Goal.com
LiveTiket
Grafica CM Goncalo Ramos Milan 2026 2.1Calciomercato/Getty Images

Diterjemahkan oleh

Besok, Leao dan Goncalo Ramos terbang ke Australia bersama Milan: rencana kepulangan para pemain tim nasional

AC Milan

Milan melanjutkan persiapan dalam tur di Australia: jadwal kepulangan para pemain yang tampil di Piala Dunia

AC Milan terbagi antara lapangan, dengan tur di Australia dan uji coba berikutnya melawan Chelsea serta Inter, dan bursa transfer yang membutuhkan percikan yang tepat. Amorim sudah tak sabar untuk mulai bekerja dengan para pemain utama dalam skuad, berikut rencana detailnya:

  • Pulisic dan Gimenez di Milanello

    Besok, Rabu 29, di Milanello, Santiago Gimenez dan Christian Pulisic dijadwalkan hadir. Kedua penyerang itu tidak akan terbang ke Australia, tetapi akan mulai berlatih di pusat olahraga AC Milan untuk memulihkan diri dari cedera yang mereka alami di Piala Dunia Antarklub.

    • Iklan

  • Leao dan Ramos di Australia

    Rasa penasaran yang besar bercampur dengan penantian untuk Goncalo Ramos yang besok, 29 Juli, akan bergabung dengan rekan-rekan setimnya di Perth untuk secara resmi memulai petualangannya bersama AC Milan. Bersamanya juga akan ada Rafael Leao sambil menunggu kabar terbaru dari bursa transfer.

  • GRUP PADA 2 AGUSTUS

    Selasa, 2 Agustus akan menjadi tanggal yang sama pentingnya dalam persiapan Amorim karena di Perth akan tiba dua pemain tim nasional Belgia, De Winter dan Saelemaekers, selain pemain tim nasional Swiss Jashari.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • INI WAKTU KEMBALINYA PARA PEMAIN PRANCIS

    Terakhir, para semifinalis dengan Prancis yang menuntaskan Piala Dunia dengan kalah dalam laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris. Adrien Rabiot dan Mike Maignan akan bergabung dengan Amorim mulai 12 Agustus, tetapi langsung di Milanello.

Club Friendlies
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Inter crest
Inter
INT