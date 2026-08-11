Bertahan atau pergi? Mengapa Folarin Balogun, Christian Pulisic, dan bintang USMNT lainnya harus mempertimbangkan masa depan klub mereka

Salah satu pelajaran besar dari Piala Dunia adalah bahwa Folarin Balogun benar-benar bisa mencapai level elite sebagai striker. Cara terbaik untuk melakukannya adalah bermain untuk klub papan atas, dan striker Monaco saat ini itu bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk berpotensi mendapatkan kepindahan yang mengubah hidup.

Piala Dunia yang kuat telah melahirkan beberapa transfer paling terkenal dalam olahraga ini. Sebagiannya berhasil, dan sebagian lainnya cukup dikenang karena berakhir dengan kegagalan total. Karena yang belakangan itu, tampaknya ada rasa kehati-hatian yang lebih besar dari klub-klub besar untuk jor-joran mengejar bintang breakout Piala Dunia. Namun, Balogun bukan sekadar bintang Piala Dunia.

Selain golnya pada musim panas ini, Balogun telah menunjukkan bahwa ia bisa melakukannya di level yang lebih tinggi di Ligue 1. Ia merepotkan PSG musim lalu dan mencetak lima gol dalam 10 pertandingan Liga Champions musim lalu, selain 13 golnya di liga. Setelah dua tahun berusaha mengembalikan performanya seperti saat di Reims, Balogun melakukannya pada fase akhir musim lalu lalu meningkatkan permainannya lebih jauh lagi ketika dunia menyaksikan pada musim panas ini.

Jadi, apa berikutnya? Kembali ke Premier League? Mungkin PSG memutuskan cara terbaik untuk menghentikan Balogun adalah dengan merekrutnya, atau klub besar lain melihat pemain 25 tahun itu sebagai striker yang bisa dibangun di sekelilingnya. Setelah musim panas yang dijalaninya, Balogun seharusnya memiliki banyak pilihan, dan ini mungkin saat yang sempurna untuk bertaruh pada dirinya sendiri dan naik satu level lagi.