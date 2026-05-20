Bernardo Silva ke Atlético Madrid?! Diego Simeone berharap bisa memboyong legenda Manchester City itu ke La Liga setelah ia hengkang dari raksasa Liga Premier

Menurut laporan dari Marca, Diego Simeone tengah menghadapi kekosongan besar dalam skuadnya akibat hengkangnya Griezmann ke MLS. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Madrid telah mengidentifikasi Silva sebagai kandidat ideal untuk menggantikan peran pemain Prancis itu dan memimpin lini serang klub pada musim depan. Di usia 31 tahun, pemain internasional Portugal ini dipandang sebagai bintang yang sudah matang dan mampu mempertahankan daya saing klub di La Liga dan Eropa.

Rojiblancos siap menempatkan Silva sebagai pusat proyek mereka, menawarkan status bintang yang mungkin tidak bisa ia dapatkan di tempat lain. Meskipun kepergian Griezmann meninggalkan defisit yang signifikan dalam hal gol dan kepemimpinan, klub percaya bahwa pemain Manchester City ini memiliki kualitas dan pengalaman dalam pertandingan besar untuk memotivasi ruang ganti di bawah gaya manajemen Simeone yang menuntut.