'Berusaha menjadi sosok yang tak terelakkan' - Mulai dari dukungan Zlatan hingga nilai pasar sebesar $57 juta di tengah beredarnya rumor transfer, bintang USMNT Folarin Balogun memiliki segalanya untuk diraih setelah penampilan gemilang di awal Piala Dunia

Selama satu setengah minggu terakhir, Folarin Balogun telah menghabiskan waktunya berinteraksi dengan para legenda. Beberapa interaksi tersebut terjadi melalui percakapan, sementara yang lain melalui papan skor. Namun, faktanya nama Balogun secara rutin masuk dalam jajaran para pemain hebat selama beberapa hari terakhir ini.

Setelah putaran pertama pertandingan, bintang Tim Nasional Pria AS ini berada di tengah-tengah persaingan Sepatu Emas bersama Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, dan Harry Kane. Setelah putaran kedua pertandingan, ia diwawancarai oleh Zlatan Ibrahimovic dan Thierry Henry, dua pemain yang ia gambarkan sebagai "pahlawan"nya. Mereka semua adalah pencetak gol elit, dan tiba-tiba, Balogun berhasil menempati posisi di antara mereka, setidaknya untuk saat ini.

Namun, bagaimana jika ini bukan sekadar fenomena sementara? Piala Dunia ini tak diragukan lagi menjadi batu loncatan bagi Balogun, yang penampilannya bersama USMNT telah membuat namanya jauh lebih dikenal baik di AS maupun di luar negeri. Melalui dua pertandingan, striker Amerika ini menjadi salah satu sorotan musim panas ini, dan ketika hal itu terjadi, kisah sang pemain sering kali berlanjut melampaui musim panas.

Di Eropa, kabarnya sejumlah klub mulai mengincar Balogun setelah melihat penampilannya yang memukau di awal Piala Dunia ini. Di AS, kaos bertuliskan namanya laris manis di seluruh negeri seiring sang penyerang menjadi nama yang semakin dikenal luas dalam dunia sepak bola Amerika.

Lalu, apa langkah selanjutnya? Itulah pertanyaan besarnya sekarang, bukan? Di awal musim panas ini, Balogun sudah menjadi pemenang besar, tapi ini masih awal. Dengan beberapa pertandingan besar lagi, pemain berusia 24 tahun ini bisa tiba-tiba menemukan dirinya jauh lebih dekat dengan para idola yang dia kagumi daripada beberapa minggu yang lalu.

"Melihat pemain seperti Messi, Mbappe, dan Haaland—mereka begitu tak terelakkan," katanya kepada wartawan pada hari Senin. "Mereka mencetak satu gol per pertandingan, terkadang bahkan lebih. Bagi saya, ini hanya soal berusaha mencapai level itu: menjadi tak terelakkan juga, menjadi konsisten. Saya yakin saya memiliki potensi dalam diri saya untuk melakukannya."

Ibrahimovic termasuk di antara mereka yang sependapat. Saat berbicara dengan pemain asal Amerika itu pada hari Senin, legenda asal Swedia itu melontarkan tantangan, seperti yang hanya bisa dilakukannya.

"Teruslah berjuang sekarang, jangan puas diri," kata Ibrahimovic di FOX. "Kamu sekarang ada di 10 besar dalam daftarku. Aku ingin melihatmu masuk lima besar."

Tentu saja masih ada pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai hal itu, tetapi dengan dukungan dari sang legenda Ibra serta dukungan dari Amerika Serikat, Balogun berada dalam posisi untuk mengubah arah karier dan hidupnya musim panas ini.