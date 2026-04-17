Kontrak pemain asal Polandia yang akan berusia 38 tahun pada bulan Agustus ini akan berakhir pada akhir musim. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda jelas bahwa klub Catalan tersebut ingin memperpanjang kontrak sang penyerang. Sebaliknya, jurnalis transfer Matteo Moretto dalam podcast surat kabar olahraga Spanyol Marca mengaitkan satu nama dengan Barca: Alexander Sörloth dari Atlético Madrid.
Berita terbaru: FC Barcelona tampaknya memiliki dua kandidat baru untuk menggantikan Robert Lewandowski di lini depan
Barca dilaporkan telah secara resmi menanyakan kepada pemain asal Norwegia tersebut apakah ia bersedia pindah. Pemain berusia 30 tahun itu merupakan pemain penting bagi Colchoneros, namun sering kali hanya masuk sebagai pemain pengganti. Dalam 47 penampilan di kompetisi resmi musim ini, ia telah mencetak 17 gol. Nilai pasar mantan pemain Leipzig ini mencapai 20 juta euro.
Vedat Muriqi tampaknya juga sedang dibicarakan di Barcelona
Surat kabar olahraga Spanyol, Sport, mengemukakan nama lain yang dikaitkan dengan Barcelona: Vedat Muriqi dari Real Mallorca. Pemain asal Kosovo berusia 31 tahun ini sudah sangat berpengalaman dan kabarnya bisa didatangkan dengan harga di bawah nilai transfer yang tercantum dalam kontraknya, yaitu 40 juta euro.
Dengan 21 gol dalam 30 pertandingan liga, ia berada di peringkat kedua daftar pencetak gol terbanyak LaLiga, hanya di bawah Kylian Mbappe dari Real Madrid.
Beberapa waktu lalu, sebelum kedatangan Lewandowski, Barca sempat mencoba menggunakan penyerang tengah berpengalaman yang kuat dalam sundulan: Pada musim 2021/22, klub Catalan itu mendatangkan Luuk de Jong dengan status pinjaman dari FC Sevilla.
Dengan Lewandowski, Barca di bawah asuhan pelatih Hansi Flick sedang menuju pertahanan gelar di LaLiga. Keunggulan atas pesaing terdekat dan rival abadi mereka, Real Madrid, kini mencapai sembilan poin.
Musim 2025/26 Robert Lewandowski bersama FC Barcelona:
Permainan 40 Menit bermain 2028 Gol 17 Assist 3