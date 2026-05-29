Getty
Diterjemahkan oleh
Bertaruh ganda! Apakah kemenangan di Liga Premier dan Liga Champions akan membuat Mikel Arteta mempertimbangkan kembali perpanjangan kontraknya di Arsenal, ataukah justru memicu keinginannya untuk meniru jejak Arsène Wenger?
Trofi yang diraih Arteta sebagai pelatih kepala Arsenal
Melihat Unai Emery kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di bawah tekanan untuk meneruskan jejak gemilang Arsene Wenger, Arteta—yang sebelumnya bekerja bersama Pep Guardiola di Manchester City—kembali ke Emirates Stadium pada Desember 2019.
Dia belum pernah memimpin tim pelatih saat itu, tetapi dengan cepat menyesuaikan diri dengan peran yang sangat menuntut tersebut dan membawa tim meraih gelar Piala FA pada 2020 - diikuti dengan kemenangan Community Shield di akhir tahun yang sama. Kemenangan lain dalam pertandingan pembuka musim baru sepak bola Inggris adalah satu-satunya pencapaian yang bisa ditunjukkan Arteta selama lima tahun berikutnya.
Arsenal dibangun kembali menjadi pesaing gelar yang sesungguhnya, setelah enam tahun tidak lolos ke Liga Champions, tetapi finis sebagai runner-up di belakang Manchester City dan Liverpool selama tiga musim berturut-turut.
Pertanyaan pun tak terhindarkan muncul mengenai “mental” tim secara kolektif dan kemampuan Arteta untuk meraih gelar juara yang paling bergengsi. Jawaban positif akhirnya terungkap pada musim 2025-26 ketika mereka meraih gelar liga utama pertama sejak era 'Invincibles' yang legendaris pada musim 2003-04. Perjalanan ke final Piala Eropa juga telah dinikmati, dengan Paris Saint-Germain akan menjadi lawan dalam pertandingan puncak kontinental tersebut pada hari Sabtu.
- Getty Images Sport
Apakah kemenangan ganda ini akan membuat Arteta mempertimbangkan kembali pilihannya?
Arsenal bertekad untuk mengangkat trofi ikonik tersebut untuk pertama kalinya. Jika mereka berhasil, apakah Arteta — yang kontraknya saat ini hanya berlaku hingga musim panas 2027 — akan tergoda untuk mencari tantangan baru?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Parlour, legenda The Gunners tersebut—berbicara dalam kerja sama dengan Spreadex Sports—mengatakan kepada GOAL: “Saya tidak setuju dengan itu. Saya pikir, melihat ke mana dia membawa klub ini, kesulitan yang mereka hadapi sejak awal, dan fakta bahwa klub tetap mendukungnya.
“Saya ingat pernah berdiskusi dengan Edu dan bagaimana klub tetap bertahan. Saya pikir fakta bahwa mereka mampu melewati masa sulit dan meraih kesuksesan adalah hal yang akan dihargai oleh semua orang.
“Sangat mudah untuk sekadar mengganti dan mendatangkan manajer lain, tetapi jika Anda tetap setia pada orang-orang, Anda percaya pada mereka, Anda memberi mereka sumber daya, dan kemudian Anda keluar sebagai pemenang serta benar-benar meraih sesuatu, hal itu membuat kisahnya jauh lebih baik dan membuktikan bahwa stabilitas serta keyakinan pada proyek tersebut berhasil jika Anda benar-benar percaya.”
Bisakah Arteta meniru masa jabatan Wenger yang panjang di London Utara?
Wakil Ketua Arsenal, Josh Kroenke, mengatakan bahwa memperpanjang kontrak Arteta adalah “prioritas utama”. Dewan direksi klub, bersama para pendukung setia, sangat berharap agar pelatih berusia 44 tahun itu dapat mencontoh Wenger dan menjadi sosok andalan yang lama menjabat di bangku cadangan.
Ketika ditanya apakah Arteta bisa sedikit banyak meniru masa jabatan Wenger selama 22 tahun, Parlour—yang pernah bekerja di bawah Le Professeur—menambahkan: “Mengapa tidak? Stabilitas yang ia berikan kepada Arsenal, dan ini merupakan bagian dari DNA Arsenal, telah memberi mereka landasan untuk bisa bersaing dan menjadi penantang di setiap kompetisi.
“Sungguh luar biasa, konsistensi selama beberapa tahun terakhir dan kini kembali terjadi tahun ini. Selain itu, pergantian direktur olahraga, Andrea Berta, yang bergabung tahun ini, merekrut para pemain dan benar-benar mengejar target serta menambah kedalaman skuad. Hal ini benar-benar menunjukkan betapa baiknya Arsenal Football Club dikelola dan semoga mereka dapat terus berjalan ke arah itu.”
- GOAL
Gelaran Liga Champions bersejarah siap diperebutkan di Hongaria
Arteta berusaha mengalihkan perhatian dari rencana masa depannya, mengingat Arsenal masih berpeluang meraih trofi-trofi bergengsi. Ia secara rutin menegaskan bahwa masalah tersebut baru akan dibahas setelah musim yang mengesankan ini berakhir.
Titik tersebut akan tercapai setelah menghadapi PSG di Budapest, dengan harapan bahwa perayaan meriah di Hungaria — saat rekor-rekor baru tercipta — akan diikuti oleh kabar baik lainnya terkait kontrak sebelum jendela transfer berikutnya dibuka.