AFP
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'Bertahan dengan baik kini menjadi hal yang memalukan': Massimiliano Allegri kecam Napoli setelah klub itu ambruk di Liga Champions saat melawan Villarreal
Allegri geram dengan standar permainan bertahan
Pelatih Napoli terpukul setelah menyaksikan timnya menyia-nyiakan keunggulan dan kalah 3-1 dari Villarreal di Liga Champions. Napoli gagal mempertahankan struktur taktiknya pada babak kedua yang kacau, sehingga sang pelatih mempertanyakan sikap dalam sepakbola modern terhadap kekokohan pertahanan. Allegri terutama menyoroti cara timnya bereaksi saat menghadapi kesulitan di lapangan. Menurutnya, kemampuan dasar untuk bertahan mulai hilang.
“Kemampuan bertahan hampir dianggap memalukan, padahal bertahan tidak harus dilakukan di dekat gawang sendiri,” kata pelatih kawakan itu kepada Sky Sport Italia. “Namun, jika Anda kemudian kecolongan di lini tengah dan tidak mencetak gol di depan... Di Liga Champions, tim-tim lain jarang melakukan kesalahan teknis. Kami harus lebih waspada dalam bertahan. Meski secara keseluruhan kami bertahan cukup baik, kami membiarkan lawan melepaskan banyak tembakan dari luar kotak penalti. Kami perlu meningkatkan respons kami dalam bertahan pada situasi seperti ini.”
- Getty Images Sport
Retaknya kekompakan tim
Di luar kesalahan taktik, Allegri kecewa dengan runtuhnya mental para pemainnya setelah Villarreal mencetak gol penyama kedudukan. Ia melihat timnya tidak lagi bermain sebagai satu kesatuan. Para pemain berusaha memenangi pertandingan seorang diri, alih-alih tetap mengikuti rencana permainan bersama. Pelatih itu meyakini kurangnya kedewasaan dalam pertandingan berisiko tinggi seperti ini harus segera diatasi jika mereka ingin melaju di kompetisi tersebut.
"Ciri tim yang kuat adalah tidak tercerai-berai atau bermain terlalu renggang. Pada babak kedua, kami masing-masing ingin menyelesaikan pertandingan sendiri," jelas Allegri. "Malam ini, seperti saat melawan Frosinone, kami mengambil beberapa keputusan yang keliru. Kami perlu mengevaluasi diri karena kami masih punya peluang untuk lolos dari babak ini, tetapi kami seharusnya lebih sabar dalam menguasai bola. Masalahnya, lini belakang kami terlalu sering kesulitan. Kami harus menjaga keseimbangan karena jika bermain terlalu renggang, kami akan memberi ruang kepada lawan."
Proses pembelajaran di Liga Champions
Allegri mengakui timnya kini merasakan peningkatan kualitas permainan yang dituntut di level elite sepakbola Eropa. Napoli mungkin bisa menutupi sejumlah kelemahan saat menghadapi tim-tim domestik yang lebih kecil, tetapi Liga Champions tidak memberi kelonggaran serupa. Sang pelatih menekankan bahwa kesalahan teknis dihukum jauh lebih keras di kompetisi ini, yang menuntut tingkat konsentrasi yang gagal dipertahankan para pemainnya sepanjang 90 menit di Spanyol.
“Kesalahan bisa terjadi dalam pertandingan. Namun, setelah itu Anda harus terus bermain dengan tenang, bermain sebagai sebuah tim. Malam ini, pada satu titik, kami berhenti bermain sebagai sebuah tim. Itulah kenyataannya,” ujar Allegri. Ia juga menegaskan bahwa perbedaan intensitas antara kompetisi domestik dan Eropa terasa jelas: “Perlahan kami akan mencapai level itu, karena level Liga Champions lebih tinggi. Ketika Anda bermain melawan tim-tim menengah-kecil, Anda tidak menyadarinya. Namun, ketika Anda bermain melawan tim-tim Liga Champions, Anda merasakannya.”
- AFP
Peringatan jelang lawatan ke Venezia
Menjelang kembali bergulirnya Serie A, Allegri memperingatkan skuadnya bahwa performa mereka saat ini bisa berujung pada hasil memalukan lainnya jika mereka tidak mengubah pola pikir. Napoli akan menghadapi Venezia, dan sang pelatih segera menepis anggapan bahwa laga tersebut akan mudah. Ia menuntut timnya kembali mengedepankan kerendahan hati dan kerja keras yang menjadi ciri tim-tim Italia yang sukses, terlepas dari posisi lawan di klasemen.
"Jika kami datang ke Venezia tanpa kerendahan hati dan rasa hormat untuk menempatkan diri setara dengan mereka, tim bagus yang tidak pantas berada di posisi mereka saat ini, kami akan pulang babak belur," pungkas Allegri.
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