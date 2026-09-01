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'Betapa beruntungnya saya, Leo...' - Enzo Fernandez menulis salam perpisahan emosional untuk Lionel Messi saat bintang Chelsea itu memberi penghormatan kepada GOAT Argentina yang pensiun
Akhir sebuah era bagi Argentina
Messi baru-baru ini mengonfirmasi kepergian permanennya dari sepakbola internasional pada usia 39 tahun. Penyerang legendaris itu mengakhiri kariernya bersama Argentina setelah perjalanan mereka ke final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol.
Pemenang Ballon d'Or delapan kali itu meninggalkan panggung global sebagai pemegang rekor penampilan dan pencetak gol terbanyak sepanjang masa bagi negaranya. Keputusannya pada akhirnya makin bulat setelah wafatnya sang ayah, Jorge, secara tragis pada awal Agustus.
Sebagai respons, gelandang Chelsea Fernandez mengunggah di Instagram untuk memberikan penghormatan kepada kaptennya yang akan pergi. Pemain berusia 25 tahun itu mengenang perjalanan yang sangat personal, yang membuatnya bertransformasi dari seorang pendukung muda yang cemas menjadi rekan setim Messi yang menjuarai Piala Dunia.
- AFP
Mimpi masa kecil menjadi kenyataan
Fernandez membagikan kekhawatiran awalnya karena takut kehilangan kesempatan bermain bersama idolanya, merujuk pada pensiun singkat Messi pada 2016. Ia menulis: "Leo.. ketika sebelumnya Anda mengatakan bahwa Anda akan pensiun dari tim nasional, saya merasa sangat sedih."
Gelandang itu menjelaskan bagaimana ia begitu terobsesi melacak perbedaan usia mereka saat masih menjadi pemain muda. "Saya hanyalah seorang anak laki-laki, dan saya biasa menghitung selisih usia Anda dan saya untuk melihat apakah saya akan pernah bisa bermain bersama Anda," tambah Fernandez. "Mungkin terdengar konyol, tetapi saya benar-benar melakukannya. Saya biasa memikirkan berapa tahun lagi yang mungkin Anda miliki, dan berapa tahun yang memisahkan saya dari mencapai tim utama, dan saya bermimpi bahwa kami akan mengenakan seragam Argentina bersama, meski hanya sekali... dan untungnya Anda kembali."
Mimpi itu pada akhirnya terwujud dengan cara yang spektakuler di Qatar. Ia melanjutkan: "Hidup ternyata jauh lebih indah daripada yang bisa dibayangkan anak laki-laki itu.. Saya bukan hanya bisa bermain dengan Anda, tetapi kami berbagi pemusatan latihan, ruang ganti, percakapan, pelukan, momen-momen sulit, momen-momen indah, dan pada akhirnya kami menjadi juara dunia bersama."
Warisan abadi seorang kapten
Fernandez juga memuji kerendahan hati Messi dan kepemimpinannya di balik layar. "Namun di atas segalanya, saya akan selalu berterima kasih kepada Anda atas cara Anda memperlakukan saya sejak momen saya datang," lanjutnya. "Saya datang dengan membawa mimpi untuk berbagi lapangan dengan panutan saya, tetapi saya menemukan sosok yang, sejak momen pertama, membuat saya merasa seperti salah satu dari semuanya. Anda selalu punya kata-kata baik, nasihat, pelukan, atau sekadar cara Anda membuat saya merasa tenang saat saya membutuhkannya.. Saya tidak akan pernah melupakan itu."
Menatap babak baru untuk tim nasional, Fernandez mengakui ketidakhadiran itu akan sulit diterima. "Sulit bagi saya hari ini untuk membayangkan pemusatan latihan berikutnya tanpa Anda," tambahnya. "Berjalan ke lapangan dan tidak melihat Anda di depan saya, mengenakan jersey nomor 10. Kami sudah terbiasa melihat Anda di sana selama bertahun-tahun sehingga rasanya mustahil membayangkannya dengan cara lain."
Fernandez menutupnya dengan mengatakan: "Betapa beruntungnya saya, Leo, dan betapa beruntungnya anak laki-laki itu, yang dulu menghitung tahun-tahun tanpa tahu apakah suatu hari dia akan tiba tepat waktu. Terima kasih karena telah memperlakukan saya seperti itu, atas semua yang Anda ajarkan kepada saya, dan karena telah mengizinkan saya menjadi bagian dari kisah Anda.. kami akan sangat merindukan Anda, kapten."
- Getty Images Sport
Kehidupan setelah Messi
Argentina kini harus melewati masa transisi yang berat tanpa pemimpin ikonik mereka. Pelatih kepala Lionel Scaloni perlu sangat mengandalkan para pemain inti yang lebih muda seperti Fernandez untuk memimpin tim melalui Piala Dunia 2030 dan kampanye Copa America berikutnya.
Bagi Messi, fokus kini sepenuhnya beralih ke komitmennya di level klub bersama Inter Miami. Pemain berusia 39 tahun itu akan berupaya menutup hari-hari bersejarahnya sebagai pemain dengan meraih kesuksesan domestik lebih lanjut di Major League Soccer, sepenuhnya tanpa dibebani tuntutan fisik dan mental dari tugas internasional.
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