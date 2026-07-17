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Lionel Messi GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

‘Berjuang sepenuh hati’ - Bagaimana keyakinan tak tergoyahkan Lionel Messi dan tim Argentina membawa mereka melewati berbagai rintangan dan melaju ke final Piala Dunia melawan Spanyol

FEATURES
Analysis
Spain vs Argentina
Spain
Argentina
World Cup
England
L. Messi

Kebangkitan Argentina saat melawan Inggris menunjukkan betapa besarnya keyakinan yang tertuju pada Lionel Messi. Kini, Spanyol menjadi penghalang antara juara bertahan dan gelar Piala Dunia kedua berturut-turut yang bersejarah.

ATLANTA -- Sebagian besar penonton yang hadir tidak menyaksikan momen yang kelak menjadi gambar ikonik dari kemenangan Argentina atas Inggris.

Tertinggal satu gol dan terlibat dalam duel verbal dengan Jude Bellingham, Lionel Messi membuat ekspresi wajah yang, beberapa jam setelah pertandingan, menjadi bagian dari meme sekaligus langsung masuk ke dalam sejarah Piala Dunia. Pesannya jelas: “Pertandingan masih berlanjut.” Sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka.

Beberapa orang akan menyebutnya sebagai titik balik. Kenyataannya, itu bukanlah titik balik, setidaknya tidak hanya itu saja. Argentina tidak membutuhkan Bellingham untuk memberikan motivasi atau membantu mereka menemukan keyakinan. Mereka sudah memilikinya, dan mereka telah menunjukkannya sepanjang musim panas ini.

Itulah mengapa pusat kota Atlanta dipenuhi warna biru dan putih, dengan pendukung Argentina dua kali lipat lebih banyak daripada pendukung Inggris. Itulah mengapa nyanyian mereka begitu keras hingga mengalahkan lagu “God Save the King.” Itulah mengapa lagu-lagu tersebut kali ini terasa sedikit kurang seperti mimpi dan lebih seperti prediksi.

Itulah juga mengapa Argentina berhasil mengatasi berbagai rintangan yang telah mewarnai perjalanan mereka di Piala Dunia ini. Saat dihadapkan pada rintangan terbaru, Messi hanya mengernyit sebentar, lalu melanjutkan permainan dan mengubah jalannya pertandingan.

Keyakinan yang sama kini berlanjut ke hari Minggu. Spanyol akan menghadirkan tantangan yang sangat berbeda dibandingkan Inggris, tetapi Argentina akan memasuki final Piala Dunia dengan keyakinan bahwa, dengan Messi dan pasukan di sekelilingnya, tidak ada pertandingan yang mustahil bagi mereka.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ‘Kebahagiaan yang istimewa’

    Itulah yang terjadi ketika kamu memiliki talenta elit seperti Messi. Namun, seperti yang telah dipelajari Argentina beberapa kali di awal kariernya, Messi sendirian saja tidak cukup.

    Pertandingan hari Rabu melawan Inggris menunjukkan bahwa Messi tidak lagi sendirian. Dia memiliki pasukan pendukung di belakangnya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Bukan hanya kualitas semata yang telah membawa Argentina ke final Piala Dunia lagi. Itu adalah keyakinan, dan keyakinan itu cukup nyata untuk dirasakan.

    Beberapa jam menjelang kick-off, tidak sulit menemukan para pendukung Argentina. Sebelum Anda melihat mereka, Anda sudah mendengar suara mereka. Yang terpenting, Anda bisa merasakan kehadiran mereka.

    Berbelok di sudut jalan, Anda akan menemukan sekelompok orang, setengah bertelanjang dada dan setengah mengenakan jersey Messi, menyanyikan lagu tentang kemenangan mereka yang akan datang atas “Inglaterra.” Lagu kebangsaan kedua negara menjadi tontonan tersendiri. Lagu kebangsaan Argentina dinyanyikan dengan penuh semangat. Sementara itu, lagu kebangsaan Inggris tenggelam oleh sorakan para pendukung Argentina.

    “Kami mengalami sesuatu yang istimewa—kami bisa merasakannya sejak lagu kebangsaan,” kata Messi. “Para penggemar sangat menginginkan kemenangan ini lebih dari yang lain karena arti pentingnya menghadapi Inggris di semifinal dan mencapai final Piala Dunia lagi.

    “Saya tahu betapa bahagianya orang-orang di Argentina. Ibu dan keluarga saya mengirimkan foto-foto orang-orang yang sedang merayakan. Saya sangat bangga dan bahagia bisa memberikan kegembiraan istimewa ini kepada rakyat Argentina.”

    Spanyol mungkin tidak memiliki beban sejarah sebesar Inggris, tetapi pertandingan hari Minggu akan menjadi ujian sepak bola yang lebih berat. Para pendukung Argentina bisa memberikan semangat. Melawan tim Spanyol yang dibangun untuk mengendalikan permainan, para pemain harus mengubahnya menjadi kesabaran dan ketepatan.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    “Tak ada yang mau kalah”

    Bagi siapa pun yang memahami sejarahnya, pertandingan ini bersifat pribadi. Itulah sebabnya kata-kata “Falklands” dan “Malvinas” menjadi bagian tak terpisahkan dari suasana menjelang pertandingan. Mengingat momennya, semifinal ini memang tak perlu nuansa politik untuk terasa begitu besar, namun hal itu justru menambah kedalaman makna.

    “Tak ada pemain Argentina yang ingin kalah dalam pertandingan ini,” kata Messi. “Sungguh luar biasa bagaimana Piala Dunia ini berlangsung, mengingat arti penting semifinal melawan Inggris ini. Tak ada yang ingin kalah hari ini.”

    Emosi itu terlihat jelas dalam spanduk yang diangkat para pemain Argentina saat merayakan kemenangan setelah peluit akhir dibunyikan: “Las Malvinas son Argentinas.”

    Bagi yang tidak familiar dengan sejarahnya, “Las Malvinas” adalah nama yang digunakan Argentina untuk Kepulauan Falkland, sebuah wilayah seberang laut Britania di Samudra Atlantik Selatan yang juga diklaim oleh Argentina. Kedua negara terlibat dalam perang selama 74 hari atas kepulauan tersebut pada tahun 1982 yang menewaskan lebih dari 900 orang, sementara penduduk Kepulauan Falkland pada tahun 2013 memilih secara telak untuk tetap menjadi wilayah seberang laut Britania. Spanduk tersebut kemudian menuai kritik dari pemerintah Inggris dan desakan agar FIFA mengambil tindakan, sehingga Argentina berisiko menghadapi sanksi menjelang final hari Minggu. Namun, itu jauh dari satu-satunya spanduk yang dipajang.

    Gambar Diego Maradona terpampang di atas kerumunan penonton. Begitu pula dengan gambar Messi, yang posisinya di samping Maradona dalam sepak bola Argentina tak perlu diragukan lagi. Dan sekali lagi, Messi-lah yang menjadi perwujudan nyata keyakinan Argentina. Sekali lagi, dialah yang membuat perbedaan.

    Pertandingan final akan membutuhkan sesuatu yang berbeda. Spanyol tidak akan membawa beban sejarah seperti yang dialami Inggris, dan Argentina tidak bisa berasumsi bahwa Spanyol akan mundur untuk mempertahankan keunggulan seperti yang dilakukan Inggris. Jika semifinal didorong oleh amarah, final mungkin akan ditentukan oleh pengendalian diri.

    Hal itu membuat periode awal pertandingan menjadi sangat penting. Argentina berhasil bangkit setelah tertinggal pada Rabu lalu, tetapi kebobolan lebih dulu dari tim Spanyol yang mampu menguasai bola dan mengatur tempo akan menghadirkan masalah yang sama sekali berbeda.

  • imago-sport-1080114956.jpgBildbyran

    Segala hal tentang La Albiceleste

    Ketika para pemain Argentina berbicara tentang bermain demi Messi, mudah saja menganggap pernyataan itu sekadar basa-basi. Kenyataannya, hal itu sangat, sangat nyata. Bagi orang-orang di sekitarnya, Messi lebih dari sekadar rekan setim. Hal yang sama juga berlaku bagi para pendukung.

    Itulah sebabnya, bahkan ketika Argentina tertinggal, para penggemar mereka tetap bersorak dengan lantang. Tidak ada kepanikan, sama seperti saat melawan Cape Verde, Mesir, atau Swiss. Mengapa harus panik ketika Anda memiliki Messi?

    Pertanyaan ini tetap layak diajukan bahkan setelah pertandingan Rabu lalu. Justru Inggris-lah yang panik, mundur ke dalam pertahanan untuk melindungi keunggulan mereka. Mereka terlalu lama bermain bertahan melawan tim yang terlalu berbahaya. Tidak mengherankan jika mereka akhirnya menyerah.

    Enzo Fernández mencetak gol penyama kedudukan, tetapi Messi-lah yang memicu semuanya. Bintang Inter Miami itu menggerakkan serangan Argentina, memberikan umpan kepada Fernández sebelum mengirimkan umpan silang yang disundul oleh Lautaro Martínez menjadi gol penentu kemenangan.

    Lebih dari segalanya, keyakinan pada Messi-lah yang memacu Argentina. Saat dia berada di lapangan, segalanya terasa mungkin. Begitulah rasanya pada Rabu malam.

    “Saya sudah mempersiapkan diri dan berlatih selama setahun ini, dan saya tahu saya akan memberikan segalanya untuk berada dalam kondisi terbaik,” kata Messi. “Saat ini, saya hanya ingin menikmati momen ini. Saya tidak membicarakan Piala Dunia terakhir saya atau hal-hal semacam itu. Tim ini selalu memberikan segalanya dan tidak berhutang apa pun kepada siapa pun.

    “Tim ini tidak pernah berhenti berusaha. Kami turun ke lapangan untuk memenangkannya dengan permainan sepak bola dan tekad kami, dan kini kami kembali berada di final Piala Dunia.”

    Bagi Spanyol, tugasnya jelas meski tidak mudah: mencegah Messi mendapatkan waktu dan ruang yang pada akhirnya diberikan Inggris kepadanya. Bagi Argentina, pertandingan hari Minggu ini tidak bisa sekadar menjadi ajang menunggu kapten mereka menciptakan keajaiban. Para pemain pendukung harus membuat Spanyol kesulitan sehingga mereka tidak bisa hanya fokus pada Messi.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Satu langkah lagi

    Tak berlebihan jika mengatakan betapa pentingnya final hari Minggu ini. Bagi Argentina, ini adalah kesempatan untuk menjadi negara pertama sejak Brasil pada 1962 yang berhasil mempertahankan gelar Piala Dunia. Bagi Spanyol, ini adalah peluang untuk membangun warisan baru melalui tim dan identitas yang seolah-olah diciptakan khusus untuk momen ini.

    Bagi Messi, ini adalah kesempatan lain untuk mencatatkan sejarah — lapisan keabadian lain bagi seorang pemain yang sudah dianggap abadi. Pada tahun 2022, ia menyamai prestasi Maradona dengan membawa Piala Dunia ke Argentina. Pada hari Minggu, ia bisa melakukan sesuatu yang bahkan Maradona pun tidak pernah lakukan, yaitu mengangkat trofi itu untuk kedua kalinya.

    “Diego benar-benar hebat,” kata Messi. “Saya tidak pernah ingin membandingkan diri saya dengannya. Sejauh yang saya ketahui, dia adalah yang terhebat di antara mereka semua.

    “Kami berbagi beberapa momen indah. Pada tahun 2010, di Piala Dunia, ia tampil gemilang. Kami membicarakan lawan-lawan dan pertandingan-pertandingan di turnamen itu.

    “Hari ini, di mana pun dia berada, dia pasti bahagia, menikmati semua ini, mengingat betapa berartinya tim nasional baginya dan warisan yang dia tinggalkan. Ini adalah hadiah untuknya.”

    Messi telah memberikan banyak hadiah bagi Argentina, itulah sebabnya para pendukung menyanyikan namanya dengan penuh semangat. Lagu musim panas mereka berpusat pada kemampuannya untuk menginspirasi pengabdian tersebut, dan lagu itu bergema hingga larut malam di Atlanta.

    “Untuk Malvinas, untuk El Diego, untuk penampilan terakhir Leo, Argentina, aku ingin melihatmu menjadi juara dua kali.”

    Yang artinya

    “Demi Malvinas, demi Diego, demi penampilan terakhir Leo, Argentina, aku ingin melihatmu menjadi juara dua kali berturut-turut.”

    Para pendukung mungkin menyebut ini sebagai Piala Dunia terakhir Messi, meskipun ia sendiri menolak menyebutnya demikian. Hal itu hanya menambah urgensi menjelang pertandingan hari Minggu.

    Saat melawan Spanyol, mungkin akan ada periode panjang di mana nyanyian Argentina diuji, dan keyakinan mereka diuji. Mereka mungkin harus menderita, menunggu, dan percaya bahwa saat mereka akan tiba pada akhirnya.

    Rabu lalu membuktikan bahwa keyakinan dapat mengubah jalannya pertandingan. Minggu nanti akan menentukan apakah keyakinan itu dapat menciptakan sejarah.


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