'Berusaha keras sekali' - Mauricio Pochettino mengatakan Christian Pulisic masih harus menunggu keputusan terakhir terkait kebugarannya menjelang laga Piala Dunia USMNT melawan Australia

"Dia berlatih secara terpisah sepanjang minggu ini," kata pelatih USMNT itu membuka pembicaraan, "tetapi seperti biasa, saya kira malam ini, sehari sebelum pertandingan, kami akan mengadakan rapat dengan tim medis kami dan mengevaluasi seluruh skuad, lalu besok kami akan mengumumkan keputusan yang telah kami sepakati malam ini.

"Kondisinya terus membaik. Dia jauh lebih baik sejak Jumat. Saya pikir saat ini, kita lihat saja nanti. Jika dia tidak bisa bermain besok, dia akan siap untuk pertandingan berikutnya, tapi saya rasa dia sedang berusaha keras agar bisa siap. Saya rasa, bagi setiap pemain yang mencintai negaranya, ini adalah kesempatan luar biasa untuk menikmati momen ini serta membantu tim tampil maksimal dan memenangkan pertandingan. Ketika hal seperti ini terjadi, tentu saja menyakitkan, tetapi saya rasa Christian adalah sosok yang kuat dengan mentalitas yang hebat. Dia sedang berupaya keras untuk bisa siap secepat mungkin."