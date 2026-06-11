Bernardo Silva menuju Real Madrid: bagaimana hal ini memengaruhi masa depan Brahim Diaz, Mastantuono, dan Nico Paz

Kondisi yang semakin padat di skuad ini sangat jelas, terutama dengan kemungkinan kembalinya Nico Paz dan Endrick, sehingga tak terhindarkan bahwa beberapa pemain harus meninggalkan Santiago Bernabéu dan Valdebebas pada musim panas nanti.
Sorotan tertuju pada Brahim Diaz, pemain asal Maroko yang pernah bermain di Italia dan memenangkan Scudetto bersama Milan, merupakan nama yang sudah lama menjadi incaran Juventus. Dia adalah profil yang sangat disukai oleh Luciano Spalletti dan tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Serie A, bahkan tidak gentar dengan prospek menonton Liga Champions berikutnya dari televisi.
Sejauh ini, ia masih menunggu untuk melihat apa yang dipikirkan Mourinho tentang dirinya, tetapi jika kedatangan Bernardo Silva terwujud, ruang geraknya akan semakin sempit, dan hal ini akan membuka peluang besar bagi Bianconeri, yang siap menempatkannya di lini tengah bersama Yildiz dan Conceiçao untuk meningkatkan level permainan.