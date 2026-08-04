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'Bertahan dan berjuang!' - Jack Wilshere mendesak bintang muda Arsenal Myles Lewis-Skelly untuk menolak minat Manchester United
Manchester United incar wonderkid Hale End
Menurut The Independent, United memantau bek serbabisa berusia 19 tahun Lewis-Skelly untuk memberikan persaingan bagi Luke Shaw di posisi bek kiri. Setelah memenangi gelar Premier League dan menjadi starter di final Liga Champions musim lalu, prospek cerah sang pemain muda menarik perhatian rival domestik Arsenal. Meski Riccardo Calafiori tetap menjadi pilihan utama Arteta, kualitas dan potensi besar Lewis-Skelly telah mendorong petinggi Manchester United untuk mempertimbangkan langkah transfer pada musim panas.
- Getty Images Sport
Wilshere memuji karakter dan ketangguhan
Mantan pelatih Arsenal U-18 Wilshere mendesak Lewis-Skelly untuk tetap di London Utara dan berjuang demi tempatnya di tim utama.
Berbicara kepada Sky Sports, Wilshere memuji perkembangan sang pemain muda. Ia berkata: "Tahun lalu menarik untuk disaksikan bagi Myles karena saya rasa dia mungkin belum pernah mengalami itu. Sepanjang berada di akademi, dia dan Ethan Nwaneri mungkin selalu menjadi pemain terbaik di kelompok usia mereka. Akademi telah melakukan pekerjaan yang sangat bagus dalam memberinya tantangan yang tepat pada waktu yang tepat, tetapi kemudian tiba-tiba dia menghadapi sedikit kesulitan. Saya sangat senang untuk Myles dengan cara dia mengatasinya."
Wilshere menambahkan: "Lupakan kemampuannya dan semua itu, satu hal yang saya suka dari Myles adalah karakter dan kepribadiannya, dan dia tidak pernah kehilangan itu. Saat saya menontonnya di TV, kadang kamera menyorot Myles di bangku cadangan dan dia tetap menyemangati setiap momen. Dia adalah sosok yang ingin merasakan cinta dan dia juga memberikan banyak cinta.
"Jelas dia menemukan jalannya pada akhir musim dengan bermain di final Liga Champions, menurut pendapat saya, di posisi terbaiknya. Saya ingin melihat dia bertahan dan berjuang untuk itu karena saya yakin dia cukup bagus untuk menemukan jalannya di tim itu. Saya yakin dia bisa melakukan itu."
Arsenal diprediksi akan meraih kesuksesan di masa depan
Wilshere juga menyuarakan keyakinannya bahwa skuad Arteta akan terus berkembang setelah kalah adu penalti dari Paris Saint-Germain pada final Liga Champions.
Membahas ambisi klub, Wilshere menegaskan: "Saya tidak pernah meragukan itu, mengetahui Mikel seperti saya mengenal Mikel dan juga cukup beruntung bisa menghabiskan waktu di sana ketika saya bersama tim U-18, tetapi juga sedikit sebelumnya saat saya berlatih. Melihat tuntutan yang dia tetapkan dan betapa besar hasratnya untuk terus meningkatkan klub dan membawa klub kembali ke tempat yang menurutnya memang layak untuk mereka, dia telah melakukan itu.
"Dia telah memenangkan Premier League dan saya tidak pernah ragu. Saya melihat tatapan di mata Mikel selama final Liga Champions, itu benar-benar menyakitinya dan saya tahu bahwa dia akan ingin berkembang lagi, mencoba lagi. Mungkin ada peluang bagi Arsenal untuk melakukan itu dan menjuarai liga tahun depan, mencoba membangun dari sana, lalu mungkin Liga Champions."
- (C)Getty Images
Jadwal pramusim dan upaya mempertahankan gelar
Arsenal terus meningkatkan persiapan pramusim mereka dengan laga uji coba melawan Real Betis, Borussia Dortmund, dan Como. Juara bertahan Premier League itu akan menghadapi ujian nyata pertama mereka di Community Shield melawan Manchester City pada 16 Agustus. Menuntaskan masa depan Lewis-Skelly tetap menjadi prioritas penting bagi manajemen sebelum Arsenal memulai pertahanan gelar Premier League mereka melawan tim promosi Coventry City lima hari kemudian.
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