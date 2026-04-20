‘Berjalan sangat buruk’ - Mengapa mantan bintang Celtic, Kyogo Furuhashi, menjadi pembelian yang gagal senilai £10 juta bagi Tom Brady dan Birmingham
Rekor Kyogo di Celtic: Alasan Birmingham rela merogoh kocek dalam-dalam
Selama tiga setengah tahun yang produktif di Glasgow, ia mencatatkan 85 gol dari 165 penampilan, dengan rekor pribadi terbaiknya berupa 34 gol yang dicetak pada musim 2022-23 saat Celtic meraih treble.
Masa bermainnya di Rennes di Prancis tidak berlangsung lama dan tidak membuahkan hasil, dengan Kyogo direkrut oleh Birmingham kurang dari enam bulan setelah ia bergabung dengan Ligue 1. Ia dianggap sebagai pernyataan niat yang serius dari Tom Brady dan dewan direksi The Blues - mengingat prestasinya di Skotlandia - dengan impian promosi ke Liga Premier mulai terbentuk di West Midlands.
Berapa banyak gol yang telah dicetak Kyogo untuk Birmingham?
Pemain berusia 31 tahun ini baru mencetak satu gol di Championship, yang tercipta pada pertengahan Januari 2026, dan ia hanya berhasil mencetak gol sebanyak tiga kali dari 29 penampilannya di semua kompetisi. Musimnya harus berakhir lebih awal akibat operasi untuk mengatasi masalah bahu yang sudah lama dideritanya.
Ada spekulasi bahwa Birmingham mungkin akan berusaha meminimalkan kerugian mereka pada jendela transfer berikutnya. Apa yang awalnya tampak seperti transfer impian dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk, dengan GOAL mewawancarai mantan bintang EFL yang kini menjadi pakar sepak bola, Goodman, mengenai apa yang salah.
Mengapa Kyogo gagal bersinar di Championship
Dalam wawancara eksklusif bersama BestOnlineCasino.com, mantan striker West Brom dan Wolves itu mengatakan: “Pada pertandingan pertama mereka di St Andrew’s, mereka menghadapi Ipswich Town, yang jelas-jelas menjadi favorit pramusim untuk menjuarai liga tersebut. Dan mereka bermain imbang 1-1. Ipswich mendapat penalti di menit-menit akhir. Namun Birmingham, pada kenyataannya, dalam hal performa di lapangan, benar-benar mengalahkan mereka.
“Saya sudah bilang ke teman-teman saya di Birmingham City—dan mereka banyak—jangan berharap bisa berada di papan atas musim ini karena kalian baru saja mendominasi League One. Championship itu level yang berbeda. Dan Ipswich adalah pengecualian, bukan aturan, saat mereka promosi dari League One dan langsung naik ke Premier League musim berikutnya. Hal seperti itu jarang, sangat jarang terjadi.
“Jadi Kyogo tampil luar biasa malam itu. Saya suka pergerakannya. Golnya dianulir dengan cukup ketat karena dorongan ke punggung seorang bek, yang sebenarnya tidak seberapa. Tapi penyelesaiannya setelah itu, menurut saya, wow, mereka punya sesuatu di sini.
“Dan, jujur saja, dia mulai melewatkan peluang emas di enam hingga delapan pertandingan pertama, dan Anda bisa melihat kepercayaan dirinya perlahan tapi pasti menghilang.
“Dari segi nilai uang, transfer itu benar-benar gagal total. Dan itu sungguh mengejutkan. Saya suka pergerakannya. Dia energik, dia cepat. Tapi dia tidak terlihat bisa mencetak gol ke gawang yang terbuka lebar, jujur saja, setelah awal yang sulit.”
Brady dan Birmingham mengejar impian bermain di Liga Premier
Kyogo telah menandatangani kontrak tiga tahun dengan Birmingham yang berlaku hingga musim panas 2028. Saat ini, tampaknya kecil kemungkinan kontrak tersebut akan dipenuhi hingga tuntas. Namun, ia mungkin akan mendapat kesempatan baru di pramusim—dengan harapan ia kini telah pulih sepenuhnya dari cedera yang telah mengganggunya selama beberapa waktu.
The Blues memang perlu mencari sumber daya serang dari mana pun, jika mereka ingin terus berjuang menuju kasta tertinggi, dan bisa jadi Kyogo akan dilepas dalam upaya mengumpulkan dana yang dapat diinvestasikan kembali di tempat lain.