Manchester United kembali ke Liga Champions dengan cara yang benar-benar spektakuler pada Kamis, dengan mengamankan kemenangan telak 4-0 atas debutan turnamen Sabah di Old Trafford. Manajer Michael Carrick tetap menaruh kepercayaan penuh pada duet lini tengah Mainoo dan Youri Tielemans untuk laga Eropa tersebut.

Setelah secara mengejutkan tersisih di bawah manajer sebelumnya Ruben Amorim, Mainoo sepenuhnya berkembang di bawah arahan Carrick. Gelandang muda itu kembali menampilkan performa dominan, memicu kekaguman besar terhadap pemain yang tidak menghabiskan biaya apa pun bagi klub, tetapi kini tampak benar-benar tak ternilai di panggung terbesar.



