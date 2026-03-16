"Betapa hebatnya rekrutan itu!" - Wrexham didesak untuk melakukan langkah luar biasa demi mendatangkan Andy Robertson dari Liverpool oleh legenda Skotlandia
Peran pemain andalan Anfield yang semakin berkurang
Masa depan Robertson di Liverpool semakin menjadi sorotan setelah menjalani musim dengan kesempatan bermain yang terbatas. Pemain berusia 32 tahun ini, yang telah menjadi pilar kesuksesan klub sejak bergabung dari Hull City pada 2017, kesulitan mempertahankan posisinya sebagai pemain inti. Musim ini, pemain internasional Skotlandia tersebut hanya tampil dalam 18 pertandingan Liga Premier, dengan total waktu bermain hanya 753 menit. Dengan hanya enam kali menjadi starter dari 30 pertandingan, Robertson menghabiskan sebagian besar musim ini sebagai pemain cadangan, sering kali dimasukkan dari bangku cadangan sebagai pengganti. Perubahan status ini terjadi setelah kedatangan Milos Kerkez pada musim panas lalu, yang tampaknya telah menggeser posisi sang veteran dalam hierarki tim.
McCoist mempertanyakan 'misteri' Liverpool
Dalam wawancara dengan talkSPORT Bet Casino, legenda Skotlandia Ally McCoist mengungkapkan kebingungannya atas minimnya menit bermain Robertson, dan menyebut situasi tersebut sebagai "salah satu misteri yang menyelimuti Liverpool tahun ini." Mantan striker tersebut tetap menjadi pengagum setia etos kerja dan kualitas sang bek.
"Luar biasa. Dengar, dia adalah salah satu pemain favorit saya, Andy Robertson. Sungguh seorang profesional sejati, pemain yang hebat," kata McCoist. Dia mencatat bahwa meskipun Kerkez telah bergabung, Robertson tetap "Andy yang sama seperti dulu" setiap kali dia turun ke lapangan - menunjukkan komitmen penuh dan kualitas di sayap kiri. Dia menambahkan: “Ada pembicaraan tentang dia pindah ke Spurs beberapa hari sebelum jendela transfer [Januari] ditutup. Dan saya ditanya pendapat saya tentang hal itu. Saya berkata, ‘Saya tidak percaya dia tidak mendapatkan lebih banyak waktu bermain di Liverpool.’”
Impian Wrexham dan Kenyataan di Anfield
Pembicaraan mengenai langkah Robertson selanjutnya mengambil arah yang ambisius ketika McCoist menyarankan bahwa tim yang baru promosi dan terkenal seperti Wrexham akan menjadi tujuan ideal bagi seorang pemimpin sekelasnya. "Jadi, hal itu masuk akal jika saya berada di tim yang baru promosi seperti Wrexham. Betapa hebatnya rekrutan itu," katanya. Dia menekankan bahwa Robertson telah bermain di "level tertinggi, sangat tinggi" dan akan membawa pengalaman yang tak ternilai bagi proyek ambisius klub Wales tersebut. Namun, McCoist meredam antusiasme tersebut dengan menambahkan, "Saya tidak berpikir dia siap meninggalkan Liverpool. Saya tidak."
Sebuah keputusan penting di musim panas menanti
Seiring musim yang semakin mendekati akhir, Robertson kini berada di titik krusial yang akan menentukan masa depannya dalam jangka panjang. Liverpool akan menghadapi jadwal padat di sisa musim ini, di mana rotasi skuad bisa memberinya kesempatan untuk merebut kembali posisinya; namun, minimnya kesempatan bermain sebagai starter dalam laga-laga penting kemungkinan besar akan memicu spekulasi lebih lanjut mengenai kepergiannya. Bagi Wrexham, upaya untuk mendatangkannya akan bergantung pada keberhasilan mereka meraih promosi serta aspek keuangan yang diperlukan untuk menarik seorang juara Liga Premier ke Wales Utara.
Iklan