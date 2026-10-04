Juventus mungkin akan kehilangan bintang asal Turki, Kenan Yildiz, jika gagal lolos ke Liga Champions Eropa, di tengah besarnya minat dari klub-klub raksasa Benua Biru.

Menurut surat kabar Corriere dello Sport, Real Madrid kembali mengejar Yildiz dengan tekanan besar, sementara Arsenal dan Bayern Munich juga menanti peluang untuk mendatangkan sang pemain.

Juventus menilai Kenan Yildiz sekitar 100 juta euro, bahkan mungkin lebih, sejak hampir setahun lalu. Pada bursa transfer musim dingin 2025, ketika Xabi Alonso masih menjadi pelatih Real Madrid, klub Los Blancos itu meminta informasi mengenai Yildiz dan menunjukkan kesiapan untuk merekrutnya.

Pemain Turki itu merupakan target utama sang pelatih asal Spanyol tersebut, terutama setelah meningkatnya masalah di ruang ganti, yang paling utama adalah ketegangan dengan Vinicius Junior yang dipandang sebagai penghalang.

Berkas pemain asal Brasil itu tetap terbuka dan belum pasti hingga awal Agustus lalu, ketika tercapai kesepakatan dalam pertemuan panjang untuk memperpanjang kontraknya.

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