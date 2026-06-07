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Bernardo Silva pasti cocok di tim mana pun! Roberto Martinez memuji kemungkinan kepindahannya ke Barcelona, sementara pelatih timnas Portugal itu memuji 'kecerdasan sepak bola' sang legenda Manchester City
Roberto Martinez memuji kemampuan Silva dalam beradaptasi
Pelatih kepala Portugal, Roberto Martinez, menyatakan keyakinan penuh bahwa Silva akan menjadi tambahan yang sempurna bagi skuad Barcelona. Setelah kemenangan Portugal 2-1 atas Chili dalam laga persahabatan pada Sabtu lalu, pelatih asal Spanyol itu ditanya mengenai kemungkinan transfer tersebut serta kesesuaian sang pemain senior dengan proyek baru Hansi Flick di Camp Nou.
Martinez sangat memuji pemain berusia 31 tahun itu, dengan menyatakan: "Saya pikir Bernardo Silva adalah pemain yang begitu spektakuler sehingga ia cocok di ruang ganti mana pun di dunia sepak bola. Saya tidak berpikir pemain seperti itu muncul begitu saja, tetapi ia adalah pemain yang dapat beradaptasi dengan sistem dan gaya apa pun, serta meningkatkan performa rekan-rekannya."
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Kecerdasan di balik sang pemain
Meskipun Silva sering dipuji karena kerja kerasnya yang tak kenal lelah dan kemampuan teknisnya, Martinez justru memilih untuk menyoroti aspek mental dalam permainannya. Pelatih timnas Portugal itu meyakini bahwa fleksibilitas taktis dan kesadaran taktis Silva lah yang membedakannya dari gelandang kreatif lain yang ada di bursa transfer, sambil mencatat bahwa ia mampu mengendalikan jalannya pertandingan dari berbagai posisi.
“Bukan soal posisinya, melainkan kecerdasan sepak bolanya, serta tingkat teknis yang dimilikinya yang memungkinkannya mendominasi semua aksi yang ia ikuti. Saya tidak ragu bahwa ia akan cocok di Barca,” tambah Martinez.
Silva tetap membuka berbagai kemungkinan
Terlepas dari spekulasi yang beredar kencang, bintang City ini bersikap hati-hati terkait langkah selanjutnya. Setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Etihad, Silva kini menjadi incaran banyak pihak. Meskipun Barcelona tetap menjadi destinasi impian bagi gelandang ini, ia juga sedang mempertimbangkan tawaran menggiurkan dari Atlético Madrid, yang kabarnya sedang gencar-gencarnya berusaha mendapatkan tanda tangannya.
Pemain itu sendiri mengakui bahwa masa depannya masih belum pasti saat tampil di hadapan media baru-baru ini. "Barca adalah salah satu opsi yang saya miliki, tetapi saya belum mengambil keputusan. Pada akhirnya, saya akan mencoba mencari tim yang menginginkan saya, tempat saya merasa benar-benar dibutuhkan. Itu sangat penting, dan Anda akan mengetahuinya pada hari saya mengambil keputusan," jelas Bernardo Silva.
- AFP
Perhatian kini beralih ke sesi pemanasan terakhir
Di tengah semakin ramainya spekulasi transfer, Silva tetap tampil profesional di lapangan saat Portugal bersiap untuk Piala Dunia. Ia tampil pada babak pertama dalam kemenangan atas Chili, menunjukkan keahlian teknis dan kepemimpinan yang menurut Martinez mampu mengangkat semangat tim mana pun di dunia.
Portugal kini mengalihkan perhatian mereka ke pertandingan pemanasan terakhir. Mereka dijadwalkan menghadapi Nigeria pada Rabu dalam apa yang akan menjadi gladi resik terakhir sebelum skuad terbang ke Amerika Serikat. Selecao akan menghadapi jadwal yang padat begitu turnamen dimulai, dengan kampanye babak penyisihan grup mereka dijadwalkan dimulai pada 17 Juni. Mereka akan memulai perjuangan mereka untuk meraih kejayaan global melawan Republik Demokratik Kongo di Houston.