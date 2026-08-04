'Bertahan dan berjuang!' - Jack Wilshere mendesak bintang muda Arsenal Myles Lewis-Skelly untuk menolak minat Manchester United

Mantan pelatih Arsenal U-18 Wilshere mendesak Lewis-Skelly untuk tetap di London Utara dan berjuang demi tempatnya di tim utama.

Berbicara kepada Sky Sports, Wilshere memuji perkembangan sang pemain muda. Ia berkata: "Tahun lalu menarik untuk disaksikan bagi Myles karena saya rasa dia mungkin belum pernah mengalami itu. Sepanjang berada di akademi, dia dan Ethan Nwaneri mungkin selalu menjadi pemain terbaik di kelompok usia mereka. Akademi telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus dalam memberinya tantangan yang tepat pada waktu yang tepat, tetapi kemudian tiba-tiba dia menghadapi sedikit kesulitan. Saya sangat senang untuk Myles dengan cara dia mengatasinya."

Wilshere menambahkan: "Lupakan kemampuannya dan semua itu, satu hal yang saya suka dari Myles adalah karakter dan kepribadiannya, dan dia tidak pernah kehilangan itu. Saat saya menontonnya di TV, kadang kamera menyorot Myles di bangku cadangan dan dia tetap menyemangati setiap momen. Dia adalah sosok yang ingin merasakan cinta dan dia juga memberikan banyak cinta.

"Jelas dia menemukan jalannya pada akhir musim dengan bermain di final Liga Champions, menurut pendapat saya, di posisi terbaiknya. Saya ingin melihat dia bertahan dan berjuang untuk itu karena saya yakin dia cukup bagus untuk menemukan jalannya di tim itu. Saya yakin dia bisa melakukan itu."