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Genoa CFC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Bersatu lagi dengan Mourinho? Real Madrid mengincar langkah sensasional untuk mantan bintang Manchester United, Scott McTominay

S. McTominay
Real Madrid
SSC Napoli
LaLiga
Serie A

Scott McTominay berpeluang menjalani kepindahan mengejutkan ke Santiago Bernabeu karena Real Madrid dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah untuk merekrut gelandang Napoli tersebut. Pemain internasional Skotlandia itu tampil sensasional sejak meninggalkan Manchester United, sehingga menarik minat mantan mentornya, Jose Mourinho.

  • Real Madrid mempertimbangkan tambahan kekuatan mengejutkan di lini tengah

    Seperti dilaporkan oleh The Sun, Real Madrid muncul sebagai peminat kejutan untuk merekrut gelandang Napoli McTominay guna memperkuat skuad mereka pada bursa transfer Januari mendatang, menutup perjalanan luar biasa pemain Skotlandia itu sejak kepergiannya dari Manchester United pada 2024 yang membuatnya menjadi figur sentral dalam kampanye bersejarah Napoli saat menjuarai Scudetto, dengan kontribusi 13 gol dan enam assist untuk membuktikan bahwa ia bisa bersinar di level tertinggi sepakbola Eropa di luar sepakbola Inggris.

    Melanjutkan kampanye gemilangnya, MVP Serie A 2024-25 itu mempertahankan performa luar biasanya pada musim berikutnya, dengan mencetak 14 gol dan menyumbang empat assist dalam 44 penampilan di semua kompetisi.

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    Kebuntuan di Naples membuka peluang

    Terlepas dari kesuksesannya di lapangan, mulai terdengar bisik-bisik ketidakpuasan di balik layar di Stadio Diego Armando Maradona. Dengan kontraknya saat ini masih menyisakan dua tahun, McTominay dikabarkan tengah mengupayakan kontrak baru yang menguntungkan bersama Partenopei, meski negosiasi soal perpanjangan dengan syarat yang lebih baik belum juga mencapai titik temu.

    Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis dikabarkan belum menjadikan kontrak baru untuk pemain Skotlandia itu sebagai prioritas pada tahap ini. Kurangnya urgensi dari petinggi klub Italia tersebut membuat sejumlah tim elite Eropa siaga penuh, dengan Real Madrid memimpin perburuan. Jika kepindahan ke Santiago Bernabeu terwujud, itu akan mempertemukan kembali McTominay dengan sosok yang sangat familier dalam diri Mourinho, manajer yang memberikan debut profesional senior kepada gelandang itu saat keduanya masih bersama di Manchester United.

  • Mengatasi kendala kebugaran di Italia

    Spekulasi transfer itu muncul pada saat McTominay menunjukkan ketangguhan luar biasa baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia baru-baru ini kembali menjalani latihan penuh setelah menjalani operasi jantung pada September untuk memperbaiki irama yang tidak teratur.

    Dalam komunikasi resmi terkait kondisi kesehatan sang pemain, pernyataan Napoli berbunyi: 'Pada Rabu, Scott McTominay menjalani tes diagnostik lanjutan, yang menunjukkan bahwa ia fit untuk bermain. Karena itu, [ia] kembali berlatih bersama anggota tim lainnya setelah periode berlatih secara terpisah.'

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    Awal yang lambat, tantangan skuad, dan ujian Frosinone di depan mata

    Di lapangan, McTominay baru mencatatkan dua penampilan musim ini, sementara timnya, Napoli, saat ini berada di peringkat kesembilan klasemen Serie A dengan tujuh poin, terpaut enam angka dari pemuncak klasemen Roma. Partenopei kini akan bersiap menjamu Frosinone di Stadio Diego Armando Maradona pada Sabtu dalam pertandingan pertama mereka setelah jeda internasional.

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