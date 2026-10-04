AFP
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Berjuang untuk tempatnya! Jules Kounde bertekad merebut kembali tempatnya di Barcelona dari Eric Garcia saat bek sayap itu bereaksi atas kedatangan Zidane ke timnas Prancis
Kounde menerima tanggung jawab atas pencadangannya oleh Barcelona
Bek Barcelona Kounde menghadapi awal yang menantang pada musim ini, karena ia kerap masuk daftar pemain cadangan oleh Hansi Flick. Sementara beberapa pemain mungkin akan mengungkapkan frustrasi atas menurunnya status mereka, pemain berusia 27 tahun itu mengambil pendekatan yang sangat jujur terhadap situasinya. Berbicara menjelang laga Nations League Prancis melawan Belgia, Kounde menolak mencari-cari alasan atas peran pinggirannya di level klub, dan justru menunjuk kurangnya konsistensinya sendiri pada musim lalu sebagai penyebab.
'Itu adalah keputusan pelatih saya. Saya merasa sangat baik secara fisik. Saya tidak mengalami cedera apa pun. Jika waktu bermain saya lebih sedikit, itu disebabkan musim lalu ketika saya tampil jauh di bawah standar saya,' aku Kounde, seperti dikutip oleh Mundo Deportivo. Mantan pemain Sevilla itu tampak siap menerima perjuangan untuk merebut kembali peran sebagai starter, dengan memandang persaingan dari Garcia sebagai rintangan yang perlu dihadapi. 'Itu adalah konsekuensi dan tantangan yang saya terima dengan senang hati. Saya harus bekerja, yang memang biasanya saya lakukan. Semua bergantung pada saya untuk mengembalikan performa terbaik. Saya tahu bahwa ketika saya berada dalam kondisi terbaik, saya akan mendapatkan waktu bermain.'
- AFP
Beradaptasi dengan kehidupan di bawah Zinedine Zidane
Kesulitan sang bek di level klub bertepatan dengan periode transisi besar di panggung internasional. Setelah kepergian pelatih jangka panjang Didier Deschamps, Prancis memasuki era baru di bawah arahan legenda Real Madrid Zinedine Zidane. Meski Kounde merupakan sosok inti pada rezim sebelumnya, posisinya di bawah Zidane terbilang cukup fluktuatif. Setelah menjadi starter dan bermain penuh 90 menit dalam debut Zidane melawan Turkiye pada September, Kounde secara mencolok tidak masuk susunan pemain pada laga-laga berikutnya melawan Belgia dan Italia.
Terlepas dari ketidakpastian soal tempatnya di starting XI, Kounde terkesan dengan dampak awal yang diberikan pemenang Piala Dunia 1998 itu. Ia menggambarkan Zidane sebagai pelatih yang mengutamakan komunikasi dan agresivitas taktik. "Dia adalah pelatih yang sangat dekat dengan para pemainnya, yang suka berbicara baik di dalam maupun di luar lapangan, sama seperti staf kepelatihannya. Semua orang bersedia memberikan saran untuk mencoba berkembang. Saya tidak suka membandingkan, tetapi pelatih berusaha agar kami menjadi tim yang agresif," jelas sang bek dalam konferensi persnya.
Pergeseran taktis dalam peran bek sayap
Di luar pemilihan tim, Kounde juga sedang beradaptasi dengan tuntutan taktik spesifik yang dibebankan kepadanya oleh Zidane saat Prancis melanjutkan kampanye mereka di Nations League. Prancis saat ini berada di puncak grup mereka dengan tujuh poin, setelah meraih dua kemenangan tandang beruntun 1-0 atas Turkiye dan Belgia, sebelum ditahan imbang 1-1 di kandang oleh Italia pada laga terakhir. Prancis unggul atas Belgia di posisi kedua (enam poin), Italia di posisi ketiga (empat poin), dan Turkiye di dasar klasemen, yang masih belum meraih poin.
"Saya tidak tahu apakah ada perubahan radikal, tetapi itu sejalan dengan keinginan kolektif pelatih untuk menguasai permainan, terutama saat menguasai bola," ujar Kounde. "Itu adalah salah satu area di mana saya masih punya banyak ruang untuk berkembang, agar tidak terlalu tidak efisien. Saya juga bisa lebih direct. Selain itu, dia meminta saya ikut membantu serangan ketika saya bisa, tetapi itu bukan hal baru."
- AFP
Jalan kembali ke starting XI
Dengan laga krusial UEFA Nations League melawan Belgia di Saint-Denis yang sudah di depan mata, Kounde berambisi membuktikan bahwa ia tetap menjadi aset penting bagi Prancis. Penampilan kuat di panggung internasional bisa menjadi katalis yang tepat untuk membalikkan situasinya di klub di bawah Flick.
Memang, potensi dorongan di level internasional itu datang pada momen yang krusial, mengingat minimnya waktu bermain yang ia dapatkan di Catalunya. Bek asal Prancis itu dibiarkan sebagai pemain cadangan yang tidak dimainkan dalam tiga laga terakhir Barcelona di La Liga, setelah sebelumnya hanya tampil selama 10 menit dalam dua pertandingan pembuka liga mereka. Secara keseluruhan, Kounde baru mencatatkan lima penampilan di semua kompetisi untuk raksasa Catalunya itu pada musim ini.
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