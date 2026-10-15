Real Madrid meraih tiga poin di Stadio Olimpico pada Rabu malam, tetapi penampilan mereka melawan Roma justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Raksasa Spanyol itu tertinggal 3-1 ketika waktu normal tinggal delapan menit.

Kebangkitan di menit-menit akhir menyelamatkan tim asuhan Mourinho dari kekalahan memalukan. Rekrutan musim panas Carlos Espi mengawali kebangkitan tersebut, sementara gol-gol dari Kylian Mbappe, Endrick, dan Antonio Rudiger akhirnya memastikan kemenangan 4-3. Hasil itu menjaga catatan sempurna Madrid pada awal kiprahnya di kompetisi Eropa, tetapi kemenangan yang diraih lewat laga kacau tersebut menyoroti kelemahan besar di lini pertahanan.

Kurangnya kendali sepanjang pertandingan memunculkan keraguan terhadap pengaruh taktik Mourinho. Meski pelatih asal Portugal itu dikenal mampu membangun tim yang tangguh dan terorganisasi dengan baik, skuadnya saat ini tampak tidak padu.



