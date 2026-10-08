Seperti dilaporkan oleh The Sun, Real Madrid muncul sebagai peminat kejutan untuk merekrut gelandang Napoli McTominay guna memperkuat skuad mereka pada bursa transfer Januari mendatang, menutup perjalanan luar biasa pemain Skotlandia itu sejak kepergiannya dari Manchester United pada 2024 yang membuatnya menjadi figur sentral dalam kampanye bersejarah Napoli saat menjuarai Scudetto, dengan kontribusi 13 gol dan enam assist untuk membuktikan bahwa ia bisa bersinar di level tertinggi sepakbola Eropa di luar sepakbola Inggris.

Melanjutkan kampanye gemilangnya, MVP Serie A 2024-25 itu mempertahankan performa luar biasanya pada musim berikutnya, dengan mencetak 14 gol dan menyumbang empat assist dalam 44 penampilan di semua kompetisi.