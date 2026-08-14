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Betapa ‘cerdiknya’ Jack Grealish memaksimalkan kariernya meski transfernya ke Manchester City senilai £100 juta yang memecahkan rekor sempat dipertanyakan
Grealish mencetak sejarah ketika bergabung dengan Manchester City pada 2021
Putra asli West Midlands, Grealish menikmati kenaikan karier yang melesat setelah menembus tim utama Aston Villa. Setelah sempat bermain di Championship pada 2019, kepindahan pemecah rekor ke Stadion Etihad rampung pada Agustus 2021.
Biaya transfer sembilan digit berpindah tangan dalam kesepakatan tersebut, dengan Manchester City menulis ulang buku sejarah dalam perekrutan bintang-bintang Inggris. Pep Guardiola melihat ada tempat untuk kreativitas tambahan dalam rencananya.
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Gol & trofi: angka-angka Grealish di Manchester City
Pelatih Catalan yang menuntut itu kini dituding telah mengekang Grealish, sampai-sampai ia menjadi pemain yang benar-benar berbeda saat sering beroperasi di sisi kiri permainan City. Kemauan untuk mengekspresikan diri dan menyerang lawan dinilai terus memudar seiring berjalannya waktu.
Baru 17 gol yang dicatatkan untuk Manchester City dalam 157 penampilan, dengan posisi yang perlahan merosot dalam urutan pilihan di Manchester sehingga peminjamannya ke Everton pada musim panas 2025 disetujui. Percik performanya kembali menyala di sana, sebelum mengalami cedera kaki yang disayangkan.
Kini muncul pembicaraan soal Grealish yang akan menemukan klub baru secara permanen, jika City setuju menurunkan harga yang diminta, dengan banyak pihak berpendapat bahwa awal baru memang dibutuhkan. Bisa jadi itu akan terwujud, dengan tujuh trofi telah dikoleksi di Manchester, termasuk tiga gelar Premier League dan satu mahkota Liga Champions.
Mengapa Grealish 'cerdik' meski menghadapi pertanyaan
Ditanya soal apa yang dibutuhkan Grealish selanjutnya, eks bek City Hendry, yang berbicara bekerja sama dengan Localsinsider.com, mengatakan kepada GOAL: "Jack datang dengan label harga yang sangat besar, datang dari Villa, dan dia cukup banyak mengubah permainannya menyesuaikan dengan cara tim bermain, lebih daripada bagaimana Jack Grealish bermain di Villa.
"Saya ingat ketika saya di Blackburn Rovers sebagai pelatih akademi dan asisten di tim U23, ada Jack Grealish muda di Villa. Saya ingat mengatakan kepada Gordon Cowens, yang menjadi lawan saya malam itu sebagai manajer Villa U21 atau U23, 'wow, dia talenta luar biasa'. Sejujurnya, dia memang berbeda, karena sejak masih anak-anak, dia sudah menonjol.
"Tapi saya pikir yang dia lakukan adalah, ketika pergi ke City, dia sedikit mengorbankan permainannya agar bisa menjadi bagian dari tim dan memberi tim apa yang Pep inginkan. Dan ada banyak pemain yang tidak bisa beradaptasi seperti itu. Dan dia memang pantas mendapat pujian karena jelas dia juga punya semua kekayaan dalam bentuk gelar untuk menunjukkan itu, yang pada dasarnya memang ingin dicapai seorang pemain. Anda ingin memenangkan sesuatu.
"Terlepas dari label harga yang besar serta kualitas dan kemampuan yang dimiliki Jack Grealish, saya pikir dia menjalani kariernya, dan dia juga tidak lepas dari cedera, tetapi dia menjalani kariernya dengan sangat, sangat baik.
"Dan Anda harus memberinya kredit untuk itu karena pada akhirnya, ketika kariernya selesai, dia punya gelar dan kekayaan untuk menunjukkan itu. Saya angkat topi untuknya karena dia benar-benar telah mengorbankan sedikit dari kariernya demi meraih pencapaian itu.
"Sebagai pesepakbola, dia cerdas. Begitulah cara saya melihatnya. Dia mungkin pindah permanen jika ada yang datang, tetapi dia juga mungkin ingin kembali ke City dan mencoba lagi. Kontraknya masih tersisa satu tahun jadi dia mungkin berkata, 'Anda tahu tidak, saya akan kembali ke sana untuk mencoba meraih satu tahun lagi'. Tentu saja, pelatihnya berbeda. Manajernya berbeda yang memegang kendali dan dia akan pergi untuk meyakinkannya lagi."
- Getty
Akankah Grealish pindah sebelum tenggat waktu transfer?
Grealish, yang terus berusaha memulihkan kondisi menuju kebugaran penuh setelah menjalani operasi akibat retak stres, telah bergabung dengan skuad City yang kini bekerja di bawah pelatih kepala baru Enzo Maresca.
Sosok yang sudah dikenal oleh beberapa orang di Etihad, karena pria Italia itu sebelumnya pernah mengisi peran asisten mendampingi Guardiola, memiliki keputusan besar yang harus diambil terkait pemain yang datang dan pergi sebelum tenggat bursa transfer berikutnya berakhir pada 1 September.
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