Menurut Sport Bild, masih ada kemungkinan Nico Schlotterbeck akan hengkang dari Borussia Dortmund pada musim panas ini. Pasalnya, sang bek telah memasukkan klausul pelepasan dalam kontrak barunya, yang hanya dapat diaktifkan oleh tiga klub.
Berkat klausul khusus dalam kontrak barunya, Nico Schlotterbeck masih bisa pindah klub pada musim panas mendatang
Sky Sport sebelumnya melaporkan bahwa Bayern München juga tertarik pada bek berusia 26 tahun tersebut, namun tidak termasuk di antara klub-klub yang dapat mengaktifkan klausul pelepasan pemain asal Jerman itu pada musim panas ini.
Jumat pekan lalu, Schlotterbeck memperpanjang kontraknya selama empat tahun, hingga pertengahan 2031. Namun, bek tengah tersebut dilaporkan telah memaksakan klausul pelepasan dalam perpanjangan kontrak tersebut yang dapat diaktifkan setelah Piala Dunia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
Klub-klub yang memenuhi syarat untuk klausul tersebut adalah Liverpool, Real Madrid, dan sebuah klub yang belum disebutkan namanya. Baik bagi Liverpool maupun Real Madrid, penguatan lini belakang pada musim panas ini sangatlah diinginkan. Di Anfield, Ibrahima Konaté masih harus memperpanjang kontraknya yang akan berakhir, sementara masa depan Virgil van Dijk sama sekali tidak pasti. Di Real Madrid, Antonio Rüdiger dan David Alaba juga berada di tahun terakhir kontrak mereka. Riwayat cedera Éder Militão juga telah menimbulkan keraguan tambahan.
Menurut Sport Bild, klausul pelepasan Schlotterbeck tidak berlaku selama seluruh periode transfer. Kabarnya, klausul tersebut hanya berlaku hingga pertengahan Juli. Klub-klub yang ingin mengaktifkan klausul tersebut harus mengambil keputusan sebelum waktu itu. Namun, Ruhr Nachrichten mengklaim bahwa klausul tersebut tetap berlaku hingga dimulainya Bundesliga pada akhir Agustus, dan sumber-sumber menyebutkan nilai transfer sekitar 50 hingga 60 juta euro. Jika batas waktu memang jatuh pada pertengahan Juli, Dortmund tidak memiliki banyak waktu lagi untuk mendatangkan penggantinya.
Sejak bergabung dari Freiburg, Schlotterbeck telah tampil dalam 156 pertandingan untuk Die Schwarzgelben. Dalam pertandingan-pertandingan tersebut, ia mencetak sepuluh gol dan memberikan delapan belas assist. Musim ini pun, sang bek kembali memainkan peran penting di lini pertahanan tengah. Sejauh ini, ia telah tampil dalam 32 pertandingan dan mencetak empat gol. Dengan lima putaran tersisa di Bundesliga, Dortmund tampaknya sudah memastikan posisi kedua. Klub populer Jerman ini mengumpulkan 64 poin, jauh di belakang pemuncak klasemen Bayern (76), sementara selisih dengan VfB Stuttgart di posisi ketiga mencapai delapan poin.