Berkat klausul khusus dalam kontrak barunya, Nico Schlotterbeck masih bisa pindah klub pada musim panas mendatang

Sky Sport sebelumnya melaporkan bahwa Bayern München juga tertarik pada bek berusia 26 tahun tersebut, namun tidak termasuk di antara klub-klub yang dapat mengaktifkan klausul pelepasan pemain asal Jerman itu pada musim panas ini.

Jumat pekan lalu, Schlotterbeck memperpanjang kontraknya selama empat tahun, hingga pertengahan 2031. Namun, bek tengah tersebut dilaporkan telah memaksakan klausul pelepasan dalam perpanjangan kontrak tersebut yang dapat diaktifkan setelah Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Klub-klub yang memenuhi syarat untuk klausul tersebut adalah Liverpool, Real Madrid, dan sebuah klub yang belum disebutkan namanya. Baik bagi Liverpool maupun Real Madrid, penguatan lini belakang pada musim panas ini sangatlah diinginkan. Di Anfield, Ibrahima Konaté masih harus memperpanjang kontraknya yang akan berakhir, sementara masa depan Virgil van Dijk sama sekali tidak pasti. Di Real Madrid, Antonio Rüdiger dan David Alaba juga berada di tahun terakhir kontrak mereka. Riwayat cedera Éder Militão juga telah menimbulkan keraguan tambahan.