‘Bersatu Kembali’ - Lionel Messi berkumpul kembali dengan istrinya, Antonela, dan ketiga putra mereka saat legenda terbesar Argentina ini bersantai di tengah upayanya meraih gelar Piala Dunia sekali lagi

Di tengah tekanan besar saat mempertahankan gelar Piala Dunia, Messi menemukan momen ketenangan dengan menghabiskan hari liburnya bersama keluarganya. Bintang Inter Miami ini dikunjungi oleh Antonela Roccuzzo dan ketiga anak mereka—Thiago, Mateo, dan Ciro—setelah Argentina berhasil lolos dengan susah payah melalui perpanjangan waktu melawan Cape Verde. Kemenangan 3-2 di Miami memastikan langkah mereka ke babak 16 besar, sehingga memberi waktu singkat bagi tim untuk memulihkan tenaga.

Antonela mengabadikan momen-momen mengharukan tersebut di media sosial, membagikan serangkaian foto yang menonjolkan ikatan keluarga selama turnamen berlangsung. Postingan tersebut menampilkan Messi yang tersenyum bersama anak-anaknya, memberikan penggemar sekilas gambaran langka tentang kehidupan pribadi pemenang Ballon d'Or delapan kali ini saat ia memburu gelar internasional lainnya di tanah Amerika Utara.