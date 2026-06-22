"Berjalan sambil mengamati sekelilingnya"... Xavi mengungkap rahasia kemampuan Messi yang luar biasa dalam membaca jalannya pertandingan

Dia adalah seorang pemuda yang gigih dan pesaing yang tangguh, sangat agresif baik di dalam maupun di luar lapangan, serta sangat haus akan kesuksesan. Setiap kali dia bergerak ke depan, tidak ada aksi pamer, tidak ada gerakan kaki yang mencolok; dia langsung ke sasaran, dengan pola pikir yang terfokus pada satu tujuan. Ya ampun, cara pemuda itu menyerang gawang... Itu adalah pemandangan yang langka. Bahkan di Barcelona, kami tidak pernah melihat bakat seperti itu.

Leo adalah sosok yang pemalu dan tertutup di luar lapangan sepak bola. Saya berbagi kamar dengannya dalam tur ke Asia, tak lama setelah ia bergabung dengan tim utama. Ia bahkan meminta izin kepada saya hanya untuk menyalakan televisi. Saya berkata kepadanya, “Tenang saja, tidak apa-apa, kamu tidak perlu menerima perintah dariku.” Aku berusaha membuatnya merasa nyaman dan tenang.

Di lapangan, kami terus-menerus berkomunikasi. Dia berkata kepadaku, “Maki, pemain ini terlalu menempel padaku, cari aku di ruang kosong di belakangnya,” lalu dia melepaskan diri dari penjaganya dengan sprint ke dalam. Kadang-kadang aku melihatnya tampak cemas karena tidak menyentuh bola. Aku berkata padanya: “Kembali ke belakang, kembali.” Dia mundur untuk mendekati aku, Andres Iniesta, dan Busi (Sergio Busquets), ke tempat permainan berlangsung. Semakin sering Leo menyentuh bola, semakin besar manfaatnya bagi tim. Kami ingin dia merasa bahagia dan terlibat dalam pertandingan.

Bermain bersamanya itu mudah. Sangat mudah. Jika kamu tidak bisa saling memahami dengan Messi, kamu tidak bisa bermain sepak bola; sesederhana itu. Saat kamu mengoper ke Leo, dia akan mengembalikannya kepadamu dengan sempurna, tepat pada saat yang tepat. Dan selalu ke kaki favoritmu. Sebagai seseorang yang selalu suka mengoper bola, saya sangat senang bermain bersamanya. Leo membuat saya menjadi pemain yang lebih baik. Dan saya berusaha memberikan yang terbaik untuknya juga.

Dia adalah rekan setim yang luar biasa. Awalnya dia adalah kapten yang tenang—selalu menginginkan bola di lapangan, dan selalu menunjukkan karakter itu—tetapi secara bertahap dia mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ketika saya meninggalkan Barcelona pada tahun 2015, dia sudah menjadi motivator yang hebat, yang selalu menyemangati rekan-rekannya sebelum pertandingan. Dan sekarang, bersama Argentina, Anda bisa melihat bahwa dia adalah kapten yang tak terbantahkan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Hal itu berasal dari dalam dirinya: hasrat yang tak pernah padam untuk menang. Anda tidak akan pernah melihat Messi tidak siap untuk sebuah pertandingan. Semangat yang dia curahkan dalam sepak bola sangat khas Argentina, dan sangat kompetitif. Anda tidak bisa menghindarinya.