut mengonfirmasi kabar tersebut melalui pesan video yang sangat emosional, menandai berakhirnya masa baktinya yang dimulai dengan kepindahan yang menjadi sorotan dari Chelsea pada awal 2023. Menurut The Guardian, keputusan tersebut berasal dari pihak klub, karena Spurs berencana untuk beralih ke skuad yang lebih muda di bawah strategi perekrutan baru.
Berbicara langsung kepada para penggemar, England mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dampak yang diberikan klub terhadap kariernya selama masa-masa sulit secara pribadi. Dalam pesan emosional yang diunggah di kanal media sosial resmi klub untuk para penggemar, England berkata: “Sejak awal, kalian memberi saya sesuatu yang bahkan tidak saya sadari sedang saya cari: kehangatan kalian, keyakinan kalian, dan dukungan kalian yang tak tergoyahkan. Kalian bahkan membuat saya merasa dihargai kembali. Di saat-saat ketika saya meragukan diri sendiri, kalian tidak pernah melakukannya. Saya datang ke sini dengan harapan menemukan kembali sesuatu yang telah hilang, tetapi saya pergi dengan membawa lebih banyak hal daripada yang pernah saya bayangkan.”
Warisan seorang ikon WSL
Mantan bintang Timnas Wanita Inggris, yang belum secara resmi pensiun dari tim nasional, menggambarkan Tottenham sebagai “tempat yang membantu saya bangkit kembali”. Sejak bergabung dari Chelsea, England telah menjadi sosok kunci bagi The Lilywhites, dengan mencetak 32 gol di liga. Terutama, 12 golnya dalam enam bulan pertama dianggap telah menyelamatkan klub dari ancaman degradasi sendirian, sehingga mengukuhkannya sebagai idola penggemar dan pemimpin.
England adalah pencetak gol terbanyak kedua di WSL dalam sejarah 15 tahun divisi tersebut, dengan 89 gol, hanya tertinggal delapan gol dari pemegang rekor Vivianne Miedema. Pada bulan Maret, ia mencapai tonggak sejarah yang signifikan dengan menjadi pemain ketujuh yang melampaui 200 penampilan di WSL, membuktikan ketahanannya di level tertinggi sepak bola Inggris.
Perkembangan skuad Tottenham yang agresif
Kepergian kapten klub ini merupakan bagian dari perombakan besar-besaran dan lebih radikal di Tottenham. Klub tersebut telah mengumumkan beberapa pemain yang hengkang pada musim panas ini, termasuk Amy James-Turner, Luana Bühler, Charlotte Grant, Josefine Rybrink, dan Kit Graham, yang telah bergabung dengan klub sejak mereka promosi ke divisi utama pada 2019. The Guardian melaporkan bahwa Spurs berniat untuk bersikap "agresif dan sangat ambisius" di bursa transfer mendatang saat mereka berusaha mengejar ketertinggalan dari tiga besar tradisional WSL.
Meskipun keputusan untuk tidak menawarkan kontrak baru, perpisahan dengan James-Turner dilaporkan berlangsung secara baik-baik. Penyerang yang telah mengoleksi 26 caps untuk negaranya dan mencetak 11 gol ini diperkirakan tidak akan kekurangan peminat saat ia menjadi pemain bebas transfer. Musim ini, ia tetap menjadi pencetak gol terbanyak Spurs di liga dengan tujuh gol dalam 19 penampilan, membantu tim mengamankan posisi kelima yang nyaman.
Penghormatan kepada seorang pemimpin yang berpengaruh
Petinggi klub dengan cepat memuji dampak yang telah diberikan Bethany terhadap budaya profesional di Tottenham. Direktur pelaksana Andy Rogers menyoroti perannya dalam memajukan program sepak bola wanita sejak kedatangannya. “Kepemimpinan Bethany telah membentuk era yang menentukan dalam sejarah Tottenham Hotspur Women,” kata Rogers kepada saluran media klub. “Sejak kedatangannya, ia mendorong peningkatan standar, profesionalisme, dan semangat, dan ia terus menjunjung tinggi serta mengedepankan nilai-nilai ini selama berada di sini.”
Rogers juga menekankan bahwa pengaruhnya melampaui batas lapangan, dengan menyoroti komitmennya terhadap inisiatif komunitas klub dan keterlibatan penggemar. Ia menambahkan: “Selain kontribusinya yang luar biasa di lapangan, Bethany telah berperan penting dalam menjalin hubungan dengan para penggemar untuk mendekatkan mereka dengan tim, serta berkomitmen pada yayasan kami guna memastikan kami memberikan dampak positif bagi komunitas. Bethany telah menorehkan namanya dalam sejarah Spurs Women dan dapat pergi dengan rasa bangga atas dampak abadi yang telah ia ciptakan.”