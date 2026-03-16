"Betapa hebatnya rekrutan itu!" - Wrexham didesak untuk melakukan langkah luar biasa demi mendatangkan Andy Robertson dari Liverpool oleh legenda Skotlandia

Dalam wawancara dengan talkSPORT Bet Casino, legenda Skotlandia Ally McCoist mengungkapkan kebingungannya atas minimnya menit bermain Robertson, dan menyebut situasi tersebut sebagai "salah satu misteri yang menyelimuti Liverpool tahun ini." Mantan striker tersebut tetap menjadi pengagum setia etos kerja dan kualitas sang bek.

"Luar biasa. Dengar, dia adalah salah satu pemain favorit saya, Andy Robertson. Sungguh seorang profesional sejati, pemain yang hebat," kata McCoist. Dia mencatat bahwa meskipun Kerkez telah bergabung, Robertson tetap "Andy yang sama seperti dulu" setiap kali dia turun ke lapangan - menunjukkan komitmen penuh dan kualitas di sayap kiri. Dia menambahkan: “Ada pembicaraan tentang dia pindah ke Spurs beberapa hari sebelum jendela transfer [Januari] ditutup. Dan saya ditanya pendapat saya tentang hal itu. Saya berkata, ‘Saya tidak percaya dia tidak mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Liverpool.’”