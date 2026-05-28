Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
"Betapa kejamnya!" - Zohran Mamdani mengungkap keputusan penting Mikel Arteta yang ia "tentang", sementara walikota yang mendukung Arsenal memuji kepemimpinan pelatih pemenang Liga Premier tersebut
Mamdani memuji gaya kepemimpinan Arteta
Walikota New York City yang merupakan pendukung Arsenal, Mamdani, telah menarik paralel antara kepemimpinan politiknya sendiri dan gaya manajemen Arteta. Arteta menerima jabatan pelatih kepala pertamanya di Emirates Stadium pada usia 38 tahun, sementara Mamdani menjadi walikota pada usia 34 tahun. Terlepas dari perbedaan sekilas dalam gaya komunikasi mereka, Mamdani menyoroti pemahaman bersama mereka akan pentingnya mengambil keputusan yang sangat sulit demi kebaikan yang lebih besar bagi lembaga masing-masing.
- Getty Images Sport
Wali Kota NYC menentang pengusiran Ramsdale
Mengingat dilema penjaga gawang yang pada akhirnya mengubah fondasi pertahanan The Gunners, politisi tersebut mengakui mentalitas kelas atas sang manajer. Dalam wawancara dengan Majalah GQ, Mamdani mengatakan: “Salah satu hal yang saya pikirkan tentang Arteta adalah bahwa awalnya saya skeptis — bahkan menentang — gagasan untuk menempatkan [Aaron] Ramsdale sebagai kiper utama kami.
"Saya menyukai Ramsdale. Begitu pula banyak penggemar. Dia adalah favorit penggemar, dia bagus, dan ketegasan yang diperlukan untuk merekrut [David] Raya, lalu menempatkannya di posisi starter saat itu bukan krisis — bagi saya, itu juga merupakan tanda seseorang yang tidak puas hanya dengan bersaing dan ingin menang… Saya sering memikirkannya. Jika ambisimu adalah untuk melampaui batas, maka ini juga jenis keputusan yang harus kamu bersedia ambil.”
- Getty Images Sport
Taruhan nekat membuahkan hasil
Perubahan taktis di bawah mistar gawang dimulai pada awal musim 2023–24 ketika Arteta memilih pemain baru David Raya daripada Ramsdale, yang kemudian dijual ke Southampton seharga £25 juta pada Agustus 2024. Keputusan tersebut menuai kontroversi di kalangan penggemar sepak bola Inggris, karena Ramsdale dianggap sebagai penjaga gawang yang lebih andal dibandingkan dengan Raya yang memang memiliki kemampuan teknis mumpuni namun rentan melakukan kesalahan.
Terlepas dari risikonya, keputusan tersebut terbukti benar ketika Raya berhasil mencatatkan 19 clean sheet di Liga Premier, menyamai rekor klub bersejarah milik David Seaman. Berkat stabilitas pertahanan ini, Arsenal mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun dengan meraih gelar liga papan atas ke-14 mereka, unggul tujuh poin dari runner-up Manchester City.
- Getty Images Sport
Final Liga Champions semakin dekat
Di usia 44 tahun, Arteta telah mengukuhkan posisinya sebagai manajer termuda kedua yang berhasil meraih trofi Liga Premier, setelah Jose Mourinho. Pelatih asal Basque ini kini harus segera mengalihkan fokus timnya ke gelar tertinggi di Eropa, seiring persiapan mereka untuk menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada Sabtu ini. Kemampuan mereka dalam menghadapi ujian besar di level Eropa ini akan menentukan apakah juara Inggris yang baru saja dinobatkan ini mampu mengakhiri musim bersejarah mereka dengan meraih gelar ganda yang prestisius, yakni gelar domestik dan Eropa.