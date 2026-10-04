Bek Barcelona Kounde menghadapi awal yang menantang pada musim ini, karena ia kerap masuk daftar pemain cadangan oleh Hansi Flick. Sementara beberapa pemain mungkin akan mengungkapkan frustrasi atas menurunnya status mereka, pemain berusia 27 tahun itu mengambil pendekatan yang sangat jujur terhadap situasinya. Berbicara menjelang laga Nations League Prancis melawan Belgia, Kounde menolak mencari-cari alasan atas peran pinggirannya di level klub, dan justru menunjuk kurangnya konsistensinya sendiri pada musim lalu sebagai penyebab.

'Itu adalah keputusan pelatih saya. Saya merasa sangat baik secara fisik. Saya tidak mengalami cedera apa pun. Jika waktu bermain saya lebih sedikit, itu disebabkan musim lalu ketika saya tampil jauh di bawah standar saya,' aku Kounde, seperti dikutip oleh Mundo Deportivo. Mantan pemain Sevilla itu tampak siap menerima perjuangan untuk merebut kembali peran sebagai starter, dengan memandang persaingan dari Garcia sebagai rintangan yang perlu dihadapi. 'Itu adalah konsekuensi dan tantangan yang saya terima dengan senang hati. Saya harus bekerja, yang memang biasanya saya lakukan. Semua bergantung pada saya untuk mengembalikan performa terbaik. Saya tahu bahwa ketika saya berada dalam kondisi terbaik, saya akan mendapatkan waktu bermain.'