Saliba mengakui bahwa mendapatkan kesempatan di klub papan atas Eropa telah menjadi ambisi seumur hidupnya sejak memulai perjalanan profesionalnya. Dengan Villarreal bersaing di kompetisi antarklub elite Eropa, gelandang itu sangat ingin menguji dirinya di panggung terbesar bersama skuad dan staf pelatih yang bertalenta.

"Sejak saya memulai karier, saya berjuang untuk mendapatkan kesempatan seperti ini, untuk bergabung dengan klub besar seperti ini," kata Saliba. "Bermain di Liga Champions adalah impian setiap pemain. Ini sangat menggembirakan. Saya benar-benar menantikannya. Bermain untuk Villarreal adalah langkah besar dalam karier saya."