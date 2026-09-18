Tribut paling unik datang dari pengeras suara stadion, yang saat peluit akhir berbunyi memutar lagu “L’Italiano” karya Toto Cutugno. Para suporter mengiringi lagu itu dengan menyanyikan refreinnya dan mendedikasikannya kepada sang pelatih, yang menyambut momen tersebut dengan senyuman, tampak jelas terhibur. Pesta yang sepenuhnya bernuansa Italia di Istanbul, dengan Italiano yang kian menjadi tokoh utama di bangku cadangan Beşiktaş.



















