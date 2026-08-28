Setelah libur musim panas yang panjang dan periode refleksi yang mendalam, gelandang veteran Leon Goretzka mempertimbangkan pilihannya dengan saksama sebelum menentukan destinasi berikutnya. Pemain berusia 31 tahun itu mengakui bahwa menemukan proyek olahraga yang tepat membutuhkan waktu setelah kebersamaannya yang panjang dengan Bayern Munich berakhir. Namun, percakapan dengan staf pelatih dan ambisi klub yang jelas dengan cepat meyakinkannya bahwa Aston Villa adalah pilihan yang sempurna.

"Rasanya sangat menyenangkan bisa meneken kontrak di sini," kata Goretzka kepada VillaTV. "Ini adalah proses untuk mengetahui apa yang benar-benar saya inginkan, dan di sini saya punya perasaan yang sangat bagus sejak momen pertama dan sekarang saya benar-benar senang berada di sini."