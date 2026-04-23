Berita transfer terbaru yang mengejutkan: Man City mempertimbangkan langkah sensasional untuk mendatangkan gelandang Chelsea, Enzo Fernandez

Menurut The Athletic, Man City muncul sebagai peminat tak terduga bagi gelandang Chelsea, Fernandez, seiring mereka mulai merencanakan perombakan besar-besaran pada musim panas nanti. Pemain asal Argentina yang pernah menjuarai Piala Dunia itu dilaporkan berada di urutan teratas daftar pendek yang disusun oleh petinggi City, yang bertekad untuk menambah kontrol dan dinamisme pada lini tengah mereka.

Langkah ini dilakukan di saat City sedang mengevaluasi struktur lini tengah mereka dalam jangka panjang. Dengan masalah cedera yang baru-baru ini menimpa pemain kunci seperti Rodri, serta kepastian hengkangnya Bernardo Silva di akhir musim, petinggi di Etihad Stadium memandang Fernandez sebagai pemain yang mampu berkembang di bawah tuntutan taktis The Cityzens.