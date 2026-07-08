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‘Berjuang demi setiap trofi’ - Michael Carrick mengungkap ambisi Manchester United untuk musim 2026-27 saat Setan Merah bersiap menghadapi tantangan di Liga Premier dan Liga Champions
Setan Merah bertekad kembali ke masa kejayaan
Carrick menolak untuk meredam ekspektasi di Old Trafford, dengan berani menyatakan bahwa tim United asuhannya siap bersaing memperebutkan "setiap trofi yang tersedia" pada musim 2026-27. Setelah berhasil menstabilkan tim pasca kepergian Ruben Amorim, mantan gelandang timnas Inggris ini ditugaskan untuk mengembalikan Setan Merah ke puncak sepak bola dunia.
"Kami tahu kami memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan tim-tim terbaik di liga ini," tulis Carrick dalam pesan kepada para penggemar di buku tahunan resmi klub. "Sekarang, yang terpenting adalah melakukannya sepanjang musim Premier League, sambil juga berjuang untuk setiap trofi yang tersedia bagi kami. Kami memiliki sekelompok pemain yang luar biasa, dan kami yakin mereka memiliki standar bakat, komitmen, dan tekad yang diperlukan untuk meraih kesuksesan di sini. Mereka sangat senang berada di klub ini, dan kami bisa melihat betapa besar keinginan mereka; hal itu memberi kami keyakinan bahwa kami benar-benar sedang membangun sesuatu dan bergerak ke arah yang tepat."
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Dampak yang luar biasa berujung pada kesepakatan permanen
Optimisme Carrick berakar pada kebangkitan luar biasa yang ia pimpin setelah mengambil alih kendali pada Januari. Ia membawa United dari peringkat keenam ke posisi ketiga yang nyaman, memastikan kembalinya klub ke kompetisi elit Eropa. Kebangkitan klub ini begitu mengesankan sehingga tidak ada tim Liga Premier yang memenangkan lebih banyak pertandingan daripada 12 kemenangan United selama masa jabatannya yang mencakup 17 pertandingan di akhir musim lalu.
Performa ini membuat Carrick mendapatkan kontrak dua tahun untuk memimpin klub secara permanen. Mengenang kedatangannya, Carrick mengatakan: “Selama beberapa hari pertama setelah saya kembali ke klub, saya dan staf pelatih berbicara kepada para pemain tentang peluang besar yang kita semua miliki untuk mewakili Manchester United, yang sangat berarti bagi banyak orang, serta pentingnya merangkul tantangan bermain untuk klub kita. Para pemain tentu saja melakukannya dan bahkan lebih dari itu, dan kami bisa benar-benar bangga dengan kemajuan yang telah dicapai tim ini selama beberapa bulan terakhir."
Rooney menyerukan sikap realistis di Old Trafford
Terlepas dari pernyataan penuh semangat sang manajer, legenda klub Wayne Rooney mendesak para pendukung untuk tetap bersikap realistis. Meski mengakui adanya perubahan suasana, Rooney berpendapat bahwa langsung terjun ke perebutan gelar bersama Manchester City dan Arsenal mungkin masih terlalu ambisius dalam waktu dekat. Ia menyarankan bahwa finis di empat besar lagi dan meraih gelar piala domestik akan menjadi langkah maju yang realistis untuk musim mendatang. "Kita semua ingin mereka menjuarai liga, tapi kita harus realistis... Saya pikir itu akan sangat sulit, tapi kita harus berusaha untuk meningkatkan performa," kata Rooney.
Meskipun demikian, Carrick tetap fokus pada target tertinggi yang mungkin dicapai, dengan menyatakan: "Kami memiliki tanggung jawab besar di sini untuk menang dan memainkan sepak bola yang menarik. Itu tidak pernah berubah, dan kami harus selalu berupaya bersaing untuk meraih trofi-trofi terbesar. Ada langkah-langkah yang harus diambil, tetapi kami berada dalam posisi yang baik untuk melakukannya."
- Getty Images Sport
Penguatan lini tengah menjadi kunci ambisi meraih trofi
Untuk mendukung ambisi besar Carrick, United diperkirakan akan bergerak agresif di bursa transfer musim panas. Dengan hengkangnya Casemiro secara resmi, prioritas utama adalah memperkuat lini tengah. Kesepakatan untuk mendatangkan Ederson dari Atalanta hampir rampung meskipun ada laporan bahwa pembicaraan sempat menemui jalan buntu, namun tim perekrutan tidak berhenti sampai di situ karena mereka berupaya membangun skuad yang mampu menghadapi jadwal pertandingan yang padat.
Nama-nama seperti Aurelien Tchouaméni dari Real Madrid, Alex Scott dari Bournemouth, dan Andrey Santos dari Chelsea semuanya telah disebut-sebut sebagai calon pemain baru. Carrick sangat ingin skuadnya sudah siap menyambut kembalinya malam-malam Liga Champions di Old Trafford, seiring upayanya untuk membawa gelar Liga Premier pertama bagi klub sejak 2013. Manajer tersebut menyimpulkan: “Saya tidak sabar untuk memimpin tim ini melangkah maju musim depan dan menyaksikan kembalinya malam-malam spesial di kompetisi Eropa ke Old Trafford. Kami siap untuk melaju lebih jauh dan menghadirkan lebih banyak momen-momen hebat yang menjadi ciri khas United.”
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