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Bernardo Silva menuju Real Madrid: bagaimana hal ini memengaruhi masa depan Brahim Diaz, Mastantuono, dan Nico Paz

Real Madrid
B. Silva
B. Diaz
Transfers
Juventus
F. Mastantuono
N. Paz
Como
J. Mourinho

Pelatih asal Portugal itu bisa bergabung dengan Mourinho dan "membebaskan" para pemain yang diincar oleh klub-klub besar Italia.

Bukan Barcelona, bukan juga Atlético Madrid: masa depan Bernardo Silva mungkin ada di Real Madrid.


Berita ini datang seperti petir di siang bolong; menurut harian Spanyol As, di balik kebuntuan negosiasi dengan Barcelona dan AtleticoMadrid terdapat panggilan dari José Mourinho.


Perkembangan terkait mantan pemain Manchester City ini berpotensi memengaruhi situasi transfer lainnya yang sangat berkaitan dengan klub-klub papan atas Serie A.

  • "TIDAK" PERTAMA DARI REAL MADRID

    Bernardo Silva bukanlah nama baru bagi Real Madrid, karena seperti dilaporkan oleh As dua bulan lalu, agen terkenal Jorge Mendes telah menawarkan kepada Los Merengues sebuah paket bersama Mourinho: gelandang serang yang bisa didatangkan secara gratis, sementara sang pelatih masih terikat kontrak dengan Benfica namun sangat ingin kembali ke bangku cadangan Los Blancos.


    Awalnya Real menolaknya mengingat ketidakpastian mengenai masa depan klub, khususnya terkait pemilihan presiden, namun dengan kemenangan Florentino Perez dan penunjukan Mourinho sebagai pelatih, mereka kembali mengangkat kasus ini.

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  • DARI BARCELONA DAN ATLETICO KE REAL MADRID

    The Special One secara khusus mendorong kedatangan rekan senegaranya itu, yang sementara ini telah menunda tawaran yang datang dari Barcelona dan Atlético Madrid (dengan Juventus yang sudah mundur setelah gagal lolos ke Liga Champions).


    Dan begitu, jalur Real kembali menguat, yang kini sudah melesat menurut As. Kesepakatan transfer gratis ini bisa diselesaikan dalam beberapa hari ke depan dan hal ini membuka peluang bagi pertimbangan lain, karena kedatangan pemain Portugal tersebut bisa membuka pintu bagi hengkangnya pemain lain di lini tengah Real Madrid.

  • BRAHIM DIAZ

    Kondisi yang semakin padat di skuad ini sangat jelas, terutama dengan kemungkinan kembalinya Nico Paz dan Endrick, sehingga tak terhindarkan bahwa beberapa pemain harus meninggalkan Santiago Bernabéu dan Valdebebas pada musim panas nanti.


    Sorotan tertuju pada Brahim Diaz, pemain asal Maroko yang pernah bermain di Italia dan memenangkan Scudetto bersama Milan, merupakan nama yang sudah lama menjadi incaran Juventus. Dia adalah profil yang sangat disukai oleh Luciano Spalletti dan tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke Serie A, bahkan tidak gentar dengan prospek menonton Liga Champions berikutnya dari televisi.


    Sejauh ini, ia masih menunggu untuk melihat apa yang dipikirkan Mourinho tentang dirinya, tetapi jika kedatangan Bernardo Silva terwujud, ruang geraknya akan semakin sempit, dan hal ini akan membuka peluang besar bagi Bianconeri, yang siap menempatkannya di lini tengah bersama Yildiz dan Conceiçao untuk meningkatkan level permainan.

  • FRANCO MASTANTUONO

    Hal serupa terjadi pada Franco Mastantuono, yang bergabung ke Spanyol dari River Plate pada tahun 2025 dengan nilaitransfer sedikit di atas 63 juta euro, namun gagal meninggalkan jejak berarti pada musim pertamanya sebagai pemain Los Blancos, serta tidak menemukan chemistry yang baik dengan Xabi Alonso pada awalnya dan Alvaro Arbeloa kemudian.


    Real Madrid yakin dengan kualitasnya, tetapi tidak yakin bahwa ia siap untuk mendominasi Bernabeu dan karena itu tidak menutup kemungkinan untuk melepasnya pada musim panas nanti, mungkin dengan status pinjaman atau kesepakatan serupa dengan yang membawa Nico Paz ke Como dan yang akan menjamin Los Merengues tetap memegang kendali atas kontraknya.


    Dalam beberapa jam terakhir beredar kabar bahwa Mastantuono telah ditawarkan oleh Real Madrid kepadaJuventus, tanpa melupakan bahwa Como pundapat memanfaatkan hubungan baik yang telah dibangun dengan Casa Blanca dalam beberapa tahun terakhir untuk mengamankan pemain berusia 19 tahun tersebut (ia akan genap berusia 19 tahun pada 14 Agustus) dan mempercayakan pembinaannya kepada Cesc Fabregas.

  • NICO PAZ

    Terlebih lagi karena Como masih menunggu kejelasan mengenai nasib NicoPaz, atau lebih tepatnya menunggu pernyataan resmi dari Real Madrid terkait hal tersebut. Dari Madrid, semakin kuat dugaan bahwa pada akhirnya pemain asal Argentina itu akan kembali ke Real Madrid sebelum memutuskan masa depannya, karena di balik layar masih ada minat dari klub-klub papan atas dengan Inter berada di barisan terdepan (lihat juga pernyataan terbaru dari Javier Zanetti).


    Dalam hal ini, sulit untuk menduga bahwa kedatangan Bernardo Silva akan berdampak nyata; kedua situasi ini berjalan di jalur yang berbeda, dan kepergian Nico Paz tidak bergantung pada pemain asal Portugal tersebut.


    Kedua profil tersebut tidak saling bertentangan; justru, jika keduanya tetap bertahan (bersama pemain-pemain kunci lainnya seperti Arda Güler dan Jude Bellingham), hal itu akan memfasilitasi kepergian pemain lain seperti dua nama yang disebutkan sebelumnya atau pemain lain seperti Rodrygo (sulit, mengingat cedera yang dialaminya) atau pemain muda Cesar Palacios (yang dipantau oleh Como).