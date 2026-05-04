Segera setelah kemenangan 2-0 Real Madrid atas Espanyol, Vinicius menyempatkan diri untuk menyapa para pengikutnya. Pemain asal Brasil itu memanfaatkan platform media sosialnya untuk menyampaikan seruan semangat, sekaligus menegaskan ikatannya dengan klub meskipun menghadapi berbagai tantangan sepanjang musim ini. "Bersama klub ini sampai akhir. Kita harus terus berjuang! Kita akan kembali ke puncak," tulis sang sayap bintang di Instagram.

Vinicius melanjutkan pernyataannya dalam wawancara pasca-pertandingan dengan RMTV, dengan mengatakan: "Kami telah bekerja dengan sangat baik minggu ini dan kami tahu kami akan menang. Ini bukanlah musim yang baik, tetapi kami terus bekerja dan dalam setiap pertandingan kami sudah bisa mengubah keadaan sambil menatap musim depan, di mana saya yakin kami akan kembali ke puncak."











