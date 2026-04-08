Setelah 25 tahun tanpa kemenangan di Bernabeu yang menakutkan, hal itu menjadi salah satu dari banyak topik pembicaraan menjelang duel pertama antara FC Bayern München dan Real Madrid dalam waktu delapan hari di Liga Champions: Apakah La Bestia Negra akan bangkit dari tidur panjangnya dan merayakan kembalinya ke ibu kota Spanyol?
"Bestia Negra" kembali dengan performa yang lebih baik: Mengapa Real Madrid "tak berdaya" menghadapi FC Bayern - namun tetap bisa berharap
90 menit kemudian, Bayern menjawab pertanyaan tersebut dengan kemenangan telak 2-1 di leg pertama, sebuah jawaban singkat dan tegas: "Ya"! Julukan legendaris tersebut, yang menurut sebuah legenda berasal dari kemenangan telak sang juara berulang kali Jerman pada tahun 1980 dalam sebuah pertandingan persahabatan, selalu dikaitkan dengan ejekan pedas terhadap Los Blancos. Kekalahan 1-9 hampir 46 tahun lalu hingga kini tetap menjadi kekalahan terburuk dalam sejarah klub, sedangkan dalam pertandingan resmi, kekalahan terburuk terjadi saat melawan Espanyol Barcelona pada tahun 1930 dengan skor 1-8.
Meskipun ejekan terhadap Real tidak pantas setelah pertunjukan pada Selasa, media Spanyol tetap menggunakan kata-kata yang keras. "Para pemain Madrid telah berada di bawah kendali Bayern selama lebih dari satu jam," tulis AS, surat kabar lokal. Menurut Marca, bahkan "keajaiban diperlukan" dalam leg kedua di Munich.
FC Bayern München: Musuh bebuyutan itu kembali dengan skuad yang lebih kuat
Secara umum, hal ini tepat menggambarkan sikap media Spanyol yang selalu sangat kritis terhadap tim-tim tuan rumah, terutama jika mereka tidak menang. Bayern memang mendominasi pertandingan hampir sepanjang waktu, menunjukkan performa yang penuh pengorbanan di semua lini, dan bahkan bisa saja menang dengan skor yang lebih telak. Atau bahkan seharusnya begitu. Namun, dalam beberapa situasi, FCB juga memiliki sedikit keberuntungan di pihak mereka, yang tak diragukan lagi sangat dibutuhkan di level ini.
Bestia Negria pun kembali dengan performa yang lebih baik dan tampaknya kini keberuntungan kembali berpihak padanya, hal yang tentu saja akan membuat para rivalnya dalam perburuan trofi Liga Champions merasa cemas. Sebuah kenyataan yang tidak selalu menguntungkan bagi tim asal Munich ini di masa lalu, terutama saat bertanding di level tertinggi—terutama melawan Real Madrid pada dekade 2010-an.
Tidak dapat disangkal bahwa tim asuhan pelatih Alvaro Arbeloa telah menciptakan beberapa peluang emas baik di babak pertama maupun kedua melawan "tim yang mungkin saat ini terbaik di Eropa". Nilai expected goals sebesar 1,97 berbicara banyak mengenai hal tersebut. Namun, Manuel Neuer menggagalkan harapan akan comeback besar-besaran dengan penampilan layaknya di masa jayanya, dan setelah peluit akhir berbunyi, ia pantas menerima pujian dari segala penjuru.
Meskipun demikian, sang kapten juga beruntung dua kali karena kedua kesalahannya di babak pertama tidak berakibat fatal. Dengan gaya berani mengambil risiko seperti biasa saat transisi, pemain berusia 40 tahun itu awalnya memperbaiki tendangan yang gagal sendiri, sebelum beberapa saat kemudian melemparkan bola ke punggung lawan dan bola tersebut tidak dapat dikendalikan oleh para pemain berbakat Real. Menjelang akhir pertandingan, salah satu serangannya yang berisiko kembali menguji kesabaran para pendukung Munich. Selain itu, Dayot Upamecano kembali terjerumus ke kebiasaan lamanya dan melakukan kesalahan timing yang mengerikan, yang membuat Vinicius Junior hanya mampu mengenai jaring luar gawang kosong.
Real Madrid masih bisa berharap: FC Bayern München perlu kembali tampil gemilang
Sangat sulit untuk menghentikan serangan kelas dunia Real Madrid selama 90 menit penuh, meskipun ada kekurangan sejak kepergian duo gelandang Toni Kroos dan Luka Modric. Hal ini juga disadari oleh Vincent Kompany setelah pertandingan ke-100-nya sebagai pelatih FCB dalam wawancara di Prime Video. "Saya tidak tahu apakah kita selalu bisa mengendalikan para pemain ini," katanya sambil menekankan: "Tidak ada kesuksesan di level ini tanpa momen-momen seperti itu dari seorang kiper, bek, atau penyerang. Kita akan membutuhkannya lagi minggu depan."
Pemain asal Belgia itu berbicara tentang pertarungan yang terbuka, namun menyoroti peluang yang secara keseluruhan lebih baik di pihak Bayern. "Jika kami mendapatkannya lagi, saya yakin kami akan memanfaatkannya." Betapa tajamnya serangan itu ditunjukkan oleh Luis Diaz dan Harry Kane melalui gol-gol mereka, yang sebelumnya tidak benar-benar berperan dalam permainan. Namun, tentu saja kita tidak boleh terlalu mengandalkan keberuntungan yang kembali ini.
Hal ini tidak hanya diketahui oleh Kompany dan para pemainnya, tetapi juga oleh media Spanyol. Di AS, misalnya, disebutkan tentang "akhir yang putus asa dari hari yang buruk." Surat kabar tersebut dengan tepat mengakui bahwa Real "hampir saja meraih hasil imbang" dan "masih dalam persaingan menjelang leg kedua di Munich."
Mundo Deportivo, perlu dicatat berasal dari Barcelona, bahkan melangkah lebih jauh dengan judul: "Tim Jerman lebih unggul, namun juga tidak sepenuhnya mampu membuktikan peran mereka sebagai favorit jelas untuk gelar juara. Real Madrid, di sisi lain, melakukan apa yang bisa dan apa yang mereka kuasai: berlari dan mencari Vinicius serta Mbappe. Hanya dengan itu, mereka membawa kekalahan ke Munich yang memungkinkan mereka untuk terus bermimpi."
Bayern membutuhkan penampilan gemilang lainnya untuk mencegah hal ini - dan mungkin saja "Bestia Negra" bisa tampil tanpa "upgrade" mereka di hadapan pendukung tuan rumah dalam seminggu ke depan.
Real Madrid vs. FC Bayern München: Informasi Pertandingan
Gol 0:1 Diaz (41.), 0:2 Kane (46.), 1:2 Mbappe (74.) Susunan Pemain Real Madrid Lunin - Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen (63. Militao), Carreras - Fede Valverde, Tchouameni, Pitarch (63. Bellingham), Arda Güler (72. Brahim Diaz) - Mbappe, Vinicius Junior Susunan Pemain FC Bayern Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer (69. Davies) - Kimmich, Pavlovic (90.+3. Goretzka) - Olise, Gnabry (69. Musiala), Luis Diaz (90.+3. Bischof) - Kane Kartu Kuning 36. Tchouameni / 71. Tah, Luis Diaz (77.), Neuer (82.), Musiala (87.)