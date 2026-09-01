'Betapa beruntungnya saya, Leo...' - Enzo Fernandez menulis salam perpisahan emosional untuk Lionel Messi saat bintang Chelsea itu memberi penghormatan kepada GOAT Argentina yang pensiun

Fernandez juga memuji kerendahan hati Messi dan kepemimpinannya di balik layar. "Namun di atas segalanya, saya akan selalu berterima kasih kepada Anda atas cara Anda memperlakukan saya sejak momen saya datang," lanjutnya. "Saya datang dengan membawa mimpi untuk berbagi lapangan dengan panutan saya, tetapi saya menemukan sosok yang, sejak momen pertama, membuat saya merasa seperti salah satu dari semuanya. Anda selalu punya kata-kata baik, nasihat, pelukan, atau sekadar cara Anda membuat saya merasa tenang saat saya membutuhkannya.. Saya tidak akan pernah melupakan itu."

Menatap babak baru untuk tim nasional, Fernandez mengakui ketidakhadiran itu akan sulit diterima. "Sulit bagi saya hari ini untuk membayangkan pemusatan latihan berikutnya tanpa Anda," tambahnya. "Berjalan ke lapangan dan tidak melihat Anda di depan saya, mengenakan jersey nomor 10. Kami sudah terbiasa melihat Anda di sana selama bertahun-tahun sehingga rasanya mustahil membayangkannya dengan cara lain."

Fernandez menutupnya dengan mengatakan: "Betapa beruntungnya saya, Leo, dan betapa beruntungnya anak laki-laki itu, yang dulu menghitung tahun-tahun tanpa tahu apakah suatu hari dia akan tiba tepat waktu. Terima kasih karena telah memperlakukan saya seperti itu, atas semua yang Anda ajarkan kepada saya, dan karena telah mengizinkan saya menjadi bagian dari kisah Anda.. kami akan sangat merindukan Anda, kapten."



