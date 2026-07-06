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‘Bersatu Kembali’ - Lionel Messi berkumpul kembali dengan istrinya, Antonela, dan ketiga putra mereka saat legenda terbesar Argentina ini bersantai di tengah upayanya meraih gelar Piala Dunia sekali lagi
Waktu bersama keluarga bagi kapten timnas Argentina
Di tengah tekanan besar saat mempertahankan gelar Piala Dunia, Messi menemukan momen ketenangan dengan menghabiskan hari liburnya bersama keluarganya. Bintang Inter Miami ini dikunjungi oleh Antonela Roccuzzo dan ketiga anak mereka—Thiago, Mateo, dan Ciro—setelah Argentina berhasil lolos dengan susah payah melalui perpanjangan waktu melawan Cape Verde. Kemenangan 3-2 di Miami memastikan langkah mereka ke babak 16 besar, sehingga memberi waktu singkat bagi tim untuk memulihkan tenaga.
Antonela mengabadikan momen-momen mengharukan tersebut di media sosial, membagikan serangkaian foto yang menonjolkan ikatan keluarga selama turnamen berlangsung. Postingan tersebut menampilkan Messi yang tersenyum bersama anak-anaknya, memberikan penggemar sekilas gambaran langka tentang kehidupan pribadi pemenang Ballon d'Or delapan kali ini saat ia memburu gelar internasional lainnya di tanah Amerika Utara.
Sebuah pesan yang mengharukan dari Antonela
Melalui Instagram untuk berbagi momen reuni tersebut dengan 41 juta pengikutnya, Antonela mengunggah serangkaian foto, termasuk foto lucu Mateo yang mengacungkan jempol serta referensi terhadap usaha bisnis Messi lewat kue alfajor “Havanna”. Pengusaha wanita ini melengkapi foto-foto tersebut dengan pesan sederhana namun bermakna: “Kami mencintaimu, @leomessi. Bersama lagi.”
Postingan tersebut dengan cepat menjadi viral, mengumpulkan jutaan likes saat para pendukung merayakan awal baru yang penuh emosi bagi ikon Argentina tersebut. Meskipun Antonela dan anak-anaknya selalu hadir di tribun penonton selama Piala Dunia ini, pertemuan intim ini memberikan dukungan emosional yang dibutuhkan Messi sebelum turnamen memasuki fase “menang atau pulang”.
Penampilan luar biasa yang memecahkan rekor di lapangan
Terlepas dari kesantaiannya di luar lapangan, Messi tetap tampil tajam seperti biasa di atas lapangan. Pemain berusia 39 tahun ini sedang dalam performa sensasional, dengan mencetak tujuh gol di turnamen ini sejauh ini. Dengan mencetak gol di setiap pertandingan edisi ini, ia telah menyamai jumlah gol yang dicetaknya saat menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar.
Golnya melawan Cape Verde juga memperpanjang rekor pribadinya yang luar biasa, sekaligus mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia dengan 20 gol. Di hadapan keluarganya yang menyaksikan langsung, penyerang veteran ini terus menantang usia, membuktikan bahwa ia masih menjadi pemain paling berpengaruh dalam skema Lionel Scaloni saat mereka berupaya mengulangi dominasi dunia mereka.
- Getty Images Sport
Sorotan Tertuju pada Babak 16 Besar
Perayaan dan waktu bersama keluarga kini harus disisihkan seiring mendekatnya fase krusial turnamen. Argentina dijadwalkan menghadapi Mesir pada Selasa, 7 Juli, dalam laga besar di Atlanta Stadium. Pertandingan ini sangat penting karena menandai pertemuan kompetitif yang langka antara Messi dan ikon global lainnya, Mohamed Salah. Pertandingan ini menjadi momen bersejarah bagi tim Afrika tersebut, karena Salah memimpin negaranya melaju ke babak gugur untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.
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