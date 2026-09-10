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'Berpotensi menjadi yang terbaik di dunia' - Owen Hargreaves mendukung wonderkid Manchester United Kobbie Mainoo untuk menjadi superstar
Kembalinya yang spektakuler ke Eropa
Manchester United kembali ke Liga Champions dengan cara yang benar-benar spektakuler pada Kamis, dengan mengamankan kemenangan telak 4-0 atas debutan turnamen Sabah di Old Trafford. Manajer Michael Carrick tetap menaruh kepercayaan penuh pada duet lini tengah Mainoo dan Youri Tielemans untuk laga Eropa tersebut.
Setelah secara mengejutkan tersisih di bawah manajer sebelumnya Ruben Amorim, Mainoo sepenuhnya berkembang di bawah arahan Carrick. Gelandang muda itu kembali menampilkan performa dominan, memicu kekaguman besar terhadap pemain yang tidak menghabiskan biaya apa pun bagi klub, tetapi kini tampak benar-benar tak ternilai di panggung terbesar.
- Getty Images
Pujian untuk lulusan akademi yang tak ternilai harganya
Berbicara kepada TNT Sports setelah pertandingan, Hargreaves tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap Mainoo. Ia mengatakan: "Saya tidak pernah melihat Kobbie bermain buruk. Setiap kali saya melihat dia bermain sepak bola, saya berpikir, 'Bagaimana mungkin seseorang tidak memainkan pemain muda ini?' Saya hanya merasa dia adalah pesepak bola yang luar biasa. Produk akademi, tidak membuat klub mengeluarkan satu pound pun, dan ketika Anda memikirkan beberapa biaya transfer yang dibayarkan untuk para pemain ini. Jelas, mereka merekrut Santos dan Tielemans dengan total £85 juta. Baleba mungkin bernilai £70 juta. Berapa nilai Kobbie? Nilainya lebih tinggi daripada mereka semua. Tidak bermaksud meremehkan siapa pun dari mereka, tetapi saya sangat menyukai permainannya."
Calon superstar masa depan untuk Manchester United
Hargreaves kembali menyoroti potensi besar yang dimiliki Mainoo, dengan menekankan kemampuan tekniknya dan kemampuannya menghadapi tekanan. Hargreaves menjelaskan: "Anda bisa mengoper bola kepadanya di mana saja dan kapan saja. Secara teknis, dia begitu bertalenta, melaju mulus dengan bola. Itulah yang harus dilakukan gelandang Man United setiap saat. Jelas, dengan Bruno di depannya, entah dia bermain sebagai gelandang nomor enam atau nomor delapan, dialah sosok yang Anda bangun tim di sekelilingnya. Dia bintang. Saya pikir dia akan menjadi superstar. Dia baru berusia 21 tahun, dan dia bermain seperti berusia 30 tahun. Begitulah dia memainkan sepakbola di lingkungan yang paling penuh tekanan, tetap santai."
- Getty Images Sport
Ujian krusial dalam derby menanti
Manchester United kini harus mengalihkan perhatian mereka ke laga besar Premier League melawan Manchester City pada hari Minggu. Dengan Mainoo yang sudah benar-benar menjadi bagian krusial dalam teka-teki lini tengah, Carrick akan sangat mengandalkan ketenangannya. Jika United ingin mengganggu start sempurna tim City, Mainoo harus menampilkan performa kelas dunia sekali lagi.
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