"Besok akan emosional!" - Roberto Mancini bersiap untuk kembali bersama Italia melawan Belgia setelah mimpi buruk play-off Piala Dunia

Mancini mengakui bahwa kembalinya dia ke kursi pelatih Italia akan menjadi momen yang mengharukan saat ia menyiapkan timnya untuk menghadapi Belgia di Roma. Stadio Olimpico memiliki tempat istimewa di hati sang pelatih, karena menjadi latar bagi sejumlah kemenangan selama kampanye sukses Italia di Euro 2020, turnamen yang terkenal berhasil ia menangi sebelum kepergiannya yang kontroversial dari tim nasional pada musim panas 2023.

Berbicara kepada media menjelang laga tersebut, Mancini merefleksikan arti penting stadion itu dan besarnya momen yang akan dihadapi. "Besok akan emosional, tentu saja. Kami meraih beberapa kepuasan besar di stadion ini dan berharap bisa menambah satu lagi besok," kata Mancini kepada Sky Sport Italia.