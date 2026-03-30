Bernardo Silva secara resmi menyampaikan kepada Man City bahwa ia ingin hengkang

Pemain berusia 31 tahun ini sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke La Liga, dan dikabarkan bahwa prioritas utamanya tetap bermain untuk Barca. Agennya, Jorge Mendes, telah aktif menjajaki beberapa klub raksasa Eropa, dengan Atletico Madrid, Juventus, dan Napoli juga dikabarkan ikut dalam pembicaraan saat mereka menilai kelayakan kesepakatan tersebut. Namun, kepindahannya ke Spotify Camp Nou masih jauh dari jaminan. Kendala keuangan Barcelona tetap menjadi hambatan, dan ada pertanyaan internal mengenai apakah mereka membutuhkan gelandang pengatur serangan lain mengingat kedalaman skuad mereka saat ini. Silva dilaporkan bersedia menerima paket gaji yang lebih rendah agar transfer ini terwujud, namun klub Catalan tersebut mungkin memprioritaskan posisi lain, seperti striker baru atau perkuatan lini belakang.

Di luar Eropa, Liga Pro Saudi telah menunjukkan minat yang signifikan, dengan beberapa klub bersiap menawarkan gaji besar kepada pemain internasional Portugal tersebut untuk menjadi pemain terkenal terbaru di Timur Tengah. Demikian pula, Major League Soccer juga merupakan pilihan yang layak.