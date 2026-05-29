Bertaruh ganda! Apakah kemenangan di Liga Premier dan Liga Champions akan membuat Mikel Arteta mempertimbangkan kembali perpanjangan kontraknya di Arsenal, ataukah justru memicu keinginannya untuk meniru jejak Arsène Wenger?

Melihat Unai Emery kesulitan menunjukkan performa terbaiknya di bawah tekanan untuk meneruskan jejak gemilang Arsene Wenger, Arteta—yang sebelumnya bekerja bersama Pep Guardiola di Manchester City—kembali ke Emirates Stadium pada Desember 2019.

Dia belum pernah memimpin tim pelatih saat itu, tetapi dengan cepat menyesuaikan diri dengan peran yang sangat menuntut tersebut dan membawa tim meraih gelar Piala FA pada 2020 - diikuti dengan kemenangan Community Shield di akhir tahun yang sama. Kemenangan lain dalam pertandingan pembuka musim baru sepak bola Inggris adalah satu-satunya pencapaian yang bisa ditunjukkan Arteta selama lima tahun berikutnya.

Arsenal dibangun kembali menjadi pesaing gelar yang sesungguhnya, setelah enam tahun tidak lolos ke Liga Champions, tetapi finis sebagai runner-up di belakang Manchester City dan Liverpool selama tiga musim berturut-turut.

Pertanyaan pun tak terhindarkan muncul mengenai “mental” tim secara kolektif dan kemampuan Arteta untuk meraih gelar juara yang paling bergengsi. Jawaban positif akhirnya terungkap pada musim 2025-26 ketika mereka meraih gelar liga utama pertama sejak era 'Invincibles' yang legendaris pada musim 2003-04. Perjalanan ke final Piala Eropa juga telah dinikmati, dengan Paris Saint-Germain akan menjadi lawan dalam pertandingan puncak kontinental tersebut pada hari Sabtu.