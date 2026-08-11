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Americans Abroad TransfersGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Bertahan atau pergi? Mengapa Folarin Balogun, Christian Pulisic, dan bintang USMNT lainnya harus mempertimbangkan masa depan klub mereka

Analysis
USA
F. Balogun
D. Luna
C. Pulisic

Balogun bisa memanfaatkan terobosannya di Piala Dunia, sementara Pulisic, Pepi, Luna, dan Musah masing-masing punya alasan untuk meninjau kembali masa depan mereka di level klub.

Sementara beberapa bintang Tim Nasional Pria Amerika Serikat sudah mengamankan kepindahan pada musim panas ini, masih banyak pemain Amerika yang sedang mempertimbangkan masa depan mereka. Sebagian mungkin akan bertahan di klub mereka saat ini, sementara yang lain bisa mencari peluang di tempat lain sebelum jendela transfer ditutup.

Sejauh ini, Gio Reyna telah berlabuh di Strasbourg. Sebastian Berhalter dan Max Arfsten kini menjadi rekan setim di Middlesbrough. Diego Kochen mendapatkan peminjaman untuk meninggalkan Barcelona, sementara Zavier Gozo bersiap menuntaskan kepindahan ke Crystal Palace. Namun, bagaimana dengan yang lain? Langkah apa yang bisa diambil ke depannya, dan bagaimana kepindahan yang melibatkan beberapa bintang besar akan memengaruhi rencana Mauricio Pochettino?

GOAL membahas lima pemain yang punya alasan untuk mempertimbangkan masa depan mereka, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

  • BalogunGetty Images

    Folarin Balogun

    Salah satu pelajaran besar dari Piala Dunia adalah bahwa Folarin Balogun benar-benar bisa mencapai level elite sebagai striker. Cara terbaik untuk melakukannya adalah bermain untuk klub papan atas, dan striker Monaco saat ini itu bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk berpotensi mendapatkan kepindahan yang mengubah hidup.

    Piala Dunia yang kuat telah melahirkan beberapa transfer paling terkenal dalam olahraga ini. Sebagiannya berhasil, dan sebagian lainnya cukup dikenang karena berakhir dengan kegagalan total. Karena yang belakangan itu, tampaknya ada rasa kehati-hatian yang lebih besar dari klub-klub besar untuk jor-joran mengejar bintang breakout Piala Dunia. Namun, Balogun bukan sekadar bintang Piala Dunia.

    Selain golnya pada musim panas ini, Balogun telah menunjukkan bahwa ia bisa melakukannya di level yang lebih tinggi di Ligue 1. Ia merepotkan PSG musim lalu dan mencetak lima gol dalam 10 pertandingan Liga Champions musim lalu, selain 13 golnya di liga. Setelah dua tahun berusaha mengembalikan performanya seperti saat di Reims, Balogun melakukannya pada fase akhir musim lalu lalu meningkatkan permainannya lebih jauh lagi ketika dunia menyaksikan pada musim panas ini.

    Jadi, apa berikutnya? Kembali ke Premier League? Mungkin PSG memutuskan cara terbaik untuk menghentikan Balogun adalah dengan merekrutnya, atau klub besar lain melihat pemain 25 tahun itu sebagai striker yang bisa dibangun di sekelilingnya. Setelah musim panas yang dijalaninya, Balogun seharusnya memiliki banyak pilihan, dan ini mungkin saat yang sempurna untuk bertaruh pada dirinya sendiri dan naik satu level lagi.

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  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    Ricardo Pepi

    Dari perspektif USMNT, Balogun adalah striker nomor 1 USMNT. Itu tentu bisa berubah dengan cepat, tetapi agar Pepi bisa mengubahnya, ia harus melompati pemain Monaco tersebut. Jadi, jika Balogun memang pindah ke sesuatu yang besar, Pepi juga harus melakukannya untuk tetap sejalan. Kabar baiknya, ia sudah cukup dekat untuk mewujudkannya.

    Pepi nyaris mendapatkan kepindahan besarnya ke Fulham pada Januari, tetapi itu gagal terwujud di saat-saat akhir. Bahkan sebelum itu, ada ketertarikan dari Premier League dalam beberapa bursa transfer berkat dominasi sang striker di Eredivisie. PSV, tentu saja, hanya akan melepas pemain dengan kaliber seperti dirinya dengan harga yang tepat. Pada titik tertentu, kita akan mengetahui berapa harga itu.

    Entah itu di bursa transfer ini atau nanti, Pepi akan meninggalkan PSV. Ini adalah klub yang dibangun untuk mengembangkan talenta muda sebelum menjual mereka dengan nilai besar. Saat Pepi pindah, ia akan memiliki kesempatan untuk mengambil langkah berikutnya di level klub dan, mungkin, tim nasional seiring persaingan striker memasuki siklus Piala Dunia yang baru.

  • Diego Luna, USMNTImagn

    Diego Luna

    Kembalinya Luna ke USMNT tidak akan mudah. Selalu terasa canggung untuk kembali masuk ke tim nasional setelah dicoret dari turnamen besar. Melakukannya setelah Piala Dunia di kandang sendiri, lalu mendapati pelatih yang sama masih menangani tim? Jelas tidak menyenangkan.

    Namun, di usia yang baru 22 tahun, Luna bisa saja masih punya peluang tampil di Piala Dunia pada masa depan. Akan tetapi, dengan persaingan di posisi-posisi menyerang yang kian padat, ia mungkin perlu mengambil lompatan agar tetap berada dalam persaingan.

    Tak ada kekurangan opsi penyerang muda yang sedang menanjak, dan harus diakui, Luna sedikit lebih unggul karena ia sudah memiliki segudang pengalaman bersama USMNT pada usia 22 tahun. Meski begitu, ada batas dalam permainannya di Real Salt Lake dan, walaupun ia mungkin belum mencapainya, pada satu titik ia akan sampai ke sana. Saat ini, mungkin bagus bagi Luna untuk menghabiskan sedikit lebih banyak waktu sebagai "tokoh utama" bagi sebuah tim. Pada titik tertentu, akan bijak baginya untuk pergi ke panggung yang lebih besar dan mengambil tantangan baru.

    Di awal siklus ini, masih ada waktu untuk membereskan hal itu, tetapi akan menjadi pernyataan yang luar biasa kepada Pochettino dan seluruh dunia jika respons Luna atas pencoretannya dari Piala Dunia adalah mengambil taruhan besar pada dirinya sendiri di luar negeri.

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  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    Christian Pulisic

    Ini memang bukan sesuatu yang perlu langsung dipikirkan, tetapi hal itu akan datang. Dengan kontraknya saat ini hanya tersisa 12 bulan, plus opsi tim selama 12 bulan, Pulisic dan Milan sedang mendekati sebuah keputusan. Karena itu, rumor soal langkah berikutnya pun sudah mulai berembus.

    Pulisic sudah dikaitkan dengan kepindahan ke MLS, meski semua laporan menyebut Milan saat ini tidak tertarik untuk menjualnya. Sejujurnya, langkah itu memang tidak masuk akal, khususnya bagi Pulisic maupun Milan. Bagi Pulisic, warisannya akan terkena dampak jika ia pindah ke MLS setelah Piala Dunia yang sulit. Bagi Milan, mereka akan menjual aset terbaik mereka enam bulan lalu di titik terendah.

    Karena itu, masuk akal bagi kedua pihak untuk menjalani musim ini sampai tuntas dan melihat bagaimana situasinya berkembang. Mungkin Pulisic bangkit, membantu Milan meraih tempat di Liga Champions dan membuat kedua pihak memperpanjang kerja sama mereka. Mungkin ia tampil begitu baik sehingga satu transfer besar terakhir datang menghampirinya. Atau mungkin kami akan menilai ulang situasinya musim panas mendatang dan menyadari bahwa waktunya telah tiba untuk memikirkan langkah berikutnya.

    Pulisic seharusnya sudah mulai memikirkan hal-hal itu, untuk berjaga-jaga, karena keputusan-keputusan besar akan segera datang menghampirinya.

  • Yunus Musah Atalanta 2025-26Getty

    Yunus Musah

    Rekan setim Pulisic di Milan menghadapi keputusan yang lebih mendesak. Setelah menghabiskan setahun sebagian besar di bangku cadangan Atalanta, Musah kembali ke Milan dengan harapan bisa memikat manajer baru. Laporan awal menyebut ia punya peluang untuk menembus tim di bawah Ruben Amorim, tetapi jika tidak, lalu bagaimana?

    Musah tidak masuk skuad Piala Dunia USMNT pada musim panas ini, dan ia memang tidak punya banyak alasan untuk mengeluh soal itu. Ia memang tidak cukup banyak bermain dalam sekitar 18 bulan terakhir, baik karena situasi maupun karena pilihannya sendiri jika Piala Emas ikut diperhitungkan. Itulah sebabnya, pada usia 23 tahun, pemain dengan potensi kelas dunia itu kini berada di persimpangan jalan.

    Apa pun yang terjadi selanjutnya, Musah harus bermain. Ia tentu berharap bisa bermain di Milan di bawah Amorim, seorang pelatih yang mungkin bersedia dan mampu memberinya awal yang baru. Namun, ada kemungkinan Musah membutuhkan sesuatu yang bahkan lebih benar-benar baru, terutama karena ia ingin kembali mendapatkan kepercayaan Pochettino untuk siklus 2030 ini.