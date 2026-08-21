Menurut tuttomercatoweb, Juventus saat ini tengah menghadapi situasi yang rumit terkait sektor penjaga gawang mereka menjelang musim baru. Meski Palermo tetap menunjukkan minat aktif untuk merekrut Perin, potensi transfer tersebut mengalami komplikasi yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir.

Jajaran petinggi Juventus sedang mempertimbangkan opsi mereka dengan cermat sebelum menyetujui kepergian siapa pun. Pembicaraan masih terus berlangsung saat kedua klub berupaya menemukan solusi yang bisa diterapkan.