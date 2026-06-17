Bernardo Silva resmi bergabung dengan Real Madrid melalui transfer bebas, sementara ikon Manchester City itu kini bergabung dengan Jose Mourinho

Penunjukan Mourinho sebagai pelatih kepala Real Madrid awal bulan ini telah membuahkan hasil di bidang perekrutan pemain. Menurut laporan, kehadiran pelatih legendaris asal Portugal itu menjadi faktor kunci dalam keputusan Silva untuk memilih Los Blancos daripada klub-klub raksasa Eropa lainnya. Madrid bergerak cepat untuk memperbarui skuad yang gagal meraih gelar juara besar dalam dua musim terakhir, dengan mendatangkan Silva yang telah terbukti sebagai pemenang.

Meskipun rival domestik mereka, Barcelona dan Atlético Madrid, sama-sama dikabarkan sangat tertarik pada pemain berusia 31 tahun tersebut, The Athletic melaporkan bahwa keduanya akhirnya mundur dari perburuan. Begitu Madrid muncul sebagai kandidat terdepan, klub-klub La Liga lainnya memilih untuk tidak meningkatkan tawaran yang sudah mereka ajukan, sehingga membuka jalan bagi transfer ini. Real Madrid mengonfirmasi kepindahan ini dalam pernyataan resmi: "Real Madrid C. F. dan Bernardo Silva telah mencapai kesepakatan agar ia menjadi pemain Real Madrid untuk dua musim ke depan, hingga 30 Juni 2028."







