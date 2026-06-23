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Balogun GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

'Berusaha menjadi sosok yang tak terelakkan' - Mulai dari dukungan Zlatan hingga nilai pasar sebesar $57 juta di tengah beredarnya rumor transfer, bintang USMNT Folarin Balogun memiliki segalanya untuk diraih setelah penampilan gemilang di awal Piala Dunia

Analysis
F. Balogun
USA
FEATURES
Turkiye vs USA
Turkiye
World Cup

Dunia semakin mengenal striker asal Amerika ini, yang berpotensi menjadi nama yang tak asing lagi baik di AS maupun di Eropa jika ia terus menunjukkan performa yang baik.

Selama satu setengah minggu terakhir, Folarin Balogun telah menghabiskan waktunya berinteraksi dengan para legenda. Beberapa interaksi tersebut terjadi melalui percakapan, sementara yang lain melalui papan skor. Namun, faktanya nama Balogun secara rutin masuk dalam jajaran para pemain hebat selama beberapa hari terakhir ini.

Setelah putaran pertama pertandingan, bintang Tim Nasional Pria AS ini berada di tengah-tengah persaingan Sepatu Emas bersama Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Harry Kane. Setelah putaran kedua pertandingan, ia diwawancarai oleh Zlatan Ibrahimovic dan Thierry Henry, dua pemain yang ia gambarkan sebagai "pahlawan"nya. Mereka semua adalah pencetak gol elit, dan tiba-tiba, Balogun berhasil menempati posisi di antara mereka, setidaknya untuk saat ini.

Namun, bagaimana jika ini bukan sekadar fenomena sementara? Piala Dunia ini tak diragukan lagi menjadi batu loncatan bagi Balogun, yang penampilannya bersama USMNT telah membuat namanya jauh lebih dikenal baik di AS maupun di luar negeri. Melalui dua pertandingan, striker Amerika ini menjadi salah satu sorotan musim panas ini, dan ketika hal itu terjadi, kisah sang pemain sering kali berlanjut melampaui musim panas.

Di Eropa, kabarnya sejumlah klub mulai mengincar Balogun setelah melihat penampilannya yang memukau di awal Piala Dunia ini. Di AS, kaos bertuliskan namanya laris manis di seluruh negeri seiring sang penyerang menjadi nama yang semakin dikenal luas dalam dunia sepak bola Amerika.

Lalu, apa langkah selanjutnya? Itulah pertanyaan besarnya sekarang, bukan? Di awal musim panas ini, Balogun sudah menjadi pemenang besar, tapi ini masih awal. Dengan beberapa pertandingan besar lagi, pemain berusia 24 tahun ini bisa tiba-tiba menemukan dirinya jauh lebih dekat dengan para idola yang dia kagumi daripada beberapa minggu yang lalu.

"Melihat pemain seperti Messi, Mbappe, dan Haaland—mereka begitu tak terelakkan," katanya kepada wartawan pada hari Senin. "Mereka mencetak satu gol per pertandingan, terkadang bahkan lebih. Bagi saya, ini hanya soal berusaha mencapai level itu: menjadi tak terelakkan juga, menjadi konsisten. Saya yakin saya memiliki potensi dalam diri saya untuk melakukannya."

Ibrahimovic termasuk di antara mereka yang sependapat. Saat berbicara dengan pemain asal Amerika itu pada hari Senin, legenda asal Swedia itu melontarkan tantangan, seperti yang hanya bisa dilakukannya.

"Teruslah berjuang sekarang, jangan puas diri," kata Ibrahimovic di FOX. "Kamu sekarang ada di 10 besar dalam daftarku. Aku ingin melihatmu masuk lima besar."

Tentu saja masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai hal itu, tetapi dengan dukungan dari sang legenda Ibra serta dukungan dari Amerika Serikat, Balogun berada dalam posisi untuk mengubah arah karier dan hidupnya musim panas ini.

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Penampilan di Piala Dunia

    Sebelum kedatangannya ke skuad USMNT pada tahun 2023, banyak spekulasi beredar mengenai seperti apa tim ini nantinya jika dipimpin oleh seorang penyerang kelas atas. Sebenarnya, AS tetap akan tampil di Piala Dunia ini dengan salah satu penyerang kelas atas tersebut, bahkan tanpa Balogun, berkat perkembangan Ricardo Pepi di PSV.

    Namun, Balogun berada di kelas tersendiri, di mana ia bersaing dengan beberapa pemain terbaik di dunia musim panas ini sambil membawa USMNT ke level yang lebih tinggi.

    "Anak ini gila," kata rekan setimnya, Christian Pulisic, setelah debut Balogun di Piala Dunia. "Dia sangat mematikan di depan gawang saat ini. Kami sangat beruntung memilikinya. Kami hanya berharap performa seperti ini terus berlanjut."

    Semuanya dimulai saat melawan Paraguay, dan terjadi dengan cukup cepat. Dalam pertandingan itu, striker berusia 24 tahun ini mencetak dua gol di babak pertama, sementara satu gol lainnya dianulir. Gol pertamanya adalah tendangan pertama yang fantastis, yang hanya bisa digambarkan sebagai penyelesaian khas seorang striker. Gol kedua? Gol itu membutuhkan usaha lebih banyak, di mana Balogun menguasai bola, melewati dua bek, dan mengambil waktu sejenak sebelum melepaskan tendangan keras ke sudut atas gawang. Itu adalah penyelesaian kelas atas.

    "Saya membayangkan debut saya di Piala Dunia, mencetak gol," katanya malam itu. "Kenyataannya bahkan melampaui bayangan itu dengan mencetak dua gol. Gol kedua juga merupakan gol yang fantastis. Itu adalah malam yang sangat indah, sungguh indah."

    Penampilannya pada malam itu membuat Balogun memimpin dalam perebutan Sepatu Emas selama beberapa hari awal turnamen. Keunggulan itu hanya bertahan beberapa pertandingan sebelum Mbappe, Messi, Haaland, dan Kane muncul.

    "Menurut saya itu menjengkelkan," katanya sambil tertawa ketika ditanya tentang tertinggal dari para pemain itu dalam perebutan gelar pencetak gol terbanyak.

    Dia memang tidak menambah jumlah golnya saat melawan Australia, tetapi dia jelas membuat perbedaan. Di awal pertandingan, di tengah sorak-sorai penonton Seattle yang meriah, Balogun melesat di sisi kanan pertahanan Australia. Tim Socceroos tak berdaya menghentikannya saat ia berlari hingga garis akhir dan memotong ke dalam sebelum melepaskan umpan berbahaya melintasi kotak penalti. Cameron Burgess tak bisa berbuat apa-apa selain menyundul bola ke gawang sendiri. Gol itu tercatat sebagai gol bunuh diri, namun semua inisiatif berasal dari Balogun.

    Dalam dua pertandingan, Balogun telah menunjukkan semua kualitas yang dimiliki seorang striker top: timing, kecepatan, kemampuan menggiring bola, permainan menahan bola, dan tentu saja, penyelesaian akhir. Tidak heran jika rumor-rumor sudah mulai mengaitkan namanya dengan klub-klub besar.

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  • Folarin Balogun Monaco 2025-26Getty

    Calon pasangan

    Sebenarnya, sudah ada beberapa klub yang mengincar Balogun sejak beberapa waktu lalu. Terutama bagi klub-klub Liga Premier, merekrutnya merupakan pilihan yang sangat masuk akal karena ia akan dianggap sebagai pemain lokal di skuad mana pun. 19 gol yang dicetaknya di semua kompetisi bersama Monaco musim lalu membuatnya kembali masuk dalam radar klub-klub papan atas, begitu pula dengan rekor kesuksesannya bersama timnas AS.

    Namun, semakin banyak rumor yang beredar, termasuk satu rumor yang cukup gila.

    Perusahaan analisis data SciSports merilis sebuah studi yang menyatakan bahwa Balogun akan menjadi pilihan yang hampir ideal bagi Barcelona saat mereka berupaya mencari pengganti Robert Lewandowski. Studi tersebut menggunakan statistik untuk menilai kesesuaian berdasarkan gaya bermain, potensi, waktu bermain, dan kesesuaian taktis. Fakta bahwa Balogun, secara statistik, cocok untuk posisi tersebut menunjukkan apa yang bisa ia berikan kepada sebuah tim.

    Ada juga kabar lain. Football Insider menyebutkan bahwa Everton termasuk di antara klub yang tertarik. L'Equipe melaporkan ada klub-klub Liga Premier lainnya yang tertarik. Tentunya, akan ada banyak klub yang menonton dengan penuh ketertarikan.

    Balogun bisa diuntungkan dari situasi ini. Klubnya saat ini, Monaco, gagal lolos ke Liga Champions maupun Liga Europa akibat peringkat mereka di Ligue 1, sehingga harus puas dengan slot di Liga Konferensi musim depan. Namun, Balogun adalah pemain level Liga Champions, seperti yang ia buktikan musim lalu dengan mencetak lima gol di kompetisi tersebut.

    Monaco pun berpotensi mendapat keuntungan. Mereka membayar hampir $35 juta untuk mendatangkan Balogun dari Arsenal pada 2023. Menurut The Athletic, klub kini menargetkan setidaknya $57 juta, dan dengan kontraknya yang berakhir pada 2028, mereka berharap meraih keuntungan sebesar $22 juta dari penjualan striker tersebut. Jika Balogun terus tampil gemilang di Piala Dunia, angka tersebut bahkan bisa lebih besar lagi.

    Bagaimana ia bisa melakukannya? Tentu saja melalui gol-golnya, tetapi juga lebih dari itu.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Apa yang dibawa oleh Balogun

    Ketika ditanya mengenai penampilan Balogun saat melawan Paraguay, baik Pulisic maupun Weston McKennie dengan cepat mengalihkan pembicaraan dari gol-golnya. Hal itu sudah jelas, kata mereka, dan ada hal-hal lain yang perlu ditonjolkan.

    “Semua orang akan melihat gol-golnya,” kata bintang USMNT itu, “tetapi yang penting adalah cara dia berjuang melawan para bek tengah, mempertahankan bola, dan memancing pelanggaran.”

    “Saya rasa kita melihat sisi lain dari Flo hari ini,” tambah McKennie. “Pemain yang bisa melakukan pekerjaan kotor. Pemain yang bisa terjun ke dalam pertarungan, mempertaruhkan tubuhnya demi tim, dan menjadi penuntas peluang yang klinis.”

    Saat melawan Paraguay, gol-gol itu memang tercipta. Namun, seperti yang dikatakan rekan-rekan setim Balogun, hal-hal kecilnya juga tak kalah penting. Dalam pertandingan itu, dia mencatatkan sentuhan terbanyak, yaitu sepuluh kali, di kotak penalti Paraguay. Dia juga melepaskan tembakan terbanyak bersama pemain lain, yaitu lima kali. Sementara itu, dia memancing dua pelanggaran dan berperan kunci dalam memicu tekanan USMNT yang, pada akhirnya, menghancurkan pertahanan Paraguay.

    Dalam laga melawan Australia, kecepatan Balogun-lah yang menjadi sorotan utama. Ia melewati dua bek untuk mencetak gol pembuka pertandingan dan nyaris menembus pertahanan untuk mencetak gol sendiri di awal babak kedua saat Australia mencoba keluar dari pertahanan mereka. Dalam pertandingan itu, ia melakukan enam sentuhan di kotak penalti Australia, memaksa dua pelanggaran lagi, dan sekali lagi menekan tanpa henti, memungkinkan rekan-rekannya merebut bola kembali dengan cepat.

    Penyerang modern bukan sekadar pencetak gol; mereka juga harus bisa melakukan lebih dari itu. Mereka harus menjadi titik fokus serangan, penghubung, bek pertama, dan banyak hal lainnya. Jadi, meskipun kemampuan penyelesaian akhir Balogun membuatnya menjadi sorotan, semua hal lain itulah yang membuatnya disukai oleh semua orang yang menonton dari rumah.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Peluang yang menanti

    Sebuah cuitan dari @JoshChavis65 menjadi viral minggu ini. Cuitan itu tidak menjadi viral karena pengirimnya adalah seorang selebriti; melainkan karena ia mengungkapkan sesuatu yang sedang dialami oleh banyak orang di Amerika Serikat saat ini.

    "Anak saya yang berusia 7 tahun dan sangat tergila-gila pada bisbol belum pernah sekalipun menyentuh bola sepak dalam hidupnya," katanya, "dan sekarang dia menghabiskan malam-malamnya di luar sana berpura-pura menjadi Flo Balogun."

    Tentu saja, itulah dampak yang bisa ditimbulkan oleh musim panas Piala Dunia. Dampak tersebut tentu saja semakin terasa bagi para penggemar Amerika sebagai tuan rumah kali ini. Terakhir kali AS menjadi tuan rumah pada tahun 1994, sekelompok tim underdog yang tak diunggulkan menjadi ikon nasional. Lalu, apa yang bisa diharapkan oleh tim musim panas ini—yang dipenuhi dengan talenta kelas atas yang sesungguhnya—untuk dicapai?

    Jawabannya sederhana: Apa saja. Baru beberapa minggu lalu, Balogun adalah idola bagi para penggemar Amerika yang setia; kini dia menjadi topik pembicaraan di acara pagi, di bar, dan, ya, di halaman belakang rumah saat anak-anak menendang bola ke gawang apa pun yang bisa mereka buat. Akan ada generasi baru yang berlari-lari berpura-pura menjadi pemain nomor 20 USMNT, dan generasi itu akan terus mengikutinya jauh setelah musim panas ini berakhir.

    Semua itu berarti bahwa Balogun tiba-tiba memiliki dunia di telapak kakinya. Ini adalah musim panas yang dapat dan akan mengubah hidup masing-masing dari 26 pemain Amerika yang berpartisipasi di dalamnya. Namun, mungkin tidak ada yang akan mendapat manfaat sebesar Balogun, terutama jika dua pertandingan pertama ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar.

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