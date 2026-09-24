AFP
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"Besok akan emosional!" - Roberto Mancini bersiap untuk kembali bersama Italia melawan Belgia setelah mimpi buruk play-off Piala Dunia
Kepulangan emosional di Olimpico
Mancini mengakui bahwa kembalinya dia ke kursi pelatih Italia akan menjadi momen yang mengharukan saat ia menyiapkan timnya untuk menghadapi Belgia di Roma. Stadio Olimpico memiliki tempat istimewa di hati sang pelatih, karena menjadi latar bagi sejumlah kemenangan selama kampanye sukses Italia di Euro 2020, turnamen yang terkenal berhasil ia menangi sebelum kepergiannya yang kontroversial dari tim nasional pada musim panas 2023.
Berbicara kepada media menjelang laga tersebut, Mancini merefleksikan arti penting stadion itu dan besarnya momen yang akan dihadapi. "Besok akan emosional, tentu saja. Kami meraih beberapa kepuasan besar di stadion ini dan berharap bisa menambah satu lagi besok," kata Mancini kepada Sky Sport Italia.
- AFP
Mengatasi bayang-bayang Piala Dunia
Bayang-bayang absennya Italia dari Piala Dunia mendatang membayangi tim nasional, tetapi Mancini bertekad menjadikan rasa sakit itu sebagai motivasi untuk masa depan. Saat berada di pucuk kepemimpinan ketika Italia gagal lolos ke Piala Dunia 2022, ia menyaksikan dari kejauhan ketika tim itu menelan kegagalan menyakitkan lainnya di play-off lewat adu penalti melawan Bosnia dan Herzegovina untuk 2026. Puasa panjang ini, yang dimulai dari kegagalan tampil pada edisi 2018, menandai absennya Italia dari tiga Piala Dunia secara beruntun untuk pertama kalinya, bagi kekuatan sepakbola yang mengoleksi empat gelar juara dunia, terakhir pada 2006.
"Sayangnya, inilah sepakbola, terkadang Anda bisa kalah dalam pertandingan dengan cara yang absurd. Tetapi hal baik dari olahraga ini adalah ia memberi Anda kesempatan untuk segera menebusnya. Kami harus mengingatnya, tetapi lalu fokus pada masa depan," jelas Mancini.
Wajah-wajah baru dan eksperimen taktis
Mancini telah memasukkan beberapa talenta baru ke dalam skuad untuk menyuntikkan energi, termasuk Michael Kayode dari Brentford dan Alessandro Romano dari Cagliari. Namun, sang pelatih cepat meredam ekspektasi soal perombakan instan, dengan mencatat bahwa waktu yang terbatas di lapangan latihan membuat revolusi total sulit dilakukan.
Membahas integrasi para pemain baru yang dipanggil, Mancini menyoroti tantangan dari jeda internasional yang singkat saat ia berupaya memulai kiprah Italia dalam kompetisi yang sejauh ini belum pernah mereka menangi. Italia belum pernah menjuarai Nations League, setelah harus puas finis di peringkat ketiga pada edisi 2020-21 dan 2022-23. "Kami hanya punya dua sesi latihan, karena Senin digunakan untuk pemulihan. Kami jadi mengenal sedikit lebih baik beberapa pemain yang sebelumnya hanya kami lihat saat pemantauan, dan itu tentu membantu kami untuk memahami mereka," katanya.
- AFP
Kemitraan Kean dan Esposito menanti
Salah satu perkembangan taktis yang paling menarik melibatkan potensi duet lini serang. Meski Italia diperkirakan akan bermain dengan formasi tradisional 4-3-3, keraguan besar masih menyelimuti komposisi trio penyerang sejak awal laga. Spekulasi berkembang bahwa Moise Kean bisa dimainkan bersama Francesco Pio Esposito sebagai duet, alih-alih melihat kedua opsi penyerang itu sekadar sebagai pengganti untuk satu peran penyerang tengah.
Saat ditanya mengenai kemungkinan memainkan kedua penyerang itu sejak awal, Mancini tidak membocorkan terlalu banyak tetapi mengisyaratkan bahwa ia serius mempertimbangkan opsi tersebut. “Ya, itu mungkin. Kami punya banyak opsi dan para pemain sangat antusias, jadi saya berharap bisa membuat pilihan yang tepat,” pungkas Mancini.
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