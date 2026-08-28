Sven Simon
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'Bermain dalam laga-laga besar seperti ini setiap beberapa hari' - Leon Goretzka menjelaskan mengapa ia menukar Bundesliga dengan Premier League
Menimbang langkah karier berikutnya
Setelah libur musim panas yang panjang dan periode refleksi yang mendalam, gelandang veteran Leon Goretzka mempertimbangkan pilihannya dengan saksama sebelum menentukan destinasi berikutnya. Pemain berusia 31 tahun itu mengakui bahwa menemukan proyek olahraga yang tepat membutuhkan waktu setelah kebersamaannya yang panjang dengan Bayern Munich berakhir. Namun, percakapan dengan staf pelatih dan ambisi klub yang jelas dengan cepat meyakinkannya bahwa Aston Villa adalah pilihan yang sempurna.
"Rasanya sangat menyenangkan bisa meneken kontrak di sini," kata Goretzka kepada VillaTV. "Ini adalah proses untuk mengetahui apa yang benar-benar saya inginkan, dan di sini saya punya perasaan yang sangat bagus sejak momen pertama dan sekarang saya benar-benar senang berada di sini."
- Getty Images Sport
Mengejar malam-malam Liga Champions di Inggris
Setelah merasakan kompetisi antarklub elite Eropa secara luas sepanjang kariernya, Goretzka ingin menghadirkan kembali malam-malam magis itu dalam balutan claret and blue. Gelandang Jerman itu mengingat atmosfer yang ganas dan penuh energi yang ia hadapi saat mengunjungi Villa Park bersama Bayern Munich pada Oktober 2024. Alih-alih merasa terintimidasi, atmosfer tak terlupakan itu justru meninggalkan kesan mendalam yang pada akhirnya menariknya ke klub Premier League tersebut.
"Saya ingat itu adalah atmosfer yang benar-benar spesial dan energi yang gila di stadion," kenang Goretzka. "Bagi kami bersama Bayern itu bukan pengalaman terbaik yang pernah kami alami, bagi kalian mungkin itu salah satu yang terbaik, jadi saya benar-benar menantikan untuk merasakan malam-malam seperti ini lagi."
Menikmati kerasnya Premier League
Salah satu faktor pendorong terbesar di balik kepindahan Goretzka ke Inggris adalah ketatnya persaingan dan seringnya laga papan atas di seluruh kompetisi. Gelandang itu menilai bahwa berbeda dengan Bundesliga, di mana laga-laga besar relatif jarang, kasta tertinggi Inggris menuntut kesiapan fisik dan mental pada level puncak setiap beberapa hari. Ini adalah tantangan berat yang ia nikmati saat bersiap beradaptasi dengan budaya sepakbola yang benar-benar baru.
"Jelas bagi saya ini liga baru," kata Goretzka. "Saya benar-benar tidak sabar memainkan pertandingan-pertandingan besar seperti ini setiap beberapa hari, dan ini mungkin perbedaan terbesar dengan Bundesliga di mana Anda hanya memiliki beberapa pertandingan hebat melawan lawan-lawan besar."
- Pro Sports Images
Naik kelas untuk kampanye transisi
Saat Aston Villa menjalani periode perombakan skuad setelah kepergian sejumlah pemain penting, Goretzka siap memikul tanggung jawab besar. Pemain berpengalaman itu ingin menyalurkan latar belakangnya selama bertahun-tahun di level elite untuk membimbing tim melewati jadwal yang menuntut. Dengan skuad yang sepenuhnya fokus menampilkan performa kuat untuk para suporter, Goretzka siap membantu klub memenuhi target kompetitifnya musim ini.
"Jelas saya ingin membantu tim mencapai target mereka dan membawa pengalaman yang saya miliki sepanjang karier saya sendiri," pungkas Goretzka. "Mari jalani musim yang bagus."
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