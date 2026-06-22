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Diterjemahkan oleh

"Berjalan sambil mengamati sekelilingnya"... Xavi mengungkap rahasia kemampuan Messi yang luar biasa dalam membaca jalannya pertandingan

X. Hernandez
L. Messi
Barcelona
Argentina
Algeria
World Cup
Spanyol
Argentina
Aljazair

Bukan manusia

Xavi Hernández, legenda Barcelona, memuji mantan rekan setimnya, Lionel Messi, dengan menegaskan bahwa Messi tidak dapat disamakan dengan pemain mana pun dalam sejarah sepak bola, serta menyebutnya sebagai “Michael Jordan-nya sepak bola”.

Dalam artikel yang ditulisnya di surat kabar Inggris “The Athletic”, Xavi mengatakan bahwa pandangannya tentang Messi didasarkan pada bakat luar biasa yang dimilikinya serta konsistensinya di puncak selama lebih dari dua dekade, di samping kepribadian kompetitifnya yang unik yang, menurutnya, menjadikan Messi sebagai pemain yang “hampir tidak manusiawi”.

Berikut adalah teks lengkap artikel Xavi Hernández:

  • Wawancara Pertama

    Saya berusia 20 tahun ketika pertama kali mendengar nama Lionel Messi.

    Salah satu pelatih akademi muda di Barcelona memberi tahu saya tentang anak muda asal Argentina yang akan bergabung dengan akademi tersebut. Dia mengatakan belum pernah melihat pemain seperti dia sebelumnya. Sejujurnya, saya sempat ragu. Banyak anak-anak berbakat yang pernah melewati sistem pembinaan Barcelona. Menurut saya, seorang pemain baru bisa dinilai setelah dia masuk ke tim utama.

    Dia berkata kepada saya, “Xavi, anak ini berbeda.”

    Saya ingat pernah melihat cuplikan-cuplikan Messi di saluran TV resmi Barcelona pada tahun-tahun berikutnya. Kemampuannya, gol-golnya... Cuplikan-cuplikan di mana dia menggiring bola melewati empat atau lima bek, lalu mengalahkan kiper. Dia tampak seperti talenta yang luar biasa, tapi banyak pemain muda lainnya juga terlihat seperti itu. Mereka terbiasa hanya menampilkan momen-momen terbaik mereka di saluran tersebut.

    Pada tahun 2004, pelatih yang sama itu mengirimi saya pesan: “Pemain Argentina yang saya ceritakan kepadamu itu akan berlatih bersama kalian besok.” Saya berpikir dalam hati: Baiklah, saatnya kita lihat seperti apa sebenarnya kemampuan anak ini.

    Saya masih ingat sesi latihan pertama itu. Cara dia menguasai bola, cara dia menggiring bola, cara dia mengoper bola, cara dia berkolaborasi dengan rekan-rekannya... Dia bisa melakukan segalanya. Dia benar-benar fenomena.

    Saya tidak percaya dengan apa yang saya lihat. Begitu pula para pemain senior lainnya—Carles Puyol, Víctor Valdés, Deco, Ronaldinho. Kami hanya saling memandang, seolah-olah berkata: “Ini tidak wajar.” Leo baru berusia 16 tahun, dan seketika itu juga, dia hampir menjadi pemain terbaik di klub.

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    Kegigihan Messi

    Dia adalah seorang pemuda yang gigih dan pesaing yang tangguh, sangat agresif baik di dalam maupun di luar lapangan, serta sangat haus akan kesuksesan. Setiap kali dia bergerak ke depan, tidak ada aksi pamer, tidak ada gerakan kaki yang mencolok; dia langsung ke sasaran, dengan pola pikir yang terfokus pada satu tujuan. Ya ampun, cara pemuda itu menyerang gawang... Itu adalah pemandangan yang langka. Bahkan di Barcelona, kami tidak pernah melihat bakat seperti itu.

    Leo adalah sosok yang pemalu dan tertutup di luar lapangan sepak bola. Saya berbagi kamar dengannya dalam tur ke Asia, tak lama setelah ia bergabung dengan tim utama. Ia bahkan meminta izin kepada saya hanya untuk menyalakan televisi. Saya berkata kepadanya, “Tenang saja, tidak apa-apa, kamu tidak perlu menerima perintah dariku.” Aku berusaha membuatnya merasa nyaman dan tenang.

    Di lapangan, kami terus-menerus berkomunikasi. Dia berkata kepadaku, “Maki, pemain ini terlalu menempel padaku, cari aku di ruang kosong di belakangnya,” lalu dia melepaskan diri dari penjaganya dengan sprint ke dalam. Kadang-kadang aku melihatnya tampak cemas karena tidak menyentuh bola. Aku berkata padanya: “Kembali ke belakang, kembali.” Dia mundur untuk mendekati aku, Andres Iniesta, dan Busi (Sergio Busquets), ke tempat permainan berlangsung. Semakin sering Leo menyentuh bola, semakin besar manfaatnya bagi tim. Kami ingin dia merasa bahagia dan terlibat dalam pertandingan.

    Bermain bersamanya itu mudah. Sangat mudah. Jika kamu tidak bisa saling memahami dengan Messi, kamu tidak bisa bermain sepak bola; sesederhana itu. Saat kamu mengoper ke Leo, dia akan mengembalikannya kepadamu dengan sempurna, tepat pada saat yang tepat. Dan selalu ke kaki favoritmu. Sebagai seseorang yang selalu suka mengoper bola, saya sangat senang bermain bersamanya. Leo membuat saya menjadi pemain yang lebih baik. Dan saya berusaha memberikan yang terbaik untuknya juga.

    Dia adalah rekan setim yang luar biasa. Awalnya dia adalah kapten yang tenang—selalu menginginkan bola di lapangan, dan selalu menunjukkan karakter itu—tetapi secara bertahap dia mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Ketika saya meninggalkan Barcelona pada tahun 2015, dia sudah menjadi motivator yang hebat, yang selalu menyemangati rekan-rekannya sebelum pertandingan. Dan sekarang, bersama Argentina, Anda bisa melihat bahwa dia adalah kapten yang tak terbantahkan, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Hal itu berasal dari dalam dirinya: hasrat yang tak pernah padam untuk menang. Anda tidak akan pernah melihat Messi tidak siap untuk sebuah pertandingan. Semangat yang dia curahkan dalam sepak bola sangat khas Argentina, dan sangat kompetitif. Anda tidak bisa menghindarinya.

  • Versi Terbaik

    Ada banyak aksi Messi yang masih terngiang di benakku, tetapi jika aku harus memilih satu, itu adalah pertandingan semifinal Liga Champions melawan Real Madrid pada tahun 2011. Pertandingan leg pertama berlangsung di Bernabéu. José Mourinho memaksa kami bermain di lapangan dengan rumput tinggi; kami bisa melihat bahwa mereka berusaha meraih hasil imbang tanpa gol.

    Leo mencetak gol pertama, lalu melesat dengan gaya lari ala Maradona, melewati para lawan. Dia sendirian melawan Lassana Diarra, melawan Xabi Alonso, melawan Raúl Albiol, dan melawan Sergio Ramos, dan berhasil mengalahkan mereka semua. Kami tidak bermain sepak bola sama sekali pada hari itu. Tidak ada yang terjadi. Lalu Messi muncul. Inilah yang bisa dia lakukan. Permainan tim kami mungkin tersendat, tetapi kami memiliki kartu as berupa pemain terbaik dalam sejarah. Messi memenangkan pertandingan-pertandingan itu untuk kami sendirian.

    Saya merasa terharu saat melihatnya sekarang. Saya terus bermain hingga usia 39 tahun, tetapi saat itu saya sudah bermain di liga Qatar dan sudah berhenti bermain untuk Spanyol beberapa tahun sebelumnya. Leo sekarang seusia itu, tetapi ketika Anda melihatnya, dia masih persis seperti dulu. Dia tidak berubah. Lihatlah cara kakinya masih bergerak, gerakan-gerakan kecil yang cepat itu… Orang lain mana pun pasti sudah pensiun setelah memenangkan Piala Dunia 2022, tapi dia adalah sosok yang sangat kompetitif. Dia yakin bisa memenangkannya lagi.

    Saya tidak ragu sedikit pun bahwa Argentina akan mencapai babak akhir. Dan kita akan melihat yang terbaik dari Messi. Inilah saatnya. Dia telah mempersiapkan diri secara mental untuk ini, meskipun banyak orang mengatakan dia tidak dalam kondisi fisik yang baik, dan bahwa dia tidak lagi seperti dulu. Lalu dia tampil dan mencetak tiga gol (hat-trick).

    Gol pertamanya melawan Aljazair benar-benar mencerminkan Leo yang sesungguhnya. Saat Rodrigo De Paul menengadah, Leo berada di tempat yang tepat, titik ideal untuk menerima bola. Lalu dia menoleh ke belakang tiga kali. Itulah salah satu rahasianya. Dia terus-menerus mengamati dan menilai apa yang terjadi di sekelilingnya. Semuanya ada di kepalanya. Seringkali, dia hanya berjalan, tetapi dia berjalan sambil mengamati sekelilingnya. Rekan-rekannya mengoper bola, dan dia mengamati apa yang dilakukan gelandang bertahan lawan, apa yang dilakukan bek tengah, dan di mana ruang kosong berada. Pemahamannya terhadap permainan benar-benar luar biasa.

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    Bisa bermain di semua posisi

    Kami sering melakukan banyak latihan taktis di Barcelona, latihan di mana kamu harus mencari ruang kosong atau pemain yang tidak dijaga. Dan Messi adalah ahlinya dalam hal itu. Saya tidak berlebihan ketika mengatakan bahwa dia bisa bermain di posisi Iniesta, posisi Busquets, posisi Puyol, dan posisi saya... Dia bisa melakukan segalanya persis seperti pemain terbaik di setiap posisi. Dan hal yang sama masih berlaku hingga kini.

    Saya mengirim pesan kepada Leo setelah pertandingan melawan Aljazair. Saya bilang kepadanya bahwa itu luar biasa, dan saya hanya bisa tertawa saat melihat apa yang dia lakukan. Itu gila, benar-benar gila. Tapi begitulah Leo. Dia selalu muncul pada saat yang tepat. Bagi saya, dia tak tertandingi. Tak tertandingi. Dia hampir seperti makhluk luar biasa.

    Saya suka menyebutnya sebagai Michael Jordan-nya sepak bola. Dalam sepak bola, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia telah melampaui para legenda masa lalu berkat konsistensinya: dia telah menjadi yang terbaik selama dua puluh tahun terakhir. Dan bahkan sekarang, setelah sekian lama, dia tetap tampil dan membuktikannya kepada kita.

    Mentalitasnya luar biasa. Bagi saya, itulah yang membedakannya. Dia tidak bisa menerima kekalahan. Dia memiliki mentalitas yang sempurna untuk sepak bola dan fisik yang ideal: tubuhnya seolah-olah dirancang khusus untuk permainan ini. Lupakan gol-gol yang dicetaknya melawan Aljazair; perhatikan permainan komprehensifnya, kondisi fisiknya, serta semangat dan ambisi murni yang ia bawa ke dalam permainan. Ia memiliki mentalitas seorang juara yang tak akan pernah tertandingi.

    Saya sudah bisa melihat bahwa dia adalah talenta luar biasa sejak usia 16 tahun, tetapi mampu bertahan selama ini sungguh luar biasa. Saya bersyukur pernah bermain bersama Leo, dan karena jejak kami bersinggungan dalam sejarah.

    Saya rasa kita tidak akan pernah melihat pemain sepak bola seperti dia lagi.