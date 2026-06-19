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'Berusaha keras sekali' - Mauricio Pochettino mengatakan Christian Pulisic masih harus menunggu keputusan terakhir terkait kebugarannya menjelang laga Piala Dunia USMNT melawan Australia
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Situasinya
Pulisic hanya bermain selama 45 menit pertama dalam kemenangan USMNT atas Paraguay dan digantikan oleh Sebastian Berhalter pada babak pertama. Menurut Pochettino, bintang AC Milan itu mengalami cedera ringan selama sesi latihan pekan ini, yang kemudian kambuh kembali dalam pertandingan melawan Paraguay setelah betisnya terkena tendangan.
Sepanjang minggu ini, Pulisic berlatih sendiri, dengan kombinasi latihan di gym dan sesi latihan individu yang disesuaikan. Setelah sesi terakhir menjelang hari pertandingan, Pochettino ditanya mengenai kondisi Pulisic, dan ia mengatakan bahwa kondisinya masih belum sepenuhnya jelas menjelang hari pertandingan.
- AFP
Apa yang dikatakan Pochettino
"Dia berlatih secara terpisah sepanjang minggu ini," kata pelatih USMNT itu membuka pembicaraan, "tetapi seperti biasa, saya kira malam ini, sehari sebelum pertandingan, kami akan mengadakan rapat dengan tim medis kami dan mengevaluasi seluruh skuad, lalu besok kami akan mengumumkan keputusan yang telah kami sepakati malam ini.
"Kondisinya terus membaik. Dia jauh lebih baik sejak Jumat. Saya pikir saat ini, kita lihat saja nanti. Jika dia tidak bisa bermain besok, dia akan siap untuk pertandingan berikutnya, tapi saya rasa dia sedang berusaha keras agar bisa siap. Saya rasa, bagi setiap pemain yang mencintai negaranya, ini adalah kesempatan luar biasa untuk menikmati momen ini serta membantu tim tampil maksimal dan memenangkan pertandingan. Ketika hal seperti ini terjadi, tentu saja menyakitkan, tetapi saya rasa Christian adalah sosok yang kuat dengan mentalitas yang hebat. Dia sedang berupaya keras untuk bisa siap secepat mungkin."
- Getty Images Sport
Pilihan-pilihan Pochettino
Pochettino tidak kekurangan opsi yang bisa dipertimbangkan jika Pulisic tidak bisa bermain pada Jumat nanti. Ia bisa memajukan posisi Weston McKennie atau Malik Tillman lebih ke depan, sementara Tim Weah, Brenden Aaronson, Gio Reyna, atau Alex Zendejas semuanya bisa memberikan kontribusi di salah satu posisi penyerang tersebut jika dimasukkan ke lapangan setelah memulai pertandingan melawan Paraguay dari bangku cadangan.
Pelatih timnas AS itu ditanya mengenai opsi-opsi tersebut pada hari Jumat, namun ia tidak mau membocorkan rencananya.
"Saya akan memberitahu Anda besok jika situasinya memang seperti itu," katanya saat ditanya apa yang ia cari dari calon pengganti Pulisic. "Saat ini, kami sedang mengevaluasi semua kemungkinan ini, sebagai antisipasi, dan kami akan memutuskan setelah mendapat konfirmasi ke arah mana pun malam ini."
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Pertandingan hari Jumat melawan Australia merupakan laga yang sangat penting karena AS berjuang untuk menjadi juara grup. Dengan kemenangan atas Socceroos, AS akan berada di posisi terdepan untuk menjadi juara grup, sekaligus membuka peluang bagi mereka untuk melaju ke babak gugur.
Jika kalah atau imbang, segalanya tentu akan bergantung pada pertandingan terakhir fase grup mereka, di mana mereka akan menghadapi Turki di Los Angeles.