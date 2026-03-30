Bernardo Silva secara resmi menyampaikan kepada Man City bahwa ia ingin hengkang
Akhir dari sebuah era di Etihad
Pemain berusia 31 tahun itu telah secara resmi memberi tahu klub bahwa ia akan hengkang pada musim panas ini begitu kontraknya berakhir, menurut Caught Offside, yang menandai berakhirnya masa sembilan tahun penuh prestasi di Liga Premier. Keputusan ini diambil setelah masa ketidakpastian di mana pembicaraan mengenai perpanjangan kontrak dilaporkan terhenti. Setelah meraih enam gelar Premier League dan Liga Champions di antara total 16 trofi selama kariernya di Inggris, mantan pemain Monaco ini pergi sebagai legenda klub yang diakui. Kepergiannya akan meninggalkan kekosongan yang signifikan di lini tengah yang sudah diwarnai pertanyaan mengenai stabilitas jangka panjang.
Klub tersebut berencana melakukan perombakan besar-besaran di lini tengah
Kepergian Silva dianggap sebagai pukulan telak bagi ruang ganti, di mana ia dipandang sebagai pemimpin alami dan tangan kanan Guardiola dalam hal taktik. Dengan Rodri, pemenang Ballon d'Or 2024, yang juga dikaitkan dengan kemungkinan pindah ke Real Madrid, City sudah bersiap menghadapi masa depan tanpa duo gelandang legendaris mereka. Klub dilaporkan telah mengidentifikasi Sandro Tonali dari Newcastle dan Elliot Anderson dari Nottingham Forest sebagai kandidat ideal untuk menyegarkan lini tengah dalam beberapa bulan mendatang.
Impian Silva di Barcelona dan para peminat dari seluruh dunia
Pemain berusia 31 tahun ini sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke La Liga, dan dikabarkan bahwa prioritas utamanya tetap bermain untuk Barca. Agennya, Jorge Mendes, telah aktif menjajaki beberapa klub raksasa Eropa, dengan Atletico Madrid, Juventus, dan Napoli juga dikabarkan ikut dalam pembicaraan saat mereka menilai kelayakan kesepakatan tersebut. Namun, kepindahannya ke Spotify Camp Nou masih jauh dari jaminan. Kendala keuangan Barcelona tetap menjadi hambatan, dan ada pertanyaan internal mengenai apakah mereka membutuhkan gelandang pengatur serangan lain mengingat kedalaman skuad mereka saat ini. Silva dilaporkan bersedia menerima paket gaji yang lebih rendah agar transfer ini terwujud, namun klub Catalan tersebut mungkin memprioritaskan posisi lain, seperti striker baru atau perkuatan lini belakang.
Di luar Eropa, Liga Pro Saudi telah menunjukkan minat yang signifikan, dengan beberapa klub bersiap menawarkan gaji besar kepada pemain internasional Portugal tersebut untuk menjadi pemain terkenal terbaru di Timur Tengah. Demikian pula, Major League Soccer juga merupakan pilihan yang layak.
Mengatasi tekanan selama fase penentuan perebutan gelar
Waktu terbitnya laporan tentang kepergian Silva menambah tekanan pada laga penutup musim yang sudah sangat krusial ini, mengingat City tertinggal sembilan poin dari pemuncak klasemen Liga Premier, Arsenal, sehingga laga krusial mereka pada 19 April mendatang di Etihad menjadi pertandingan yang wajib dimenangkan untuk menjaga harapan gelar juara tetap hidup. Ditambah dengan laga perempat final Piala FA melawan Liverpool yang semakin dekat, Guardiola harus mengelola dengan cermat sorotan media seputar asisten tepercayanya tersebut untuk memastikan musim ini berakhir dengan trofi. Terlepas dari bagaimana musim ini berakhir, masa transisi di Etihad telah benar-benar dimulai.