Getty Images Sport
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Bernardo Silva resmi bergabung dengan Real Madrid melalui transfer bebas, sementara ikon Manchester City itu kini bergabung dengan Jose Mourinho
Faktor Mourinho yang menentukan hasilnya
Penunjukan Mourinho sebagai pelatih kepala Real Madrid awal bulan ini telah membuahkan hasil di bidang perekrutan pemain. Menurut laporan, kehadiran pelatih legendaris asal Portugal itu menjadi faktor kunci dalam keputusan Silva untuk memilih Los Blancos daripada klub-klub raksasa Eropa lainnya. Madrid bergerak cepat untuk memperbarui skuad yang gagal meraih gelar juara besar dalam dua musim terakhir, dengan mendatangkan Silva yang telah terbukti sebagai pemenang.
Meskipun rival domestik mereka, Barcelona dan Atlético Madrid, sama-sama dikabarkan sangat tertarik pada pemain berusia 31 tahun tersebut, The Athletic melaporkan bahwa keduanya akhirnya mundur dari perburuan. Begitu Madrid muncul sebagai kandidat terdepan, klub-klub La Liga lainnya memilih untuk tidak meningkatkan tawaran yang sudah mereka ajukan, sehingga membuka jalan bagi transfer ini. Real Madrid mengonfirmasi kepindahan ini dalam pernyataan resmi: "Real Madrid C. F. dan Bernardo Silva telah mencapai kesepakatan agar ia menjadi pemain Real Madrid untuk dua musim ke depan, hingga 30 Juni 2028."
- Getty Images Sport
Akhir dari sebuah era di Man City
Kepergian Silva menandai berakhirnya masa bakti legendarisnya di Etihad Stadium. Sejak bergabung dari Monaco pada 2017, gelandang ini telah menjadi pilar utama dalam revolusi taktis Pep Guardiola, mencatatkan 460 penampilan, dan menjadi idola para penggemar berkat kerja kerasnya yang tak kenal lelah serta kehebatan teknisnya. Ia meninggalkan Manchester sebagai pemenang berulang kali, dan hengkang dari Inggris sebagai pemain City dengan gelar terbanyak setelah meraih 19 gelar besar selama sembilan tahun kariernya di sana.
Pada musim terakhirnya di City, ia mengambil peran kepemimpinan yang lebih besar dengan menjadi kapten tim setelah kepergian Kyle Walker. Menunjukkan ketangguhan yang menjadi ciri khasnya, ia tampil dalam seluruh 38 pertandingan Liga Premier musim lalu saat City finis di posisi kedua, sekaligus menambah trofi Carabao Cup dan FA Cup ke dalam lemari trofinya yang sudah sangat banyak.
Revolusi Bernabeu semakin menguat
Florentino Perez jelas tidak berminat untuk berlama-lama setelah masa paceklik yang dialami klub. Silva adalah rekrutan ternama terbaru dalam jendela transfer yang tampaknya akan menjadi titik balik bagi raksasa Spanyol ini. Klub tersebut telah memperkuat barisan pertahanan mereka dengan mendatangkan Marc Cucurella dari Chelsea dan secara luas diperkirakan akan menambah Ibrahima Konate dari Liverpool serta Denzel Dumfries dari Inter ke dalam skuad mereka, seiring upaya merebut kembali gelar juara domestik dan Eropa.
Kedatangan pemain sekelas Silva mengirimkan pesan yang jelas kepada seluruh Eropa. Mourinho kini memiliki salah satu mesin kreatif paling serba bisa di dunia yang siap dimanfaatkannya untuk memulai masa jabatannya yang kedua di ibu kota Spanyol.
- AFP
Perhatian kini beralih ke Piala Dunia
Terlepas dari berbagai pemberitaan besar seputar masa depannya di klub, Silva saat ini sedang sibuk dengan tugas-tugas internasional. Gelandang ini bergabung dengan skuad Portugal untuk Piala Dunia yang sedang berlangsung, di mana ia tetap menjadi bagian penting dari susunan tim nasional. Ia memasuki turnamen ini dalam performa terbaiknya, setelah tampil dalam dua pertandingan persahabatan pemanasan Portugal pada bulan Juni sebelum terbang ke lokasi putaran final.
Para penggemar Madrid akan memantau penampilannya di panggung dunia dengan cermat sebelum ia bergabung dengan rekan-rekan setim barunya untuk latihan pramusim. Kontrak berdurasi dua tahun ini memastikan bahwa pemain veteran asal Portugal tersebut akan tetap berada di level tertinggi sepak bola Eropa hingga Juni 2028, saat ia diharapkan telah menambah gelar La Liga ke dalam daftar prestasinya yang gemilang.