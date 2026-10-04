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"Bersama Haaland": Bintang Senilai 100 Juta Euro dalam Rencana "Galaktikos" Real Madrid

Transfers
Real Madrid
Juventus
Premier League
Serie A
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Bundesliga
Bayern Munich
Arsenal
Italia
Inggris
Spanyol
Jerman

Arsenal dan Bayern Munich dalam Persamaan

Juventus mungkin akan kehilangan bintang asal Turki, Kenan Yildiz, jika gagal lolos ke Liga Champions Eropa, di tengah besarnya minat dari klub-klub raksasa Benua Biru.

Menurut surat kabar Corriere dello Sport, Real Madrid kembali mengejar Yildiz dengan tekanan besar, sementara Arsenal dan Bayern Munich juga menanti peluang untuk mendatangkan sang pemain.

Juventus menilai Kenan Yildiz sekitar 100 juta euro, bahkan mungkin lebih, sejak hampir setahun lalu. Pada bursa transfer musim dingin 2025, ketika Xabi Alonso masih menjadi pelatih Real Madrid, klub Los Blancos itu meminta informasi mengenai Yildiz dan menunjukkan kesiapan untuk merekrutnya.

Pemain Turki itu merupakan target utama sang pelatih asal Spanyol tersebut, terutama setelah meningkatnya masalah di ruang ganti, yang paling utama adalah ketegangan dengan Vinicius Junior yang dipandang sebagai penghalang.

Berkas pemain asal Brasil itu tetap terbuka dan belum pasti hingga awal Agustus lalu, ketika tercapai kesepakatan dalam pertemuan panjang untuk memperpanjang kontraknya.

Forum Kooora



  • Arsenal dan Bayern dalam persamaan

    Real Madrid bukan satu-satunya klub yang tertarik pada pemain Turki itu, karena Arsenal sebelumnya juga sudah menunjukkan ketertarikannya pada Yildiz. "The Gunners" tengah mencari seorang pemain sayap kiri, setelah menggelontorkan 40 juta euro musim panas lalu untuk mendatangkan Christos Tzolis dari Club Brugge.

    Adapun Bayern Munich, mereka terus memantau Yildiz sejak kepergiannya dari klub Bavaria tersebut, meski dari kejauhan.

    Klub Bavaria itu memiliki Luis Diaz di posisi tersebut, tetapi Yildiz bisa dengan mudah bermain dalam trio lini depan di antara Sibabi, Olise, Musiala, dan Karl, meskipun opsi ini tampaknya lebih rumit.

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  • "Seperti Haaland"

    Surat kabar Italia itu mengatakan, "Real Madrid bisa kembali ke berkas Yildiz pada Juni mendatang. Pemain Turki itu, bersama Haaland, merupakan salah satu nama utama dalam rencana 'Galacticos' berikutnya, dan seperti yang terjadi dengan Diomande ketika Real menawarkan 140 juta euro kepada Leipzig, maka uang bukanlah masalah."

    Surat kabar itu melanjutkan, "Di posisi itu, hanya ada Vinicius, dan menempatkan keduanya dalam persaingan bukanlah pilihan yang keliru, mengingat padatnya pertandingan sepanjang tahun yang akan menyaksikan Euro dan Copa America."

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  • Juventus dan Bayang-Bayang Tersingkir dari Liga Champions

    Ia mengatakan bahwa strategi Juventus telah berubah, dan salah satu wujud dari hal itu adalah perpanjangan kontrak Yildiz (7 juta euro per tahun selama empat tahun setengah, dengan 6 juta euro saat penandatanganan), karena ia menjadi contoh bagi setiap orang yang ingin bermain dengan kostum putih-hitam.

    Ia melanjutkan: "Era kontrak-kontrak gila telah berakhir, dan Juventus memberlakukan batas gaji baru, dengan filosofi yang bersandar padanya (Yildiz) sebagai wajah utama proyek ini. Oleh karena itu, musim panas lalu diumumkan bahwa ia tidak untuk dijual, sementara Exor (perusahaan keluarga Agnelli yang menguasai kepemilikan klub) mengumumkan penambahan modal senilai 250 juta euro".

    Ia menjelaskan: "Dan jika tim kembali gagal mencapai target peringkat keempat, maka Kerim Alajbegovic bisa memainkan peran sentral: pemain Bosnia yang ditebus Juventus seharga 30 juta euro dengan tambahan 5 juta euro, dan direkrut musim panas lalu sebagai transfer yang menguntungkan".

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  • Pengganti menjanjikan: Cedera Yildiz mengubah perhitungan

    Alajbegović bermain di posisi yang sama dengan Yildiz, yang absen karena cedera hingga Desember, sebuah periode yang akan membantu mengukur dampak ketidakhadirannya terhadap tim.

    Dengan adanya pelapis di dalam tim, kepindahan Yildiz pada musim panas 2027 bisa menjadi opsi yang realistis, dan ketika itu, Real Madrid akan mampu membuka negosiasi, mulai dari angka 100 juta euro.

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