Ditanya soal apa yang dibutuhkan Grealish selanjutnya, eks bek City Hendry, yang berbicara bekerja sama dengan Localsinsider.com, mengatakan kepada GOAL: "Jack datang dengan label harga yang sangat besar, datang dari Villa, dan dia cukup banyak mengubah permainannya menyesuaikan dengan cara tim bermain, lebih daripada bagaimana Jack Grealish bermain di Villa.

"Saya ingat ketika saya di Blackburn Rovers sebagai pelatih akademi dan asisten di tim U23, ada Jack Grealish muda di Villa. Saya ingat mengatakan kepada Gordon Cowens, yang menjadi lawan saya malam itu sebagai manajer Villa U21 atau U23, 'wow, dia talenta luar biasa'. Sejujurnya, dia memang berbeda, karena sejak masih anak-anak, dia sudah menonjol.

"Tapi saya pikir yang dia lakukan adalah, ketika pergi ke City, dia sedikit mengorbankan permainannya agar bisa menjadi bagian dari tim dan memberi tim apa yang Pep inginkan. Dan ada banyak pemain yang tidak bisa beradaptasi seperti itu. Dan dia memang pantas mendapat pujian karena jelas dia juga punya semua kekayaan dalam bentuk gelar untuk menunjukkan itu, yang pada dasarnya memang ingin dicapai seorang pemain. Anda ingin memenangkan sesuatu.

"Terlepas dari label harga yang besar serta kualitas dan kemampuan yang dimiliki Jack Grealish, saya pikir dia menjalani kariernya, dan dia juga tidak lepas dari cedera, tetapi dia menjalani kariernya dengan sangat, sangat baik.

"Dan Anda harus memberinya kredit untuk itu karena pada akhirnya, ketika kariernya selesai, dia punya gelar dan kekayaan untuk menunjukkan itu. Saya angkat topi untuknya karena dia benar-benar telah mengorbankan sedikit dari kariernya demi meraih pencapaian itu.

"Sebagai pesepakbola, dia cerdas. Begitulah cara saya melihatnya. Dia mungkin pindah permanen jika ada yang datang, tetapi dia juga mungkin ingin kembali ke City dan mencoba lagi. Kontraknya masih tersisa satu tahun jadi dia mungkin berkata, 'Anda tahu tidak, saya akan kembali ke sana untuk mencoba meraih satu tahun lagi'. Tentu saja, pelatihnya berbeda. Manajernya berbeda yang memegang kendali dan dia akan pergi untuk meyakinkannya lagi."