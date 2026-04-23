(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Berita transfer terbaru yang mengejutkan: Man City mempertimbangkan langkah sensasional untuk mendatangkan gelandang Chelsea, Enzo Fernandez
Klub mengidentifikasi Fernandez sebagai calon pemain tengah
Menurut The Athletic, Man City muncul sebagai peminat tak terduga bagi gelandang Chelsea, Fernandez, seiring mereka mulai merencanakan perombakan besar-besaran pada musim panas nanti. Pemain asal Argentina yang pernah menjuarai Piala Dunia itu dilaporkan berada di urutan teratas daftar pendek yang disusun oleh petinggi City, yang bertekad untuk menambah kontrol dan dinamisme pada lini tengah mereka.
Langkah ini dilakukan di saat City sedang mengevaluasi struktur lini tengah mereka dalam jangka panjang. Dengan masalah cedera yang baru-baru ini menimpa pemain kunci seperti Rodri, serta kepastian hengkangnya Bernardo Silva di akhir musim, petinggi di Etihad Stadium memandang Fernandez sebagai pemain yang mampu berkembang di bawah tuntutan taktis The Cityzens.
- Getty
Chelsea harus berjuang keras untuk mempertahankan pemain termahal asal Inggris
Meskipun Fernandez masih terikat kontrak di Stamford Bridge hingga 2032, sejumlah laporan menyebutkan bahwa City siap menjajaki kemungkinan terjadinya kesepakatan. Gelandang tersebut telah menjadi andalan di skuad Chelsea sejak kepindahannya dari Benfica, namun daya tarik untuk bersaing memperebutkan gelar-gelar bergengsi dalam proyek City saat ini bisa menjadi faktor penentu.
Diskusi internal di City telah menyoroti jangkauan umpan dan kemampuan Fernandez dalam mengatur tempo permainan sebagai atribut utama. Meskipun performa Chelsea tidak konsisten, nilai pasar pemain berusia 25 tahun ini tetap tinggi di kalangan pelatih elit Eropa.
Kota ini siap menguji keteguhan hati para pesaingnya di London
Ada kesan yang semakin kuat bahwa City bersedia mendukung minat mereka dengan tawaran finansial yang menggiurkan. Tim perekrutan klub telah ditugaskan untuk mencari pemain yang dapat beradaptasi dengan mulus ke dalam sistem permainan yang mengutamakan penguasaan bola, dan Fernandez sangat sesuai dengan profil pemain teknis ala City.
Bagi Chelsea, kehilangan pemain sekelas Fernandez ke rival langsung di Liga Premier akan menjadi pukulan besar. Namun, kebutuhan klub asal London Barat ini untuk menyeimbangkan keuangan dan merampingkan skuad besar mereka secara teoritis dapat membuka peluang negosiasi jika tawaran yang substansial diajukan.
- Getty Images Sport
Jendela transfer musim panas semakin dekat saat City mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran resmi
Kontak resmi antara kedua klub belum terjalin, namun City diperkirakan akan terus memantau sang pemain hingga akhir musim ini. Banyak hal akan bergantung pada posisi akhir Chelsea di liga dan rencana mereka sendiri, terutama dengan kedatangan manajer baru menyusul pemecatan Liam Rosenior baru-baru ini.
Seiring mendekatnya jendela transfer musim panas, alur cerita yang sedang berkembang ini diprediksi akan menjadi salah satu kisah paling dibicarakan di luar musim. Apakah City dapat meyakinkan Chelsea untuk melepas gelandang andalan mereka masih harus dilihat, namun minat itu sendiri menunjukkan niat berani dari raksasa Manchester tersebut.