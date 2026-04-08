"Bestia Negra" kembali dengan performa yang lebih baik: Mengapa Real Madrid "tak berdaya" menghadapi FC Bayern - namun tetap bisa berharap

Secara umum, hal ini tepat menggambarkan sikap media Spanyol yang selalu sangat kritis terhadap tim-tim tuan rumah, terutama jika mereka tidak menang. Bayern memang mendominasi pertandingan hampir sepanjang waktu, menunjukkan performa yang penuh pengorbanan di semua lini, dan bahkan bisa saja menang dengan skor yang lebih telak. Atau bahkan seharusnya begitu. Namun, dalam beberapa situasi, FCB juga memiliki sedikit keberuntungan di pihak mereka, yang tak diragukan lagi sangat dibutuhkan di level ini.

Bestia Negria pun kembali dengan performa yang lebih baik dan tampaknya kini keberuntungan kembali berpihak padanya, hal yang tentu saja akan membuat para rivalnya dalam perburuan trofi Liga Champions merasa cemas. Sebuah kenyataan yang tidak selalu menguntungkan bagi tim asal Munich ini di masa lalu, terutama saat bertanding di level tertinggi—terutama melawan Real Madrid pada dekade 2010-an.

Tidak dapat disangkal bahwa tim asuhan pelatih Alvaro Arbeloa telah menciptakan beberapa peluang emas baik di babak pertama maupun kedua melawan "tim yang mungkin saat ini terbaik di Eropa". Nilai expected goals sebesar 1,97 berbicara banyak mengenai hal tersebut. Namun, Manuel Neuer menggagalkan harapan akan comeback besar-besaran dengan penampilan layaknya di masa jayanya, dan setelah peluit akhir berbunyi, ia pantas menerima pujian dari segala penjuru.

Meskipun demikian, sang kapten juga beruntung dua kali karena kedua kesalahannya di babak pertama tidak berakibat fatal. Dengan gaya berani mengambil risiko seperti biasa saat transisi, pemain berusia 40 tahun itu awalnya memperbaiki tendangan yang gagal sendiri, sebelum beberapa saat kemudian melemparkan bola ke punggung lawan dan bola tersebut tidak dapat dikendalikan oleh para pemain berbakat Real. Menjelang akhir pertandingan, salah satu serangannya yang berisiko kembali menguji kesabaran para pendukung Munich. Selain itu, Dayot Upamecano kembali terjerumus ke kebiasaan lamanya dan melakukan kesalahan timing yang mengerikan, yang membuat Vinicius Junior hanya mampu mengenai jaring luar gawang kosong.