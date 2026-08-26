Getty Images Sport
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'Bermain di Liga Champions adalah sebuah mimpi' - gelandang Kanada Nathan Saliba merampungkan transfer lima tahun ke Villarreal
Langkah besar dalam karier
Villarreal secara resmi telah merampungkan perekrutan pemain internasional Kanada Nathan Saliba dari RSC Anderlecht dengan kontrak lima tahun hingga Juni 2031. Gelandang berusia 22 tahun itu tiba di klub Castellón tersebut dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar €15 juta setelah mencatatkan 50 penampilan dan mencetak lima gol untuk tim Belgia itu. Saliba mengungkapkan kegembiraannya dalam presentasi resminya, seraya menyoroti bahwa bergabung dengan Villarreal merupakan lompatan besar dalam karier profesionalnya.
- AFP
Mengejar mimpi Liga Champions
Saliba mengakui bahwa mendapatkan kesempatan di klub papan atas Eropa telah menjadi ambisi seumur hidupnya sejak memulai perjalanan profesionalnya. Dengan Villarreal bersaing di kompetisi antarklub elite Eropa, gelandang itu sangat ingin menguji dirinya di panggung terbesar bersama skuad dan staf pelatih yang bertalenta.
"Sejak saya memulai karier, saya berjuang untuk mendapatkan kesempatan seperti ini, untuk bergabung dengan klub besar seperti ini," kata Saliba. "Bermain di Liga Champions adalah impian setiap pemain. Ini sangat menggembirakan. Saya benar-benar menantikannya. Bermain untuk Villarreal adalah langkah besar dalam karier saya."
Mengikuti jejak rekan senegara
Pemain internasional muda Kanada itu tidak akan sendirian di Spanyol, karena ia akan bergabung dengan rekan setimnya di tim nasional, Tajon Buchanan dan Tani Oluwaseyi, dalam susunan Villarreal. Saliba mencatat bahwa sesama kompatriotnya itu berbicara sangat positif tentang klub, kota, dan proyek menarik di bawah manajer Iñigo Pérez. Ia juga menyoroti makna yang lebih luas dari talenta Kanada dan MLS yang mampu menembus liga-liga besar Eropa sebagai bukti perkembangan pembinaan usia muda di tanah airnya.
- Getty Images Sport
Siap untuk tantangan berikutnya
Setelah menyelesaikan sesi latihan pertamanya bersama rekan-rekan setim barunya, Saliba sudah mulai beradaptasi dengan tuntutan fisik dan taktis di lingkungan barunya. Dikenal lewat gaya bermain agresif dari kotak penalti ke kotak penalti, kemampuan memecah lini lewat umpan, serta keinginan untuk berkontribusi dengan gol dan assist, ia menargetkan diri menjadi figur kunci di bawah Pérez. Saat Villarreal bersiap menghadapi laga-laga mendatang, Saliba sepenuhnya fokus untuk memberikan dampak instan di La Liga.
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