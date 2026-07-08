Berita transfer mengejutkan: Arsenal akan merekrut pemain Leeds United yang belum pernah tampil sama sekali selama lebih dari SETAHUN

Meskipun memiliki riwayat karier yang mumpuni, Meslier tiba di London Utara setelah cukup lama terpinggirkan. Kiper ini belum tampil dalam pertandingan resmi sejak Maret 2025, saat penampilan terakhirnya bersama Leeds berakhir dengan hasil imbang 2-2 melawan Swansea City. Penurunan performa selama musim Championship 2024-25 membuatnya kehilangan posisinya di bawah asuhan Daniel Farke, yang berujung pada absennya ia dari lapangan selama setahun.

Namun, staf pelatih Arsenal, termasuk pakar penjaga gawang Inaki Cana, yakin bahwa pemain berusia 26 tahun ini sesuai dengan profil modern yang dibutuhkan untuk sistem permainan mereka. Kemampuannya dalam mengolah bola sempat menjadi sorotan selama tahun-tahun awalnya di Leeds, di mana ia memainkan peran penting dalam promosi klub tersebut dan kelangsungan mereka di Liga Premier di bawah asuhan Marcelo Bielsa.



