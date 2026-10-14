Di luar kesalahan taktik, Allegri kecewa dengan runtuhnya mental para pemainnya setelah Villarreal mencetak gol penyama kedudukan. Ia melihat timnya tidak lagi bermain sebagai satu kesatuan. Para pemain berusaha memenangi pertandingan seorang diri, alih-alih tetap mengikuti rencana permainan bersama. Pelatih itu meyakini kurangnya kedewasaan dalam pertandingan berisiko tinggi seperti ini harus segera diatasi jika mereka ingin melaju di kompetisi tersebut.

"Ciri tim yang kuat adalah tidak tercerai-berai atau bermain terlalu renggang. Pada babak kedua, kami masing-masing ingin menyelesaikan pertandingan sendiri," jelas Allegri. "Malam ini, seperti saat melawan Frosinone, kami mengambil beberapa keputusan yang keliru. Kami perlu mengevaluasi diri karena kami masih punya peluang untuk lolos dari babak ini, tetapi kami seharusnya lebih sabar dalam menguasai bola. Masalahnya, lini belakang kami terlalu sering kesulitan. Kami harus menjaga keseimbangan karena jika bermain terlalu renggang, kami akan memberi ruang kepada lawan."