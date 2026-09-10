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Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

'Berpotensi menjadi yang terbaik di dunia' - Owen Hargreaves mendukung wonderkid Manchester United Kobbie Mainoo untuk menjadi superstar

O. Hargreaves
K. Mainoo
Manchester United
Manchester United vs Sabah FK
Sabah FK
Champions League

Owen Hargreaves memprediksi gelandang Manchester United Kobbie Mainoo akan menjadi salah satu pemain terbaik di sepakbola dunia. Setelah kemenangan dominan di Liga Champions atas Sabah, mantan pemain itu melontarkan pujian kepada lulusan akademi tersebut, dengan menyoroti kemampuan teknisnya yang luar biasa dan ketenangannya di bawah tekanan sebagai alasan utama mengapa ia akan menjadi superstar pada masa depan.

  • Kembalinya yang spektakuler ke Eropa

    Manchester United kembali ke Liga Champions dengan cara yang benar-benar spektakuler pada Kamis, dengan mengamankan kemenangan telak 4-0 atas debutan turnamen Sabah di Old Trafford. Manajer Michael Carrick tetap menaruh kepercayaan penuh pada duet lini tengah Mainoo dan Youri Tielemans untuk laga Eropa tersebut.

    Setelah secara mengejutkan tersisih di bawah manajer sebelumnya Ruben Amorim, Mainoo sepenuhnya berkembang di bawah arahan Carrick. Gelandang muda itu kembali menampilkan performa dominan, memicu kekaguman besar terhadap pemain yang tidak menghabiskan biaya apa pun bagi klub, tetapi kini tampak benar-benar tak ternilai di panggung terbesar.


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  • Kobbie Mainoo Michael Carrick - Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images

    Pujian untuk lulusan akademi yang tak ternilai harganya

    Berbicara kepada TNT Sports setelah pertandingan, Hargreaves tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap Mainoo. Ia mengatakan: "Saya tidak pernah melihat Kobbie bermain buruk. Setiap kali saya melihat dia bermain sepak bola, saya berpikir, 'Bagaimana mungkin seseorang tidak memainkan pemain muda ini?' Saya hanya merasa dia adalah pesepak bola yang luar biasa. Produk akademi, tidak membuat klub mengeluarkan satu pound pun, dan ketika Anda memikirkan beberapa biaya transfer yang dibayarkan untuk para pemain ini. Jelas, mereka merekrut Santos dan Tielemans dengan total £85 juta. Baleba mungkin bernilai £70 juta. Berapa nilai Kobbie? Nilainya lebih tinggi daripada mereka semua. Tidak bermaksud meremehkan siapa pun dari mereka, tetapi saya sangat menyukai permainannya."

  • Calon superstar masa depan untuk Manchester United

    Hargreaves kembali menyoroti potensi besar yang dimiliki Mainoo, dengan menekankan kemampuan tekniknya dan kemampuannya menghadapi tekanan. Hargreaves menjelaskan: "Anda bisa mengoper bola kepadanya di mana saja dan kapan saja. Secara teknis, dia begitu bertalenta, melaju mulus dengan bola. Itulah yang harus dilakukan gelandang Man United setiap saat. Jelas, dengan Bruno di depannya, entah dia bermain sebagai gelandang nomor enam atau nomor delapan, dialah sosok yang Anda bangun tim di sekelilingnya. Dia bintang. Saya pikir dia akan menjadi superstar. Dia baru berusia 21 tahun, dan dia bermain seperti berusia 30 tahun. Begitulah dia memainkan sepakbola di lingkungan yang paling penuh tekanan, tetap santai."

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  • Manchester United v Sabah FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Ujian krusial dalam derby menanti

    Manchester United kini harus mengalihkan perhatian mereka ke laga besar Premier League melawan Manchester City pada hari Minggu. Dengan Mainoo yang sudah benar-benar menjadi bagian krusial dalam teka-teki lini tengah, Carrick akan sangat mengandalkan ketenangannya. Jika United ingin mengganggu start sempurna tim City, Mainoo harus menampilkan performa kelas dunia sekali lagi.

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