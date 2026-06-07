Pelatih kepala Portugal, Roberto Martinez, menyatakan keyakinan penuh bahwa Silva akan menjadi tambahan yang sempurna bagi skuad Barcelona. Setelah kemenangan Portugal 2-1 atas Chili dalam laga persahabatan pada Sabtu lalu, pelatih asal Spanyol itu ditanya mengenai kemungkinan transfer tersebut serta kesesuaian sang pemain senior dengan proyek baru Hansi Flick di Camp Nou.

Martinez sangat memuji pemain berusia 31 tahun itu, dengan menyatakan: "Saya pikir Bernardo Silva adalah pemain yang begitu spektakuler sehingga ia cocok di ruang ganti mana pun di dunia sepak bola. Saya tidak berpikir pemain seperti itu muncul begitu saja, tetapi ia adalah pemain yang dapat beradaptasi dengan sistem dan gaya apa pun, serta meningkatkan performa rekan-rekannya."