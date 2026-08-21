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Berita transfer Juventus: Potensi kepindahan Mattia Perin ke Palermo menemui kendala saat klub mengincar Musso dan Audero
Menghadapi komplikasi transfer
Menurut tuttomercatoweb, Juventus saat ini tengah menghadapi situasi yang rumit terkait sektor penjaga gawang mereka menjelang musim baru. Meski Palermo tetap menunjukkan minat aktif untuk merekrut Perin, potensi transfer tersebut mengalami komplikasi yang cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir.
Jajaran petinggi Juventus sedang mempertimbangkan opsi mereka dengan cermat sebelum menyetujui kepergian siapa pun. Pembicaraan masih terus berlangsung saat kedua klub berupaya menemukan solusi yang bisa diterapkan.
- Getty Images Sport
Mengevaluasi calon pengganti
Jika Perin berhasil menuntaskan kepindahannya dari Turin, Juventus sudah menyiapkan calon pengganti potensial untuk mengisi peran pelapis. Prioritas dalam daftar pendek saat ini menunjukkan bahwa Juan Musso (Argentina) dipandang sebagai kandidat terdepan dibandingkan Emil Audero (Indonesia) untuk masuk ke dalam skuad.
Perencanaan untuk setiap kemungkinan memastikan klub tidak akan kekurangan opsi jika terobosan tercapai dengan Palermo. Tim manajemen tetap sepenuhnya siap untuk bergerak cepat jika situasinya berubah.
Menilai gambaran skuad secara lebih luas
Di tengah pembicaraan yang terus berlangsung seputar Perin, Juventus juga memantau masa depan Michele Di Gregorio. Meski tetap berada di pasar sebagai pemain yang berpotensi pergi, pendekatan konkret untuk Di Gregorio masih belum terwujud.
Pertimbangan skuad yang berjalan secara bersamaan ini menyoroti kompleksnya strategi transfer musim panas klub. Menyeimbangkan sektor penjaga gawang menjadi prioritas utama bagi staf teknis sebelum bursa transfer ditutup.
- sportphoto24
Mempersiapkan langkah selanjutnya
Perhatian kini beralih ke bagaimana negosiasi antara Juventus dan Palermo akan berkembang dalam beberapa hari ke depan. Kedua pihak perlu menyelesaikan hambatan yang ada saat ini jika transfer ini ingin kembali berada di jalurnya.
Sementara itu, staf pelatih Juventus terus melakukan persiapan untuk laga-laga mendatang dengan skuad saat ini masih utuh sepenuhnya. Pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan muncul seiring perkembangan pembicaraan mengenai masa depan Perin.
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