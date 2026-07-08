‘Berjuang demi setiap trofi’ - Michael Carrick mengungkap ambisi Manchester United untuk musim 2026-27 saat Setan Merah bersiap menghadapi tantangan di Liga Premier dan Liga Champions

Carrick menolak untuk meredam ekspektasi di Old Trafford, dengan berani menyatakan bahwa tim United asuhannya siap bersaing memperebutkan "setiap trofi yang tersedia" pada musim 2026-27. Setelah berhasil menstabilkan tim pasca kepergian Ruben Amorim, mantan gelandang timnas Inggris ini ditugaskan untuk mengembalikan Setan Merah ke puncak sepak bola dunia.

"Kami tahu kami memiliki apa yang diperlukan untuk mengalahkan tim-tim terbaik di liga ini," tulis Carrick dalam pesan kepada para penggemar di buku tahunan resmi klub. "Sekarang, yang terpenting adalah melakukannya sepanjang musim Premier League, sambil juga berjuang untuk setiap trofi yang tersedia bagi kami. Kami memiliki sekelompok pemain yang luar biasa, dan kami yakin mereka memiliki standar bakat, komitmen, dan tekad yang diperlukan untuk meraih kesuksesan di sini. Mereka sangat senang berada di klub ini, dan kami bisa melihat betapa besar keinginan mereka; hal itu memberi kami keyakinan bahwa kami benar-benar sedang membangun sesuatu dan bergerak ke arah yang tepat."



