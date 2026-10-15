AFP
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Bertahan mati-matian! Jamie Carragher melontarkan penilaian pedas terhadap Jose Mourinho meski Real Madrid bangkit melawan Roma di Liga Champions
Kebangkitan dramatis menutupi persoalan yang lebih luas
Real Madrid meraih tiga poin di Stadio Olimpico pada Rabu malam, tetapi penampilan mereka melawan Roma justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Raksasa Spanyol itu tertinggal 3-1 ketika waktu normal tinggal delapan menit.
Kebangkitan di menit-menit akhir menyelamatkan tim asuhan Mourinho dari kekalahan memalukan. Rekrutan musim panas Carlos Espi mengawali kebangkitan tersebut, sementara gol-gol dari Kylian Mbappe, Endrick, dan Antonio Rudiger akhirnya memastikan kemenangan 4-3. Hasil itu menjaga catatan sempurna Madrid pada awal kiprahnya di kompetisi Eropa, tetapi kemenangan yang diraih lewat laga kacau tersebut menyoroti kelemahan besar di lini pertahanan.
Kurangnya kendali sepanjang pertandingan memunculkan keraguan terhadap pengaruh taktik Mourinho. Meski pelatih asal Portugal itu dikenal mampu membangun tim yang tangguh dan terorganisasi dengan baik, skuadnya saat ini tampak tidak padu.
- Getty Images Sport
Carragher soroti dilema taktik
Berbicara di CBS Sports, Carragher mengungkapkan keraguan besar terhadap masa-masa awal Mourinho menangani tim. Ketika pembawa acara Kate Scott bertanya apakah tim saat ini mencerminkan ciri khas Mourinho, mantan bek Liverpool itu menjawab terus terang.
"Tidak. Menurut saya, sulit sekali bagi mereka untuk mewujudkannya karena ada begitu banyak pemain hebat di lini serang," kata Carragher. "Ketika Anda datang ke klub sebesar itu, Anda harus memainkan mereka. Anda tidak bisa begitu saja berpikir, 'Baiklah, saya akan menarik seorang pemain menyerang dan mungkin menambah satu gelandang'."
Carragher menilai tekanan untuk memainkan para penyerang bintang mengganggu struktur permainan yang diinginkan Mourinho. "Menurut saya, hampir semua pelatih akan kesulitan untuk tetap menjadi diri sendiri di Real Madrid," tambahnya. "Mereka hampir harus memainkan peran sebagai pelatih Real Madrid. Kita tahu Jose Mourinho adalah pelatih yang sangat mengutamakan struktur dan organisasi. Itu terlihat sepanjang kariernya. Namun, bahkan dia tidak bisa seperti itu di Real Madrid."
Seorang pelatih yang mulai mendapat tekanan
Menurut Carragher, penampilan yang tidak padu membuat posisi Mourinho tampak rentan. Ketergantungan pada aksi penyelamatan di menit-menit akhir menunjukkan adanya ketidakstabilan, bukan ketangguhan yang sesungguhnya.
"Rasanya, bahkan pada pekan-pekan awal musim ini, dia sudah bertahan dengan susah payah, sementara timnya mencetak gol pada menit-menit akhir atau bangkit dari ketertinggalan," kata Carragher. "Penampilan mereka sama sekali tidak meyakinkan. Namun, mereka selalu melakukan cukup banyak sehingga Anda tidak merasa semuanya mulai berantakan atau tidak berjalan semestinya. Mereka hanya terus bertahan."
Desakan untuk meraih trofi semakin menambah berat situasi. Real Madrid kini menjalani musim ketiga berturut-turut tanpa trofi, sehingga ekspektasi terhadap manajer yang kembali itu semakin besar.
- AFP
Laga Clasico krusial sudah di depan mata
Masa depan Mourinho dan skuadnya dalam waktu dekat tampak berat. Real Madrid sudah tertinggal cukup jauh dalam perolehan poin dari Barcelona, yang saat ini memimpin klasemen La Liga.
Kedua rival itu akan bertemu akhir pekan depan dalam laga El Clasico yang krusial. Carragher memperingatkan bahwa kekalahan dari rival sengitnya itu bisa mengakhiri harapan Madrid meraih gelar lebih awal. Mourinho harus segera menemukan cara untuk menstabilkan timnya demi menyelamatkan kiprah mereka di kompetisi domestik dan mengakhiri puasa gelar klub.
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