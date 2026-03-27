“Berpelukanlah” - Begini cara Spanyol berencana menengahi ketegangan antara Lamine Yamal dan Dani Carvajal pasca bentrokan sengit dalam laga El Clásico antara para bintang Barcelona dan Real Madrid
Suasana memanas di Bernabeu
Persaingan abadi antara Barcelona dan Madrid memuncak pada El Clasico pertama musim ini, di mana Los Blancos meraih kemenangan 2-1 berkat gol dari Kylian Mbappe dan Jude Bellingham. Setelah peluit akhir dibunyikan, keributan besar pun meletus, dengan Yamal yang berusia 18 tahun menjadi pusat perhatian. Bek veteran Carvajal dilaporkan menegur pemain muda tersebut, diduga mengatakan kepadanya: "Kamu terlalu banyak bicara," sebagai tanggapan atas komentar Yamal sebelum pertandingan di Twitch di mana ia menyiratkan bahwa Madrid "mencuri" pertandingan. Frenkie de Jong kemudian mengecam skuad Madrid atas kemarahan mereka yang "berlebihan" terhadap rekan setimnya yang masih remaja itu, yang memperparah ketegangan.
Pesan tentang hidup berdampingan
De la Fuente mengambil sikap tenang dan seimbang, memandang ketegangan tersebut sebagai konsekuensi wajar dari beban emosional yang melekat pada pertandingan domestik terbesar di Spanyol. Ia yakin kedua pemain tersebut cukup profesional untuk memisahkan loyalitas klub mereka dari tanggung jawab mereka terhadap tim nasional.
Berbicara kepada DAZN, pelatih Spanyol itu menjelaskan: “Dalam El Clasico, Anda membela warna tertentu, dan ada tanggung jawab besar, sedangkan bersama tim nasional, Anda membela situasi yang berbeda dan di sini Anda juga harus tahu bagaimana menghadapi momen tersebut, dan mereka melakukannya. Dan saya tidak ragu bahwa ketika mereka bertemu, mereka pasti akan bersemangat untuk saling berpelukan, dan saya akan merayakannya bersama mereka pada saat itu.”
Mengesampingkan persaingan
Kebutuhan akan kerja sama ini bersifat taktis sekaligus sosial, mengingat Yamal dan Carvajal bermain di sayap kanan yang sama dalam tim nasional. Kemistri di antara keduanya menjadi salah satu sorotan dalam perjalanan Spanyol menuju gelar juara Euro 2024, terutama ketika pemain sayap Barcelona itu memberikan umpan yang berujung pada satu-satunya gol internasional sang kapten Madrid dalam kemenangan 3-0 atas Kroasia pada babak penyisihan grup.
Ujian persatuan
Fokus tetap tertuju pada kekompakan tim nasional Spanyol saat skuad asuhan De la Fuente bersiap menghadapi dua laga persahabatan berturut-turut. La Roja akan menjamu Serbia pada Jumat ini di Estadio de la Ceramica sebelum menghadapi Mesir pada Selasa di RCDE Stadium, dengan kedua pertandingan tersebut menjadi ujian krusial bagi kedewasaan tim dan sinergi taktis mereka. Jika Carvajal dan Yamal berhasil beralih dari rival menjadi rekan setim, hal itu akan memperkuat budaya kebersamaan yang telah dibangun manajer dengan kerja kerasnya saat mempersiapkan timnya menghadapi tantangan di depan.