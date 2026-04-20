Bernardo Silva memuji Erling Haaland yang 'luar biasa' setelah kemenangan 'besar' Man City atas rival perebutan gelar, Arsenal

Meskipun Haaland menjadi sorotan berkat golnya, sang striker tak segan membalas pujian tersebut kepada kaptennya. Terlepas dari postur tubuh Silva yang lebih mungil dibandingkan sang pemain Norwegia, Haaland sangat terkesan dengan kontribusi defensif sang gelandang, termasuk sundulan krusialnya untuk menghalau umpan silang yang ditujukan kepada Viktor Gyokeres.

"Saya ingat umpan silang itu, saat dia menyundulnya keluar, saya bilang padanya dia seperti Cannavaro hari ini," canda Haaland. Penyerang itu menutupnya dengan pujian tulus atas konsistensi pemain internasional Portugal itu: "Saya tidak akan membuatnya jadi emosional, tapi Bernie, kamu benar-benar bagus seperti biasa."