Bernardo Silva menuju Real Madrid: bagaimana hal ini memengaruhi masa depan Brahim Diaz, Mastantuono, dan Nico Paz

Bukan Barcelona, bukan juga Atlético Madrid: masa depan Bernardo Silva mungkin ada di Real Madrid.





Berita ini datang seperti petir di siang bolong; menurut harian Spanyol As, di balik kebuntuan negosiasi dengan Barcelona dan AtleticoMadrid terdapat panggilan dari José Mourinho.





Perkembangan terkait mantan pemain Manchester City ini berpotensi memengaruhi situasi transfer lainnya yang sangat berkaitan dengan klub-klub papan atas Serie A.