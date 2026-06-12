Berbicara mengenai kepindahannya ke Manchester, Mead mengatakan: "Saya sangat bangga bisa berada di sini. Jelas, City menjalani musim yang luar biasa tahun lalu dan saya sangat antusias untuk memulai babak baru di sini. Saya rasa gaya permainan City sangat cocok untuk saya, dan saya merasa hal itu dapat memaksimalkan potensi permainan saya. Setelah berbicara dengan manajer, saya merasa ini adalah tempat yang tepat bagi saya, di mana saya dapat berkontribusi dan membawa dinamika baru ke dalam tim, jadi keputusan ini sangat mudah bagi saya."

Therese Sjogran, direktur sepak bola City, menambahkan: "Prestasi Beth di lapangan sudah berbicara sendiri, jadi kami sangat senang bisa membawanya ke klub ini. Memenangkan gelar ganda musim lalu adalah bab yang istimewa dalam sejarah kami, tetapi itu adalah sesuatu yang ingin kami kembangkan di musim-musim mendatang. Merekrut pemain sekelas dan sekelas Beth hanya akan membantu mewujudkan hal itu. Dia telah menunjukkan apa yang diperlukan untuk tampil konsisten di panggung besar yang ingin kami ikuti secara rutin, jadi dia akan menjadi tambahan yang brilian bagi skuad pemain kami yang sudah mengesankan."