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Bernardo Silva menyetujui transfer ke Real Madrid, sementara Jose Mourinho semakin dekat untuk merekrut pemain pertama yang mengejutkan setelah kembali ke Bernabeu
Silva dipastikan akan pindah ke Madrid setelah negosiasi yang berlangsung cepat
Real Madrid telah mencapai kesepakatan untuk merekrut Silva dalam proses yang berlangsung sangat cepat. Menurut Fabrizio Romano, pembicaraan dimulai hanya 36 jam sebelum kesepakatan penuh tercapai antara klub, sang pemain, dan semua pihak yang terlibat. Gelandang yang akan meninggalkan Man City saat kontraknya berakhir pada akhir bulan ini itu kini siap memulai babak baru di Spanyol setelah menghabiskan beberapa tahun yang sukses di Etihad Stadium. Mourinho, yang baru-baru ini ditunjuk untuk masa jabatan keduanya di Santiago Bernabeu, dilaporkan mengidentifikasi Silva sebagai target prioritas.
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Romano mengonfirmasi kesepakatan tersebut, sementara Silva sebelumnya telah menanggapi spekulasi tersebut
Romano memberikan kabar terbaru mengenai transfer ini melalui X. Ia menulis: “Bernardo Silva ke Real Madrid, INILAH DIA! Kesepakatan telah tercapai dan kontrak telah disetujui. Kontrak berdurasi dua tahun plus opsi perpanjangan satu tahun; proses cepat yang digagas Madrid dimulai 36 jam lalu dan langsung ditutup. Mourinho menginginkan Bernardo, ia menyetujuinya, dan pembicaraan lanjutan yang diungkap hari ini telah 100% dikonfirmasi.”
Silva sebelumnya tetap tidak berkomitmen saat membahas spekulasi seputar masa depannya, terutama di tengah-tengah rumor yang mengaitkannya dengan Barcelona.
Dia berkata: “Apakah ini mimpi? Saya tidak akan menjawab itu karena saya tidak tahu di mana saya akan berakhir. [Barcelona] adalah salah satu opsi yang saya miliki, tetapi saya belum mengambil keputusan itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi.”
Madrid mengalahkan rivalnya
Keberhasilan Real Madrid dalam mendatangkan Silva dilaporkan menjadi kemenangan besar atas rival-rival domestiknya, Barcelona dan Atlético Madrid, yang keduanya sempat dikaitkan dengan gelandang tersebut. Kesepakatan ini juga patut diperhatikan karena Silva diperkirakan akan bergabung sebagai pemain bebas transfer setelah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di City. Dengan demikian, Madrid berhasil mendatangkan pemain berpengalaman di level tertinggi tanpa harus membayar biaya transfer.
Silva meninggalkan City setelah sembilan tahun di klub tersebut, di mana ia membantu meraih enam gelar Liga Premier dan satu trofi Liga Champions. Ia hengkang dengan 153 kontribusi gol dan reputasi sebagai salah satu gelandang paling berpengaruh di Liga Premier.
- Getty Images Sport
Fokus tetap tertuju pada tugas internasional
Pengumuman resmi kabarnya akan dilakukan setelah Piala Dunia 2026 berakhir. Silva berencana untuk tetap fokus pada tugas-tugas internasional Portugal sebelum memutuskan langkah selanjutnya dalam kariernya. Begitu hal ini dikonfirmasi, ia akan bergabung dengan proyek pembenahan tim yang dipimpin Mourinho di Bernabeu, di mana ekspektasi akan sangat tinggi terhadap salah satu gelandang paling berpengalaman dan berprestasi di Eropa.