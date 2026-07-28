AC Milan terbagi antara lapangan, dengan tur di Australia dan uji coba berikutnya melawan Chelsea serta Inter, dan bursa transfer yang membutuhkan percikan yang tepat. Amorim sudah tak sabar untuk mulai bekerja dengan para pemain utama dalam skuad, berikut rencana detailnya:
Diterjemahkan oleh
Besok, Leao dan Goncalo Ramos terbang ke Australia bersama Milan: rencana kepulangan para pemain tim nasional
Pulisic dan Gimenez di Milanello
Besok, Rabu 29, di Milanello, Santiago Gimenez dan Christian Pulisic dijadwalkan hadir. Kedua penyerang itu tidak akan terbang ke Australia, tetapi akan mulai berlatih di pusat olahraga AC Milan untuk memulihkan diri dari cedera yang mereka alami di Piala Dunia Antarklub.
Leao dan Ramos di Australia
Rasa penasaran yang besar bercampur dengan penantian untuk Goncalo Ramos yang besok, 29 Juli, akan bergabung dengan rekan-rekan setimnya di Perth untuk secara resmi memulai petualangannya bersama AC Milan. Bersamanya juga akan ada Rafael Leao sambil menunggu kabar terbaru dari bursa transfer.
GRUP PADA 2 AGUSTUS
Selasa, 2 Agustus akan menjadi tanggal yang sama pentingnya dalam persiapan Amorim karena di Perth akan tiba dua pemain tim nasional Belgia, De Winter dan Saelemaekers, selain pemain tim nasional Swiss Jashari.
INI WAKTU KEMBALINYA PARA PEMAIN PRANCIS
Terakhir, para semifinalis dengan Prancis yang menuntaskan Piala Dunia dengan kalah dalam laga perebutan tempat ketiga melawan Inggris. Adrien Rabiot dan Mike Maignan akan bergabung dengan Amorim mulai 12 Agustus, tetapi langsung di Milanello.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami