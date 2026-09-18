Baru beberapa bulan bergabung dengan Beşiktaş, tetapi Vincenzo Italiano sudah merebut hati para suporter barunya dan sudah memberikan identitas permainan yang jelas kepada timnya. Tadi malam, Beşiktaş Park berubah menjadi lautan dukungan untuk pelatih Italia tersebut, yang dirayakan setelah kemenangan telak 4-1 atas Marseille di Liga Europa.
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Besiktas, Italiano jadi idola suporter: untuknya ada juga lagu Toto Cutugno
Tribut paling unik datang dari pengeras suara stadion, yang saat peluit akhir berbunyi memutar lagu “L’Italiano” karya Toto Cutugno. Para suporter mengiringi lagu itu dengan menyanyikan refreinnya dan mendedikasikannya kepada sang pelatih, yang menyambut momen tersebut dengan senyuman, tampak jelas terhibur. Pesta yang sepenuhnya bernuansa Italia di Istanbul, dengan Italiano yang kian menjadi tokoh utama di bangku cadangan Beşiktaş.
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