"Bersama klub ini sampai mati" - Vinicius Junior mengucapkan janji yang penuh emosi kepada para penggemar Real Madrid setelah penampilan gemilangnya dengan mencetak dua gol melawan Espanyol
Janji setia dari ruang ganti
Segera setelah kemenangan 2-0 Real Madrid atas Espanyol, Vinicius menyempatkan diri untuk menyapa para pengikutnya. Pemain asal Brasil itu memanfaatkan platform media sosialnya untuk menyampaikan seruan semangat, sekaligus menegaskan ikatannya dengan klub meskipun menghadapi berbagai tantangan sepanjang musim ini. "Bersama klub ini sampai akhir. Kita harus terus berjuang! Kita akan kembali ke puncak," tulis sang sayap bintang di Instagram.
Vinicius melanjutkan pernyataannya dalam wawancara pasca-pertandingan dengan RMTV, dengan mengatakan: "Kami telah bekerja dengan sangat baik minggu ini dan kami tahu kami akan menang. Ini bukanlah musim yang baik, tetapi kami terus bekerja dan dalam setiap pertandingan kami sudah bisa mengubah keadaan sambil menatap musim depan, di mana saya yakin kami akan kembali ke puncak."
Tampil gemilang meski tanpa Mbappé
Penampilannya melawan Espanyol kembali menunjukkan kehebatan individu pemain berusia 25 tahun ini. Bermain dari posisi aslinya di sayap kiri, ia terus-menerus merepotkan pertahanan Espanyol. Setelah babak pertama yang tegang dan berlangsung sengit di mana ia berduel dengan El Hilali, Vinicius akhirnya memecah kebuntuan. Gol pertamanya tercipta berkat kerja sama cerdas dengan Gonzalo, sementara gol keduanya berawal dari umpan efektif dari Jude Bellingham yang diselesaikannya dengan tendangan akurat.
Penampilannya menunjukkan bahwa pemain Brasil ini tetap menjadi jantung serangan tim saat Kylian Mbappe absen karena cedera. Menjelang laga Clasico melawan Barcelona akhir pekan depan, Vinicius menambahkan: "Kami akan bekerja keras minggu ini untuk menampilkan pertandingan seperti ini."
Kebangkitan statistik di tengah musim yang sulit
Meskipun performa tim Madrid secara keseluruhan musim ini mungkin kurang konsisten dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, catatan pribadi Vinicius tetap mengesankan. Setelah mencetak dua gol ke gawang Espanyol, penyerang ini kini telah mengoleksi 21 gol dalam 51 penampilan di semua kompetisi musim ini.
Menyambut minggu yang krusial
Kemenangan ini memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi tim asuhan Alvaro Arbeloa menjelang fase akhir musim. Madrid harus mengalahkan Barcelona di Spotify Camp Nou pada Minggu depan untuk mencegah rival abadi mereka mempertahankan trofi La Liga dengan tiga pertandingan tersisa. Penampilan gemilang lainnya dari Vinicius akan memberi Los Blancos peluang untuk bersaing, sementara dilaporkan bahwa Mbappe juga akan kembali untuk pertandingan krusial tersebut.