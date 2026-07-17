‘Berjuang sepenuh hati’ - Bagaimana keyakinan tak tergoyahkan Lionel Messi dan tim Argentina membawa mereka melewati berbagai rintangan dan melaju ke final Piala Dunia melawan Spanyol

ATLANTA -- Sebagian besar penonton yang hadir tidak menyaksikan momen yang kelak menjadi gambar ikonik dari kemenangan Argentina atas Inggris.

Tertinggal satu gol dan terlibat dalam duel verbal dengan Jude Bellingham, Lionel Messi membuat ekspresi wajah yang, beberapa jam setelah pertandingan, menjadi bagian dari meme sekaligus langsung masuk ke dalam sejarah Piala Dunia. Pesannya jelas: “Pertandingan masih berlanjut.” Sejak saat itu, tidak ada lagi yang bisa menghentikan mereka.

Beberapa orang akan menyebutnya sebagai titik balik. Kenyataannya, itu bukanlah titik balik, setidaknya tidak hanya itu saja. Argentina tidak membutuhkan Bellingham untuk memberikan motivasi atau membantu mereka menemukan keyakinan. Mereka sudah memilikinya, dan mereka telah menunjukkannya sepanjang musim panas ini.

Itulah mengapa pusat kota Atlanta dipenuhi warna biru dan putih, dengan pendukung Argentina dua kali lipat lebih banyak daripada pendukung Inggris. Itulah mengapa nyanyian mereka begitu keras hingga mengalahkan lagu “God Save the King.” Itulah mengapa lagu-lagu tersebut kali ini terasa sedikit kurang seperti mimpi dan lebih seperti prediksi.

Itulah juga mengapa Argentina berhasil mengatasi berbagai rintangan yang telah mewarnai perjalanan mereka di Piala Dunia ini. Saat dihadapkan pada rintangan terbaru, Messi hanya mengernyit sebentar, lalu melanjutkan permainan dan mengubah jalannya pertandingan.

Keyakinan yang sama kini berlanjut ke hari Minggu. Spanyol akan menghadirkan tantangan yang sangat berbeda dibandingkan Inggris, tetapi Argentina akan memasuki final Piala Dunia dengan keyakinan bahwa, dengan Messi dan pasukan di sekelilingnya, tidak ada pertandingan yang mustahil bagi mereka.