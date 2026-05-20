Bernardo Silva ke Atlético Madrid?! Diego Simeone berharap bisa memboyong legenda Manchester City itu ke La Liga setelah ia hengkang dari raksasa Liga Premier
Calon pengganti yang menjanjikan untuk Griezmann
Menurut laporan dari Marca, Diego Simeone tengah menghadapi kekosongan besar dalam skuadnya akibat hengkangnya Griezmann ke MLS. Untuk mengisi kekosongan tersebut, Madrid telah mengidentifikasi Silva sebagai kandidat ideal untuk menggantikan peran pemain Prancis itu dan memimpin lini serang klub pada musim depan. Di usia 31 tahun, pemain internasional Portugal ini dipandang sebagai bintang yang sudah matang dan mampu mempertahankan daya saing klub di La Liga dan Eropa.
Rojiblancos siap menempatkan Silva sebagai pusat proyek mereka, menawarkan status bintang yang mungkin tidak bisa ia dapatkan di tempat lain. Meskipun kepergian Griezmann meninggalkan defisit yang signifikan dalam hal gol dan kepemimpinan, klub percaya bahwa pemain Manchester City ini memiliki kualitas dan pengalaman dalam pertandingan besar untuk memotivasi ruang ganti di bawah gaya manajemen Simeone yang menuntut.
Periode agen bebas memicu perebutan pemain di Eropa
Diwakili oleh Jorge Mendes, Silva akan menjadi salah satu pemain bebas transfer yang paling diminati di bursa saat ini. Setelah mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari Manchester usai sembilan tahun penuh gelar, ia kini menarik minat dari Barcelona—meski kabarnya mereka telah memutuskan untuk tidak merekrutnya—serta Chelsea, Juventus, dan AC Milan. Namun, Atletico sedang bekerja keras di belakang layar untuk meyakinkannya bahwa Metropolitano adalah destinasi terbaik untuk kontrak besar terakhir dalam kariernya.
Tidak adanya biaya transfer membuat kesepakatan ini sangat menarik bagi petinggi Atleti, yang sebelumnya menjajaki langkah serupa untuk Julian Brandt. Keserbagunaan Silva adalah nilai jual utamanya; ia sama nyamannya bermain di kedua sayap, sebagai playmaker tengah, atau bahkan sebagai striker kedua. Rekornya dengan 77 gol dan 76 assist dalam hampir 459 penampilan untuk City menggarisbawahi kontribusi elit yang akan ia bawa ke Madrid.
Simeone mencari seorang pemimpin alami
Selain kehebatan teknisnya, Simeone dilaporkan terkesan dengan etos kerja dan kecerdasan taktis Silva. Sifat-sifat inilah yang membantunya menjadi pilar utama dalam revolusi taktis Pep Guardiola di Liga Premier. Strategi Atletico adalah menjadikannya sebagai ikon tak terbantahkan tim, sebuah peran yang mungkin lebih sulit diraih di Barcelona di tengah munculnya talenta-talenta muda seperti Lamine Yamal.
Raksasa Italia, Juventus dan Milan, juga gencar mengejar tanda tangannya saat mereka berupaya membangun kembali tim setelah musim domestik yang mengecewakan. Namun demikian, daya tarik untuk kembali ke Semenanjung Iberia dan bersaing memperebutkan gelar-gelar besar di Spanyol dapat memberikan keunggulan signifikan bagi Rojiblancos dalam negosiasi, saat Silva bersiap untuk bab terakhirnya di level tertinggi.
Perpisahan yang mengharukan di Etihad
Silva saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan terakhirnya bersama City, yang hasil imbangnya melawan Bournemouth memastikan posisi kedua di Liga Premier setelah Arsenal memastikan gelar juara, sebelum mengalihkan fokusnya ke Piala Dunia bersama Portugal. Ia telah menyampaikan niatnya dengan jelas kepada para pendukung setia City melalui pesan yang menyentuh di media sosial. "Klub ini telah memberi saya lebih dari yang pernah saya bayangkan," katanya, merenungkan masa baktinya yang mencakup enam gelar Liga Premier dan gelar Liga Champions yang telah lama dinanti pada tahun 2023.