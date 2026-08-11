Bertahan atau pergi? Mengapa Folarin Balogun, Christian Pulisic, dan bintang USMNT lainnya harus mempertimbangkan masa depan klub mereka

Sementara beberapa bintang Tim Nasional Pria Amerika Serikat sudah mengamankan kepindahan pada musim panas ini, masih banyak pemain Amerika yang sedang mempertimbangkan masa depan mereka. Sebagian mungkin akan bertahan di klub mereka saat ini, sementara yang lain bisa mencari peluang di tempat lain sebelum jendela transfer ditutup.
Sejauh ini, Gio Reyna telah berlabuh di Strasbourg. Sebastian Berhalter dan Max Arfsten kini menjadi rekan setim di Middlesbrough. Diego Kochen mendapatkan peminjaman untuk meninggalkan Barcelona, sementara Zavier Gozo bersiap menuntaskan kepindahan ke Crystal Palace. Namun, bagaimana dengan yang lain? Langkah apa yang bisa diambil ke depannya, dan bagaimana kepindahan yang melibatkan beberapa bintang besar akan memengaruhi rencana Mauricio Pochettino?
GOAL membahas lima pemain yang punya alasan untuk mempertimbangkan masa depan mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.