Bernardo Silva mencatatkan sejarah baru bagi Man City setelah menggeser David Silva dan menjadi pemain tersukses sepanjang masa di klub tersebut

Kemenangan di Turf Moor bukan sekadar tiga poin tambahan bagi tim asuhan Pep Guardiola; kemenangan itu menandai kemenangan ke-215 Bernardo Silva di Liga Premier. Dengan demikian, ia berhasil mengungguli mantan rekan setimnya, David Silva, yang sebelumnya memegang rekor dengan 214 kemenangan selama satu dekade legendarisnya di Etihad Stadium, sebagaimana dikonfirmasi oleh situs web resmi Manchester City.

Kenaikan Bernardo ke puncak daftar ini menjadi bukti ketahanan dan perannya yang penting sejak bergabung dari Monaco pada 2017. Pemain asal Portugal ini kini sendirian di puncak, diikuti oleh Silva asal Spanyol, sementara mantan kiper Ederson tetap menjadi satu-satunya pemain lain dalam sejarah klub yang telah melewati ambang 200 kemenangan dengan 205 kemenangan atas namanya.



