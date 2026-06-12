Manchester City FC
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Beth Mead resmi bergabung dengan Man City! Bintang timnas Inggris itu menandatangani kontrak tiga tahun bersama juara baru Women's Super League untuk kembali berduet dengan rekan setimnya, Vivianne Miedema, setelah hengkang dari Arsenal
Resmi: Beth Mead resmi bergabung dengan Manchester City
Kabar kepindahan Mead ke City sudah beredar sejak beberapa waktu lalu, dengan The Athletic melaporkan pada akhir April bahwa klub tersebut sedang mengupayakan transfer untuk sang pemain sayap Inggris dan Katie McCabe, rekan setimnya di Arsenal saat itu. Juara WSL yang baru saja dinobatkan, sekaligus pemenang Piala FA tahun ini, gagal dalam upaya mereka untuk merekrut yang terakhir, karena kapten timnas Irlandia itu justru bergabung dengan rival sekota Chelsea awal bulan ini. Namun, transfer Mead telah rampung, yang dikonfirmasi oleh klub pada hari Jumat.
- Manchester City FC
Mead menjelaskan mengapa kepindahannya ke Man City 'cocok' baginya
Berbicara mengenai kepindahannya ke Manchester, Mead mengatakan: "Saya sangat bangga bisa berada di sini. Jelas, City menjalani musim yang luar biasa tahun lalu dan saya sangat antusias untuk memulai babak baru di sini. Saya rasa gaya permainan City sangat cocok untuk saya, dan saya merasa hal itu dapat memaksimalkan potensi permainan saya. Setelah berbicara dengan manajer, saya merasa ini adalah tempat yang tepat bagi saya, di mana saya dapat berkontribusi dan membawa dinamika baru ke dalam tim, jadi keputusan ini sangat mudah bagi saya."
Therese Sjogran, direktur sepak bola City, menambahkan: "Prestasi Beth di lapangan sudah berbicara sendiri, jadi kami sangat senang bisa membawanya ke klub ini. Memenangkan gelar ganda musim lalu adalah bab yang istimewa dalam sejarah kami, tetapi itu adalah sesuatu yang ingin kami kembangkan di musim-musim mendatang. Merekrut pemain sekelas dan sekelas Beth hanya akan membantu mewujudkan hal itu. Dia telah menunjukkan apa yang diperlukan untuk tampil konsisten di panggung besar yang ingin kami ikuti secara rutin, jadi dia akan menjadi tambahan yang brilian bagi skuad pemain kami yang sudah mengesankan."
Bagaimana peran Mead dalam skuad Man City yang sudah sangat lengkap?
Skuad City sudah cukup kuat di sayap, dengan kehadiran Lauren Hemp, Aoba Fujino, Iman Beney, Kerolin, dan Mary Fowler yang sudah bergabung di klub, sehingga perekrutan Mead sedikit mengundang pertanyaan. Namun, City akan kembali berlaga di Liga Champions musim depan, sehingga kedalaman skuad yang lebih baik menjadi kebutuhan mutlak jika klub ini juga ingin tetap bersaing memperebutkan gelar di kancah domestik.
Jika ditambah dengan kemampuan Mead serta kemampuan Beney bermain sebagai bek kanan, ditambah fakta bahwa Fowler, Kerolin, dan Fujino semuanya mampu bermain di posisi No.10, pelatih kepala Andree Jeglertz memiliki fleksibilitas yang cukup dalam pemilihan tim menjelang musim baru.
City memiliki rekor cedera yang sangat baik musim lalu, dengan ketersediaan pemain seperti Miedema dan Khadija Shaw yang konsisten—yang baru saja menandatangani kontrak baru meskipun ada minat dari Chelsea—berperan penting dalam kampanye mereka yang berhasil meraih gelar WSL dan Piala FA. Meskipun klub berharap hal ini dapat berlanjut ke tahun depan, hal ini menjadi lebih rumit dengan tuntutan sepak bola Eropa. Namun, memiliki kedalaman skuad dan kemampuan untuk melakukan rotasi akan sangat membantu.
- Getty Images Sport
Bagaimana Arsenal akan menggantikan Mead?
Arsenal mengucapkan selamat tinggal kepada banyak pemain di akhir musim ini, dengan Mead dan McCabe termasuk di antara enam bintang tim utama yang hengkang. Meskipun klub telah mengumumkan perpanjangan kontrak untuk sayap Caitlin Foord yang kontraknya habis pada Kamis lalu, mereka belum memperkuat skuad setelah banyaknya pemain yang hengkang.
Namun, The Gunners dikaitkan dengan banyak pemain. Gelandang Inggris Georgia Stanway dilaporkan akan pindah ke London Utara selama berbulan-bulan, begitu pula pemain internasional Spanyol Ona Batlle. Keduanya baru saja meninggalkan Bayern Munich dan Barcelona, masing-masing, setelah kontrak mereka berakhir.
Selina Cerci, yang mencetak 32 gol dalam 43 penampilan Bundesliga bersama Hoffenheim, adalah pemain lain yang berpotensi bergabung dengan Arsenal secara gratis, bersama Geraldine Reuteler. Pemain internasional Swiss ini sempat diburu oleh The Gunners musim panas lalu, setelah penampilan gemilangnya di Kejuaraan Eropa, namun kesepakatan tidak tercapai. Ia baru saja meninggalkan Eintracht Frankfurt secara gratis, membuka jalan bagi kepindahannya.
Lisa Baum, pemain berbakat berusia 19 tahun dari RB Leipzig, adalah nama lain yang dikaitkan dengan tim asuhan Renee Slegers. Sebagai pemain sayap yang berbakat dan kreatif, kedatangannya akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Mead.