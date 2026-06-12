Bernardo Silva menyetujui transfer ke Real Madrid, sementara Jose Mourinho semakin dekat untuk merekrut pemain pertama yang mengejutkan setelah kembali ke Bernabeu

Romano memberikan kabar terbaru mengenai transfer ini melalui X. Ia menulis: “Bernardo Silva ke Real Madrid, INILAH DIA! Kesepakatan telah tercapai dan kontrak telah disetujui. Kontrak berdurasi dua tahun plus opsi perpanjangan satu tahun; proses cepat yang digagas Madrid dimulai 36 jam lalu dan langsung ditutup. Mourinho menginginkan Bernardo, ia menyetujuinya, dan pembicaraan lanjutan yang diungkap hari ini telah 100% dikonfirmasi.”

Silva sebelumnya tetap tidak berkomitmen saat membahas spekulasi seputar masa depannya, terutama di tengah-tengah rumor yang mengaitkannya dengan Barcelona.

Dia berkata: “Apakah ini mimpi? Saya tidak akan menjawab itu karena saya tidak tahu di mana saya akan berakhir. [Barcelona] adalah salah satu opsi yang saya miliki, tetapi saya belum mengambil keputusan itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi.”



