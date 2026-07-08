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Berita transfer mengejutkan: Arsenal akan merekrut pemain Leeds United yang belum pernah tampil sama sekali selama lebih dari SETAHUN
Arteta melihat peluang pasar
Menurut The Athletic, The Gunners telah bertindak tegas untuk mengamankan jasa Meslier, dengan menilai pemain asal Prancis tersebut sebagai rekrutan berisiko rendah namun berpotensi memberikan hasil maksimal bagi skuad. Setelah meninggalkan Leeds United saat kontraknya berakhir, mantan pemain timnas muda Prancis ini membawa segudang pengalaman, setelah mencatatkan 215 penampilan selama tujuh musim berkarier di West Yorkshire. Meslier akan menjadi cadangan berpengalaman bagi kiper utama saat ini, David Raya, dan Kepa Arrizabalaga.
- Getty Images Sport
Perjalanan panjang menuju pemulihan bagi pemain asal Prancis itu
Meskipun memiliki riwayat karier yang mumpuni, Meslier tiba di London Utara setelah cukup lama terpinggirkan. Kiper ini belum tampil dalam pertandingan resmi sejak Maret 2025, saat penampilan terakhirnya bersama Leeds berakhir dengan hasil imbang 2-2 melawan Swansea City. Penurunan performa selama musim Championship 2024-25 membuatnya kehilangan posisinya di bawah asuhan Daniel Farke, yang berujung pada absennya ia dari lapangan selama setahun.
Namun, staf pelatih Arsenal, termasuk pakar penjaga gawang Inaki Cana, yakin bahwa pemain berusia 26 tahun ini sesuai dengan profil modern yang dibutuhkan untuk sistem permainan mereka. Kemampuannya dalam mengolah bola sempat menjadi sorotan selama tahun-tahun awalnya di Leeds, di mana ia memainkan peran penting dalam promosi klub tersebut dan kelangsungan mereka di Liga Premier di bawah asuhan Marcelo Bielsa.
Proyek pembangunan Setford menjadi prioritas
Kedatangan Meslier diperkirakan akan memicu langkah pengembangan bagi pemain internasional Inggris U-21 yang sangat menjanjikan, Tommy Setford. Pemain berusia 20 tahun ini telah menarik perhatian selama penampilannya yang terbatas di tim senior, terutama dengan berhasil menjaga gawangnya tetap tak kebobolan dalam dua penampilannya bersama klub melawan Preston North End dan Wigan Athletic.
Arsenal menyadari bahwa Setford membutuhkan kesempatan bermain reguler di tim utama untuk melanjutkan perkembangannya. Dengan mendatangkan Meslier sebagai kiper ketiga yang andal atau opsi untuk kompetisi piala, klub dapat dengan aman menyetujui peminjaman Setford, memastikan ia memperoleh pengalaman yang diperlukan untuk pada akhirnya bersaing memperebutkan tempat permanen di skuad pertandingan The Gunners.
- Getty Images Sport
Membangun skuad untuk mempertahankan dominasi
Langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memperkuat kedalaman skuad di Emirates Stadium. Seiring dengan perombakan posisi penjaga gawang, klub juga sedang mengevaluasi beberapa target pemain bertahan sebagai rencana cadangan jika ada pemain yang hengkang.
Dengan Arsenal yang bertekad mempertahankan gelar juara Liga Premier sambil berkompetisi di Liga Champions, jajaran petinggi klub berfokus pada pembentukan skuad yang mampu mempertahankan dominasi dalam jangka panjang. Kedatangan Meslier, yang masih menunggu hasil tes medis, memastikan bahwa barisan penjaga gawang tetap cukup tangguh untuk menghadapi tuntutan kompetisi di berbagai ajang tanpa menghambat perkembangan talenta-talenta termuda klub.
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