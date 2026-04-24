Bernardo Silva ke Man Utd?! Mengapa transfer mengejutkan itu ‘takkan pernah terjadi’ saat legenda City bersiap menjadi pemain bebas transfer
Butt menampik kemungkinan perpindahan klub yang kontroversial bagi Silva
Silva telah mengukuhkan posisinya sebagai salah satu gelandang terbaik sepanjang masa di Liga Premier, namun kemungkinan dirinya pindah ke klub rival di Manchester telah ditutup rapat. Mantan gelandang Man Utd, Butt, meyakini bahwa meskipun setiap klub pasti bermimpi merekrut pemain berusia 31 tahun itu, kepindahannya ke Old Trafford tidak mungkin terjadi.
Meskipun Silva akan hengkang dengan status bebas transfer musim panas ini, Butt menegaskan bahwa loyalitas pemain internasional Portugal itu kepada City terlalu kuat. Silva telah memenangkan setiap trofi besar yang mungkin diraih di bawah asuhan Pep Guardiola, dan mantan bintang Class of '92 itu yakin sang playmaker tidak akan pernah mempertaruhkan warisannya di Etihad dengan bergabung bersama Setan Merah.
Bintang asal Portugal itu "terlalu menghormati" City
Dalam wawancara dengan Paddy Power, Butt memuji karakter dan kemampuan Silva, namun tetap bersikukuh bahwa kesepakatan itu takkan pernah terwujud. Ia menggambarkan gelandang City itu sebagai pesepakbola yang "fenomenal" yang akan menjadi tambahan sempurna bagi skuad mana pun — kecuali skuad United.
"Dia adalah pemain yang disukai semua orang," kata Butt. "Dia terlihat seperti rekan setim yang disukai semua orang. Dia adalah pesepakbola yang fenomenal, sangat fenomenal. Dia juga terlihat seperti orang yang sangat baik."
"Klub sepak bola mana pun di dunia yang menginginkan pemain seperti itu dalam skuad mereka, hal itu tidak akan pernah terjadi, terutama jika dia pindah ke Man Utd. Dia terlalu menghormati Man City untuk melakukan itu. Saya bahkan tidak yakin dia akan cocok dengan sistem permainan Man Utd. Dan dengan Bruno di posisinya, Anda tidak bisa memainkan keduanya dalam satu tim, bukan?"
Kesempatan emas yang terlewatkan oleh United terkait Stones terungkap
Pembahasan mengenai para pemain andalan City juga menyinggung nama John Stones, dengan Butt mengungkapkan bahwa United pernah gagal mendatangkan pemain internasional Inggris tersebut. Jauh sebelum Stones menjadi pilar pertahanan bagi Guardiola, Setan Merah sempat melakukan pembicaraan dengan bek tengah itu mengenai kepindahannya ke Theatre of Dreams.
"United sempat memiliki kesempatan untuk mendapatkan John sebelum ia bergabung dengan City, jauh sebelum saya bekerja di sana," jelasnya. "Kami berbicara dengannya mengenai bergabung dengan klub. Ia telah menjadi pemain fenomenal bagi Man City. Ia adalah salah satu pemain favorit saya untuk ditonton ketika ia dalam performa terbaiknya, bermain setiap pekan, dan masuk ke lini tengah. Ia adalah pesepakbola yang menyenangkan untuk ditonton."
"Sedikit mirip dengan tipe pemain seperti Rio Ferdinand. Dia lebih baik daripada Rio saat masuk ke lini tengah, tapi menurut saya Rio adalah bek yang lebih baik saat kembali ke pertahanan. Tapi sungguh pemain yang hebat. Dia memiliki karier yang fenomenal dan di mana pun dia pergi, dia akan sukses."
Silva mempertimbangkan berbagai opsi menjelang masa bursa transfer
Masa depan Silva tetap menjadi sorotan utama menjelang bursa transfer musim panas, dengan sejumlah klub papan atas Eropa terus memantau perkembangannya. Meskipun Manchester United tampaknya sudah tersingkir dari perburuan, gelandang tersebut sudah lama dikaitkan dengan kepindahan ke La Liga, dengan Barcelona dan Real Madrid sering disebut-sebut sebagai tujuan potensial. Bagi Setan Merah, fokus utama tetap pada pencarian gelandang yang dapat melengkapi Bruno Fernandes, bukan bersaing dengannya.