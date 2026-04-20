Bernardo Silva memuji Erling Haaland yang 'luar biasa' setelah kemenangan 'besar' Man City atas rival perebutan gelar, Arsenal
Dominasi fisik Haaland menuai pujian
Pertandingan yang sangat dinanti-nantikan antara dua tim teratas liga ini ditandai oleh pertarungan individu yang sengit antara Haaland dan bek Arsenal, Gabriel Magalhaes. Haaland akhirnya keluar sebagai pemenang, berhasil mengalahkan pemain Brasil itu untuk mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-65 yang mengembalikan momentum perebutan gelar ke kubu biru Manchester. Berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, Silva langsung menyoroti usaha luar biasa yang ditunjukkan rekan setimnya. "Erling luar biasa hari ini, berjuang untuk setiap bola," kata Silva kepada Sky Sports. "Tidak mudah menghadapi dua bek tengah yang tangguh. Hari ini dia berjuang seperti binatang."
Perubahan besar dalam perebutan gelar juara
Hasil ini membawa tim asuhan Pep Guardiola hanya terpaut tiga poin dari The Gunners, namun yang terpenting, City masih memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Silva menyadari betapa pentingnya hasil ini, sambil mencatat betapa cepatnya prospek musim ini berubah bagi sang juara bertahan. "Sangat penting karena ini menempatkan kami pada posisi di mana jika kami memenangkan pertandingan yang belum dimainkan itu, kami akan memiliki poin yang sama. Dua minggu lalu, skenario ini tampak tidak mungkin terjadi. Saya senang kami bisa memiliki poin yang sama," jelas Silva. "Ini musim yang panjang. Banyak detail kecil yang tidak menguntungkan kami musim ini. Juga permainan yang kurang beruntung, kami melewatkan banyak peluang. Banyak pertandingan yang seharusnya kami menangkan. Hari ini segalanya berjalan sesuai keinginan kami. Saya sangat senang."
Saling menghormati di jajaran Pemerintah Kota
Meskipun Haaland menjadi sorotan berkat golnya, sang striker tak segan membalas pujian tersebut kepada kaptennya. Terlepas dari postur tubuh Silva yang lebih mungil dibandingkan sang pemain Norwegia, Haaland sangat terkesan dengan kontribusi defensif sang gelandang, termasuk sundulan krusialnya untuk menghalau umpan silang yang ditujukan kepada Viktor Gyokeres.
"Saya ingat umpan silang itu, saat dia menyundulnya keluar, saya bilang padanya dia seperti Cannavaro hari ini," canda Haaland. Penyerang itu menutupnya dengan pujian tulus atas konsistensi pemain internasional Portugal itu: "Saya tidak akan membuatnya jadi emosional, tapi Bernie, kamu benar-benar bagus seperti biasa."
- AFP
Menghadapi pertempuran Gabriel
Sore hari Haaland sama sekali tidak nyaman, karena Gabriel sering terlibat dalam bentrokan fisik dengan sang striker, bahkan pada satu titik kaos dalamnya robek. Ada juga insiden memanas di mana Gabriel tampak menggerakkan kepalanya ke arah Haaland, yang memicu perdebatan apakah sang bek seharusnya mendapat kartu merah. Menanggapi duel tersebut, Haaland berkata: "Saya rasa memang selalu seperti ini, banyak perkelahian dan hal-hal semacam itu. Terserah orang lain untuk memutuskan apakah saya memenangkan pertarungan itu atau tidak. Saya mencetak gol, jadi saya memenangkan pertarungan pada saat itu, itu adalah gol yang hebat, momen yang menentukan, dan kami menang."