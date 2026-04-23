Getty Images
Diterjemahkan oleh
Bernardo Silva mencatatkan sejarah baru bagi Man City setelah menggeser David Silva dan menjadi pemain tersukses sepanjang masa di klub tersebut
Era baru dominasi
Kemenangan di Turf Moor bukan sekadar tiga poin tambahan bagi tim asuhan Pep Guardiola; kemenangan itu menandai kemenangan ke-215 Bernardo Silva di Liga Premier. Dengan demikian, ia berhasil mengungguli mantan rekan setimnya, David Silva, yang sebelumnya memegang rekor dengan 214 kemenangan selama satu dekade legendarisnya di Etihad Stadium, sebagaimana dikonfirmasi oleh situs web resmi Manchester City.
Kenaikan Bernardo ke puncak daftar ini menjadi bukti ketahanan dan perannya yang penting sejak bergabung dari Monaco pada 2017. Pemain asal Portugal ini kini sendirian di puncak, diikuti oleh Silva asal Spanyol, sementara mantan kiper Ederson tetap menjadi satu-satunya pemain lain dalam sejarah klub yang telah melewati ambang 200 kemenangan dengan 205 kemenangan atas namanya.
- AFP
Pemenang utama
Statistik di balik prestasi Silva sungguh mengesankan. Dari 453 penampilannya di semua kompetisi bersama City, 299 di antaranya terjadi di Liga Premier. Ini berarti pemain berusia 31 tahun tersebut telah memenangkan 72% dari total pertandingannya di kasta tertinggi sepak bola Inggris, sebuah rasio kemenangan yang menegaskan perannya sebagai pemain andalan Guardiola di lapangan.
Mendaki tangga lagu sepanjang masa
Malam itu menjadi malam perayaan ganda bagi kapten City, karena dalam laga melawan Burnley ia juga berhasil naik peringkat dalam daftar penampilan terbanyak sepanjang masa klub. Dengan tampil dalam pertandingan ke-453-nya, Bernardo berhasil mengungguli legenda dan duta klub Mike Summerbee untuk naik ke peringkat kedelapan dalam sejarah klub berdasarkan jumlah penampilan.
Sejak kedatangannya tujuh tahun lalu, tidak ada pemain yang tampil lebih sering untuk Manchester City daripada Bernardo. Kemampuan serba bisa dan etos kerjanya telah membuatnya bertahan lebih lama dan tampil lebih baik daripada banyak pemain lain, berkembang dari seorang sayap yang lincah menjadi gelandang tengah yang lengkap dan mampu mengendalikan ritme permainan tim.
- Getty Images Sport
Warisan trofi
Rekor kemenangan hanyalah salah satu aspek dari karier gemilang Silva di Manchester. Selama delapan musim bersama klub tersebut, ia telah mengoleksi 19 gelar bergengsi. Koleksi ini mencakup enam gelar Liga Premier, sebuah pencapaian yang menempatkannya dalam jajaran elit para pemenang paling berprestasi di kompetisi tersebut. Faktanya, hanya lima pemain dalam sejarah Liga Premier yang lebih sering mengangkat trofi tersebut daripada bintang asal Portugal ini.
Saat ini, ia menjadi pemain dengan gelar terbanyak di klub, sejajar dengan Kevin De Bruyne dan John Stones. Saat ia bersiap menghadapi bulan-bulan terakhirnya di Etihad, Silva tetap menjadi jantung tim yang mengejar lebih banyak trofi, yang membuatnya berpotensi meninggalkan Manchester sebagai pemenang paling efektif yang pernah dimiliki klub. Para penggemar City harus menunggu hingga akhir musim untuk merayakan kariernya secara penuh, namun tempatnya dalam buku sejarah kini sudah terjamin.